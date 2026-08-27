Ideja za izlet: V senci lip na Malenski gori (FOTO)

Topli dnevi poznega poletja nas povabijo v Škofjeloško hribovje. Svet postane prav idiličen. Izhodišče je srednjeveška Škofja Loka, potem si druga za drugo slede idilične vasi v obeh dolinah, širni gozdovi, samotne kmetije po pobočjih in cerkvice po vrhovih hribovja. Iz Škofje Loke se torej odpravimo v Poljansko dolino do istoimenskega kraja sredi doline nad Visokim. Manjšemu potoku sledimo do vasice Volča, od tu naprej je treba po markirani poti.

1051 metrov je visoka Malenska gora

Najprej se dvignemo do slikovite cerkvice svetega Jurija mučenca nad vasjo, potem pa po kolovozih po sončnih pobočjih nad dolino. Vmes se sprehodimo skozi manjše vasi in prek dvorišč samotnih kmetij in se imamo lepo. Je pa treba popaziti, ker se na številnih mestih križajo številne poti in kolovozi in vodijo vse povprek prek pobočij, gozdov in travnikov. Počasi se dvigamo in tu in tam se nam odpre razgled na cerkev Marijinega vnebovzetja tik pod vrhom Malenske gore. Po skoraj treh urah poti iz Poljan smo končno pri njej. Z njenega dvorišča se odpre prelep razgled na Poljansko dolino globoko spodaj in na Polhograjsko hribovje na drugi strani doline. Malenska gora je 1051 metrov visok vrh, ki je še dobrih pet minut stran in se rahlo dviga. Pa ni prav posebej zanimiv, manjša vzpetina sredi gozda in kup kamenja, ki nas opozori na vrh.

Vse, kar je lepega, se dogaja pri cerkvi

Vse, kar je lepega, se dogaja pri cerkvi, kjer je še manjša zgradba, namenjena cerkovniku, pa več mogočnih in starih lip, ki poskrbe za senco. Po uživanju na sončnih travnikih se je treba še vrniti. Čisto iskreno, do same cerkve popelje asfaltirana cesta. Lahko pa uberemo planinsko pot, ki nas prek pobočij popelje spet nazaj v dolino.

Poljane so starodavna naselbina, kjer se mešajo stare in nove zgradbe, pa tudi industrijski obrati. Ustavimo se v gostilni Na Vidmu, njihova telečja jetrca slovijo daleč naokoli, pa še možnost slišati pristno poljansko narečje bomo imeli.