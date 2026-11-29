V Posočju je v zadnjih letih zraslo veliko novih nastanitev, a kanuist in olimpijec Luka Božič ter njegova partnerica Taja Špacapan sta imela v mislih nekaj drugega kot zgolj oddajanje sob. Ko sta se z dvema majhnima otrokoma iz Ljubljane preselila v Modrejce ob Mostu na Soči in odprla butični hotel Tu'lie, sta stavila na stare kamne iz nonine hiše, masiven les in pravilo, da se gostje in domačini srečujejo za istim šankom.

Ime Tu'lie (izg. tulje) sta izbrala po narečni besedi, ki jo poznajo na Tolminskem. S tem sta želela poudariti povezanost z domačim okoljem, hkrati pa poskrbeti, da ga bodo brez težav izgovorili tudi tuji gostje. »Veste, ime sva iskala celo v knjižnici,« se nasmehne Taja. »Turizem v dolini je v zadnjih letih postal velik posel. Zdi se nama, da izginjajo družinski hoteli in tisti pristni stik z ljudmi, ko ti nekdo odpre vrata svoje hiše in te sprejme kot gosta, ne kot številko.«

Veste, ime sva iskala celo v knjižnici.

Zgodba Tu'lieja se je začela pri Lukovi noni. Na parceli v Modrejcih je nekoč stala velika, a slabo izkoriščena družinska hiša z delavnico v pritličju. Nona si je srčno želela, da bi domačija ostala v družini, in ko sta Taja in Luka odkupila preostale deleže od sorodnikov, sta najprej sanjarila o skromni prenovi – kakšnih petih sobicah in majhnem baru spodaj.

Potem se je odprl evropski razpis za trajnostni turizem, ki je zahteval najmanj deset sob in visoke okoljske standarde. »Če bi obnavljala po starem, bi šla v to sama, počasi. Razpis pa nama je dal veter v jadra, pa tudi banka je na projekt gledala povsem drugače,« pojasni Luka. Staro hišo sta podrla, a njene duše nista zavrgla. Skoraj vse kamne iz nekdanjih zidov sta skrbno shranila in jih vgradila v novo stavbo – v klopi, zidek in notranje detajle.

Pogled na smaragdno Sočo FOTO: Mitja Felc

V notranjosti hotela vlada tisto, čemur Taja pravi podeželski minimalizem. Brez cenenih imitacij in plastičnih oblog. »Meni gre na živce, ko nekdo na fasado nalepi umeten kamen ali pa da v sobo furnir, ki se samo dela, da je les,« je neposreden Luka. »Pri nas so stropi iz prave masivne lesene plošče, pohištvo iz pravega lesa, luči so za nas ročno izdelali slovenski oblikovalci in keramičarji.« Danes hotel ponuja 12 sodobno zasnovanih sob, ki vse po vrsti gledajo proti smaragdni Soči, pod streho pa se skriva še prostoren, 120 kvadratnih metrov velik družinski apartma z galerijo. Delo v turizmu pa je hitro pokazalo tudi manj romantično plat. Trenutno imata pet zaposlenih, poleti so jima pomagali še študenti. Stroški so visoki, zlasti pri hrani, saj želita čim več sestavin kupovati pri lokalnih pridelovalcih. Tolminski sir in drugi domači izdelki imajo svojo ceno, zato so tudi nekatere jedi nekoliko dražje, kot bi bile ob uporabi cenejših sestavin iz velikih trgovskih verig.

Pri kulinariki ni popuščanj. FOTO: Mitja Felc

»Ko si gost, vidiš samo ceno prenočitve ali večerje. Ko si na drugi strani, pa ugotoviš, koliko je stroškov,« pravi Luka. Njuna ambicija ni pridobivanje kulinaričnih zvezdic. Raje bi, da bi ljudje prišli k njim sproščeno na dobro večerjo. Kulinarični meni je zato kratek, jedi pripravljajo sproti, na vsakem koraku pa se mora čutiti tista prava domačnost. »Vselej bova stremela k temu, kajti ko začneš nekje popuščati, se to kaj hitro nadaljuje,« njuno razmišljanje strne Luka. Ponudbo popestrita z raznimi dogodki, ki jih ne bo manjkalo niti v veselem decembru. Čeprav Luka še ni rekel zadnje besede v vrhunskem kanuju, se njegovo srce že močno nagiba k naslednji strasti: kolesarstvu. Tu'lie si zato želi razviti v pravo kolesarsko središče. Ob hotelu že ureja sodobno kolesarnico z majhno servisno delavnico in zunanjimi polnilnicami za električna kolesa, kjer si bodo lahko baterije napolnili tudi dnevni izletniki, ki se bodo ustavili le na kavi ali kosilu. Taja doda, da bodo pripravili vse za kolesarske goste – od pravega športnega zajtrka do energijskih ploščic in gelov za na pot. Luka pa že snuje vodene kolesarske ture: en dan z gosti do vinarjev v Goriška brda, drugi dan v visokogorske sirarne, zvečer pa vrnitev v mir Modrejcev.

»Tukaj nikoli ne bo masovnega turizma, ker sem ne vodi hitra cesta,« sta sklenila sogovornika: »In prav je tako. Smo nekje na prepihu med Alpami in Mediteranom – idealen kraj za tiste, ki iščejo mir, naravo in pristen stik z ljudmi.«

Luka Božič in Taja Špacapan gostov ne sprejemata kot številk, ampak z njimi ohranjata pristni stik. FOTO: Tu'lie