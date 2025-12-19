Ideja za izlet: zimska pravljica na Veliki planini (FOTO)

Velika planina tudi letos v decembru vabi v posebno praznično doživetje. Letošnja zima je nekoliko bolj zadržana – nekoliko višje temperature in sončni dnevi so poskrbeli, da bela odeja počasi kopni, a kljub temu se čudovita gorska narava prepleta s prazničnim vzdušjem in toplino planinskih koč. December je zaznamovan s tradicijo, čarobnimi dogodki in prijetnimi družinskimi trenutki v objemu gora. Decembrsko dogajanje na Veliki planini poudarja pristnost, mir in praznično toplino, ki jo obiskovalci še posebno cenijo v tem času. Na planini so ustvarili praznično vzdušje. Gostilna Zeleni rob in Okrepčevalnica Skodla sta praznično okrašeni in vabita k prijetnemu oddihu ob toplem napitku ali domačih jedeh. Posebno praznično noto dodajajo jaslice, postavljene pred gostilno Zeleni rob, ki si jih lahko obiskovalci ogledajo vsak dan. Postale so priljubljena točka za miren trenutek, razmislek in fotografijo v prazničnem duhu. Ob jaslicah je urejena fototočka, kjer lahko ujamete spomine na decembrski obisk planine. Niso pozabili na žejne in lačne, saj so zimsko kulinariko prilagodili letnemu času primerno. Obe gostinski ponudbi razvajata z izbranimi zimskimi jedmi, ki pogrejejo po sprehodu ali pohodu po planini.

Novo leto v objemu narave

Praznični mesec prinaša raznolik program za vse generacije. Posebnost je zagotovo vodeni pohod na Veliko planino z baklami. Gre za posebno večerno doživetje, ko se planina v soju bakel spremeni v pravljično pokrajino. Spremlja ga pripovedovanje zgodb o planini, pastirjih in bogati dediščini tega območja. Vse to se bo dogajalo v torek, 24. decembra 2025, ob 21.15, ko bo zbor udeležencev, ki bodo lahko prisostvovali polnočnici v Kapeli Marije Snežne. To je eno najlepših tradicionalnih decembrskih doživetij. Mir, tišina in gorsko okolje ustvarijo posebno, globoko praznično izkušnjo. Začetek ob polnoči. Poskrbeli bodo tudi za najmlajše, saj bodo organizirali otroške delavnice in peko penic. Napovedujejo praznične ustvarjalne delavnice za otroke, dopolnjene s peko penic ob ognju, obljubljajo pa sproščeno in veselo družinsko dopoldne. Dogodek bo v petek, 26. decembra 2025, ob 10. uri v Okrepčevalnici Skodla.

Decembrska idila FOTO: Grega Eržen

Pogled proti Kamniško-Savinjskim Alpam FOTO: Velika planina

Pustite mestni vrvež za seboj in doživite december drugače.

Na Veliki planini boste lahko pričakali novo leto 2026, saj bodo pripravili silvestrovanje na Zelenem robu. To bo posebno kulinarično doživetje za goste z rezerviranimi kočami ter zabavo odprtega tipa, na kateri boste lahko skupaj nazdravili novemu letu v objemu narave. Na silvestrovo bo nihalka obratovala do 18. ure. Na božični večer, 24. decembra 2025, bo veljal poseben vozni red. Nihalka bo vozila od 8. do 3. ure na božični dan, vožnje pa bodo vsako polno uro. Sedežnica bo obratovala od 8.30 do 23.15, blagajna pa bo odprta od 7.45 do 23.00. Gostilna Zeleni rob bo odprta do 3. ure zjutraj, Okrepčevalnica Skodla pa do polnoči. »Pustite mestni vrvež za seboj in doživite december drugače. Velika planina tudi letos ponuja praznično toplino, tradicijo, mir in doživetja, ki ostanejo v spominu,« sporočajo iz podjetja Velika planina.