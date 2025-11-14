Ideja za izlet: umetno jezero sredi neskončnih gozdov

Pod posebnimi pogoji se v gorah oblikujejo visokogorska barja. V naravnih vdolbinah se začne nabirati voda. Organske snovi v okolju brez večjega odtoka začno razpadati. Tvori se kiselkasto okolje, ki povzroči, da gozdovi na območju kotanje propadejo. Nadomestijo jih borovje, močvirsko rastlinje in odprta vodna površina. Na dnu se naberejo razpadle snovi, običajno črne barve, ki dajejo sicer popolnoma čisti vodi posebno barvo. Nastanejo visokogorska jezera, ki so vsebinsko bolj močvirja, v njih pa ob razpadanju rastlinja nastaja tudi šota.

Do jezera vodi kopica poti, najbolj enostavna je od planinskega doma na Osankarici, od koder potrebujemo 20 minut hoda.

Eno takšnih je Črno jezero na Pohorju. Človek ne bi verjel, a jezero je deloma človeškega nastanka. Že pred davnimi časi, približno 6000 let pred našim štetjem, so takratni okoliški prebivalci poglobili močvirno površje in ga spremenili v jezero. Njegovo velikost so zaradi spravljanja hlodovine v dolino sredi 19. stoletja še povečali in mu dali današnjo obliko.

Po lesenih poteh.

Živijo!

Jezero je izgubilo nekdanjo gospodarsko funkcijo, danes je del gozdnega rezervata, ima površino kakih petdeset hektarjev; danes narava v njem spet vzpostavlja novo okoljsko ravnovesje. Jezero je plitvo. Z ene strani vanj priteka manjši potoček, ki s seboj nosi naplavine. Nastalo je močvirno okolje, skozi katero meandrira potoček, in jezero, ki ga vedno bolj prerašča močvirsko rastlinje, se spet spreminja v močvirje. Na drugi strani je ob izhodu manjši jez, prek katerega se izteka potoček. Dandanes najdemo v jezeru številne redke živalske in rastlinske vrste, tudi precej rib. Na južni strani je urejena pot za obiskovalce in nekaj klopi. Čisto okrog jezera zaradi močvirnega terena ne moremo tako lahko, saj se počasi zarašča.

Črno jezero na višini 1197 metrov je čisto presenečenje

Do njega vodi kopica poti, izberemo tisto, ki nam najbolj ustreza. Najbolj enostavna je od planinskega doma na Osankarici, od koder do jezera potrebujemo 20 minut hoda. Prek močvirnega terena je speljana lesena pot na nosilcih, ki nam gibanje pošteno olajša. Druge poti so nekoliko daljše. Od Svetih Treh kraljev potrebujemo kako uro, od Koče na Šumik dve, od Oplotnice in Keblja že pod Pohorjem pa se vzpon spremeni v celodnevni pohod.

Črno jezero na višini 1197 metrov je čisto presenečenje. Je sredi neskončnih gozdov, precej veliko in izrazito temne barve, po kateri je dobilo tudi svoje ime.