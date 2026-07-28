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BIVAK POD LUKNJO

Ideja za izlet: skrita zgradba pod ostenji najlepših gora (FOTO)

Bivak pod Luknjo je postavilo Planinsko društvo Mojstrana in je že desetletja izhodišče plezalcem v bližnjih stenah.
Do bivaka pod Luknjo potrebujemo dve uri hoda. FOTOGRAFIJE: Janez Mihovec

Do bivaka pod Luknjo potrebujemo dve uri hoda. FOTOGRAFIJE: Janez Mihovec

Aljažev dom v Vratih je izhodišče.

Aljažev dom v Vratih je izhodišče.

Razgled je prečudovit, tole je pod Škrlatico.

Razgled je prečudovit, tole je pod Škrlatico.

Pod Sovatno

Pod Sovatno

Vzpon je strm.

Vzpon je strm.

Do bivaka pod Luknjo potrebujemo dve uri hoda. FOTOGRAFIJE: Janez Mihovec
Aljažev dom v Vratih je izhodišče.
Razgled je prečudovit, tole je pod Škrlatico.
Pod Sovatno
Vzpon je strm.
Janez Mihovec
 28. 7. 2026 | 16:15
3:24
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Dolina Vrata je med planinsko sezono ena najbolj obleganih pri nas. Parkirišče pri Aljaževem domu že lep čas ni kos prometu, po dolini nas popelje tudi brezplačni avtobus iz Mojstrane, kar je vsekakor precej bolj prijetna izkušnja kot drenjanje po ozki cesti in plačevanje visoke parkirnine. Izhodišče za potep v dolino je na nekdanji železniški postaji. Avtobus najprej popelje prek več postajališč v Mojstrani, nato pa mimo zapornice zapelje v dolino.

Ves čas ob potoku Bistrica in mimo slapu Peričnika, kjer je ena izmed postaj. Po 15 kilometrih udobne vožnje smo pri Aljaževem domu v Vratih. Prvotni planinski dom je bil zgrajen nekoliko višje leta 1896, a je leseno kočo že nekaj let pozneje odnesel snežni plaz. Sedanja zgradba iz leta 1910 stoji na manjšem kamnitem roglju in z njenega dvorišča se odpre prelep razgled na Triglavsko severno steno.

Aljažev dom v Vratih je izhodišče.
Aljažev dom v Vratih je izhodišče.

Velika večina planincev se odpravi proti Triglavu, zelo zanimivi pa so tudi drugi vrhovi v bližini, kot so Škrlatica, Stenar, Bovški Gamsovec in Cmir. Gre za prvovrstne in zahtevne vrhove, na katere se moramo odpraviti primerno opremljeni in predvsem fizično pripravljeni.

Niso pa vsi cilji tako zahtevni in vzpon do Bivaka pod Luknjo na višini 1480 metrov je prav gotovo eden izmed takih. Prelaza Luknja ni težko opaziti. Kot orjaška odprtina se vidi že od daleč v zatrepu doline med Triglavom in Bovškim Gamsovcem. Ima 1766 metrov višine in na travnikih za njo imamo veliko možnosti, da srečamo kozoroge. Dobrih dvajset let med obema vojnama je bila na prelazu tudi meja med kraljevinama Jugoslavijo in Italijo. Bivak pod Luknjo je postavilo Planinsko društvo Mojstrana in je že desetletja izhodišče plezalcem v bližnjih stenah. Funkcija zidane zgradbe ni v tem, da bi bila planinski dom, ampak prenočišče alpinistom, ki se morajo v gore odpraviti v najzgodnejših urah dneva. Tako je za običajne obiskovalce zaprt.

Do bivaka potrebujemo dve uri hoda

Čeprav v bližini bivaka vodi v gore več markiranih poti, ga ni tako enostavno najti. Prva markirana pot vodi od Aljaževega doma proti Luknji, a jo je na višini kakih 1500 metrov treba zapustiti in se prek melišč, borovja in gozda spustiti po brezpotju. Druga markirana pot vodi od Aljaževega doma prek Sovatne na Kriške pode. Poti sledimo kakšno uro, nato pa jo zapustimo in se po lovski poti dvignemo do bivaka.

Razgled je prečudovit, tole je pod Škrlatico.
Razgled je prečudovit, tole je pod Škrlatico.
Pod Sovatno
Pod Sovatno

Bivak pod Luknjo je na višini 1480 metrov.

Do bivaka potrebujemo dve uri hoda in poti nas pripeljeta do lične hišice sredi gozda. Tik pred kočo je manjša trata in z dvorišča se odpre prelep razgled na Triglavsko severno steno in gore nad zatrepom doline Vrata. Vzpon do bivaka je pohod stran od množice obiskovalcev doline. Po nemarkiranih poteh se dvignemo za 500 višinskih metrov do skrite zgradbe pod ostenji naših najlepših gora.

Vzpon je strm.
Vzpon je strm.

Z dvorišča se odpre prelep razgled na Triglavsko severno steno.

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