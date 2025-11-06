Ideja za izlet: Svete Višarje so romarski kraj in delujejo kot iz škatlice (FOTO)

Zdi se, da ima vsak evropski narod svojo romarsko pot in svoje središče. Le redkokatero pa je takšno, da pripada več narodom. Svete Višarje so prav gotovo take. Pripadajo Slovencem pa Avstrijcem, Italijanom in danes nekoliko pozabljenemu narodu Furlanov.

Zaselek Svetih Višarij leži 1766 metrov visoko nad vasico Žabnice v Kanalski dolini v Italiji nekaj kilometrov zahodno od Trbiža. Prav na narodnostni meji vseh naštetih narodov. Dandanes do Svetih Višarij vodi vzpenjača, stoletja pa se je do cerkvice Višarske Matere Božje hodilo kar peš. In tudi danes gre tako.

Višarska planina nas pričaka s planšarsko kočo, sirarno in prelepim razgledom.

Pogled proti Mangrtu

Po dveh urah in pol vzpenjanja mimo številnih kapelic in križevega pota pridemo na Višarsko planino.

Po romarski poti

Iz Žabnic se sprehodimo do doline manjšega potoka, potem pa kar lepo ob njem. Lahko gremo po gozdni cesti iz doline Zajzere. Skozi stoletja so pot oblikovale množice romarjev, zato je široka in lahko prehodna. Le precej se je treba potruditi, saj se strmo vzpenja. Po dveh urah in pol vzpenjanja mimo številnih kapelic in križevega pota pridemo na Višarsko planino: planšarska koča, sirarna, živina na paši in prelep razgled po Zahodnih Julijcih z mogočno kopo Mangrta na čelu. Prelepo. Bolje ne bi moglo biti.

Nad planino se pot razcepi. Na desno pridemo do Višarij, na levo pa se lahko povzpnemo še na Kamnitega lovca. 2071 metrov visoka gora je prelep razglednik pa še sorazmerno lahko dostopna. Predvsem po zahodnih Julijcih, ki so bili nekdaj del Kranjske in Koroške, danes pa so pod Italijo.

Romarski kraj

Svete Višarje so romarski kraj in delujejo kot iz škatlice. A je resničnost nekoliko varljiva. Pred dobrim stoletjem so bili okoliški kraji na frontni črti. Italijani so se usidrali na Montažu in Dveh špicah, Avstrijci na Višu in Poldašnji špici, na Svetih Višarjah pa je bila opazovalnica. Vse skupaj pa v dometu sovražnikovega topništva, ki je idilično naselje spremenilo v ruševine. Danes je seveda vse drugače.

Ker se pot na Svete Višarje strmo vzpenja, se je treba potruditi.

Zaselek je bil od nekdaj verskega značaja.

Nasprotja so že davno minila, vasica je popolnoma obnovljena. Le nekaj je treba vedeti: zaselek je bil od nekdaj verskega značaja. Cerkvica, mežnarija, prenočišča in gostišča. Gorska vasica nikdar ni bila kmečkega značaja, ampak kraj, ki je živel od množice romarjev, ki že stoletja prihajajo od vsepovsod.