Ideja za izlet: samotni svet Zahodnih Julijcev (FOTO)

V časih, ko je bila Slovenija še kmečka družba, je bilo treba izkoristiti vsako možnost za preživetje. Tudi s pašo živine na gorskih planinah. Nekatere od njih so bile oblikovane tudi visoko v visokogorju, sredi v nebo dvigajočih se gora. Ena od teh je prav gotovo Mangartska planina. Iz doline Koritnice se mimo Loga pod Mangartom povzpnemo proti prelazu Predel. Cesta vodi mimo prelepe vasi Strmec in na svoji poti prečka Mangartski potok. Ta sam po sebi nikdar ni bil kaj posebnega, tja do novembra 2000, pred šestindvajsetimi leti pa je območje prizadelo dolgotrajno in intenzivno deževje. Vse je bilo do neskončnosti razmočeno. Na območju Stož se je odtrgal plaz in drsel najprej po Mangartskem potoku in nato po Predelici. Mimogrede je odtrgal most proti Predelu in kot murasti tok uničil Log pod Mangartom in s seboj vzel še sedem življenj.

Leži na višini 1300 metrov

Pri novem mostu čez potok pustimo vozilo in se proti planini odpravimo kar po cesti. Zaradi številnega obiska turistov v času turistične sezone je promet po njej omejen z zapornico, v zimskem času pa kar zaprt.

Pot nas po uri hoda popelje mimo rane v pobočju na območju Stož, ki se desetletja počasi in stežka zarašča, nato pa po gozdu po pobočjih gora. Tik pred zapornico se pot usmeri na levo in nas popelje na planino. Leži na višini 1300 metrov in šele na planini se zavemo, kako lepo je vsepovsod v okolici. Planina, ki nosi ime tudi ovčja planina Mangart, je v celoti obdana z gorami. Vrhovi v okolici so Planja, Škrbinica, Skutnik, Šober in predvsem Mangart. Njegova mogočna kopa je z 2679 metri višine četrta najvišja slovenska gora.

Planina je v celoti obdana z gorami

Na planini stoji nekaj pastirskih stanov, vse je tiho in samotno. Vse, kar velja, je razgled po gorah v okolici. Posedimo ob pastirskih stanovih in se imamo preprosto lepo. Ostane le še vrnitev na izhodišče. Najbolje kar po cesti in smeri prihoda. S planine vodi v dolino še pot po desni strani potoka, pa jo je morda najbolje pustiti na miru. Od začetka lahka in enostavno prehodna pot se pri plazu Stože kar nekako izgubi in nam ostane le še prebijanje po težko prehodnem grmovju ali pa vrnitev na planino in spet po cesti.

Mangartska planina preprosto navduši. V pozni jeseni ni nikjer več nikogar. Gore pobeli sneg in vse skupaj postane lepo.