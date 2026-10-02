Jesen na Krasu in v Brkinih – čas okusov, barv in doživetij

Dnevi postanejo prijetnejši za raziskovanje, narava se umiri, na krožnikih zadiši po sezonskih dobrotah, kraji pa zaživijo v znamenju tradicionalnih prireditev. Jesen je čas, ko destinacijo odkrivamo počasneje – korak za korakom, okus za okusom in zgodbo za zgodbo.

Pokrajina, ki zažari v barvah ruja

Eden najlepših znanilcev jeseni na Krasu je ruj, ki kraško pokrajino obarva v živahne odtenke rdeče, oranžne in zlate. Njegove barve med kamnitimi zidovi, travniki in vinogradi ustvarjajo prizore, zaradi katerih je že preprost sprehod posebno doživetje.

Prijetne jesenske temperature kar vabijo na pohodne in kolesarske poti. Te vodijo skozi značilno kraško pokrajino, mimo slikovitih vasi, vinogradov in razglednih točk, kjer se pogledi odpirajo proti bližnjim gričem in vse do morja. Tudi Brkini v tem času očarajo z mehkejšo, bolj zeleno pokrajino, sadovnjaki in potmi, ki ponujajo veliko miru in pristnega stika z naravo. Ne glede na to, ali se na pot odpravimo peš ali s kolesom, je jesen odlična priložnost za raziskovanje krajev, ki jih v hitrejšem ritmu pogosto spregledamo.

Kosovelova domačija v Tomaju FOTO: Marko Pleterski

Jesenski dogodki povezujejo naravo, tradicijo in ljudi

Jesen na Krasu in v Brkinih spremljajo številni dogodki, ki obiskovalcem približajo posebnosti pokrajine in življenje njenih ljudi. Festival Kraška gmajna z vodenimi pohodi, doživetji v naravi, delavnicami in drugimi dogodki vabi k odkrivanju kraške naravne in kulturne dediščine na obeh straneh meje še vse do sredine oktobra.

V Rodiku jesen zaznamuje kostanjev praznik, posvečen enemu najbolj značilnih sadežev tega letnega časa. Vonj po pečenem kostanju, domače dobrote in živahno dogajanje ustvarijo pravo jesensko vzdušje.

November pa je tradicionalno v znamenju martinovanja, ki ga lahko obiskovalci letos doživijo na različne načine. Na Sežanskem bodo svoja vrata odprle vinske kleti ter obiskovalce povabile med vinarje, vina in zgodbe kraške vinogradniške tradicije. V Štanjelu bo praznik vina potekal v okviru Martinovanja na gradovih, ki bo povezalo več prizorišč na Krasu in v Vipavski dolini. V grajskih in drugih zgodovinskih ambientih se bodo prepletali vino, kulinarika, kulturna dediščina in lokalna ponudba. Od pristnega obiska vinskih kleti do praznovanja med zidovi zgodovinskih prizorišč – obe izkušnji ponujata svoj pogled na vinsko kulturo Krasa in vabita k odkrivanju njenih številnih obrazov.

Vsak od teh dogodkov na svoj način pripoveduje zgodbo o prostoru, njegovih običajih in tesni povezanosti domačinov z naravo. Preverite tudi druge aktualne dogodke na Krasu in v Brkinih.

Praznik vina v Štanjelu FOTO: Ana Rojc

Jesen, ujeta v lokalne okuse

Jeseni se spremeni tudi ponudba na krožnikih. Kostanj, gobe in drugi sezonski pridelki se znajdejo v domačih jedeh in sodobnejših kulinaričnih interpretacijah. Ob njih ne manjkajo kraški pršut, siri in druge lokalne dobrote, ki jih najlepše dopolnijo vina kraških vinarjev.

Posebno doživetje ostajajo osmice, tradicionalna oblika prodaje vina in domačih pridelkov na kmetijah. Obisk osmice ni le priložnost za pokušino značilnih jedi in vin, temveč tudi za druženje z domačini in spoznavanje kraške gostoljubnosti. Prav v jesenskem času, ko se dnevi krajšajo in se dogajanje preseli za domače mize, pridejo takšna pristna srečanja še posebej do izraza.

Kraške osmice FOTO: ORA Kras

Zgodbe Krasa tudi za deževne dni

Jesen ne prinaša le sončnih dni, vendar tudi slabše vreme ni razlog, da bi raziskovanje odložili. Takrat je pravi čas za odkrivanje kulturnih zgodb, ki jih hranijo muzeji, galerije in zbirke po vsej destinaciji.

V Tomaju obiskovalce pričakuje letos odprta Kosovelova domačija, povezana z življenjem in ustvarjanjem pesnika Srečka Kosovela in njegove družine. V Senožečah Muzej tovorništva in prevozništva predstavlja zgodbe kraja, ki ga je skozi stoletja zaznamovala pomembna prometna lega. V Divači pa Muzej slovenskih filmskih igralcev odpira vrata v svet slovenskega filma in njegovih ustvarjalcev. Trije različni kraji tako ponujajo tri različne poglede na bogato kulturno dediščino tega prostora.

Kosovelova domačija v Tomaju FOTO: Jošt Gantar

Jesen na Krasu in v Brkinih zato ni le letni čas, temveč povabilo k odkrivanju. Med rdečim rujem, jesenskimi potmi, toplino domačij, lokalnimi okusi in zgodbami preteklosti lahko vsak najde svoj razlog za obisk – tudi takrat, ko sonce zaide nekoliko prej.

Še več namigov za raziskovanje Krasa in Brkinov je na voljo na www.visitkras.info

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