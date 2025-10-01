Razkrivamo: zemljevid najboljših lokacij za nabiranje kostanja

Lokacije kostanja po Sloveniji FOTO: Zavod Za Gozdove Slovenije

Ko jesenski dnevi postanejo hladnejši in se gozdni robovi obarvajo v tople rjavo-rdeče tone, je čas, da se odpravite v lov na kostanj — pravzaprav na kostanjeva drevesa, ki vse bolj krasijo slovenske gozdove.

Na podlagi podatkov Zavoda za gozdove (ZZG) smo pripravili seznam krajev, kjer v bližini rastejo kostanjeva drevesa. Ta po Sloveniji namreč niso enakomerno razpršena, ampak jih najdemo strnjena v posameznih regijah.

Kostanj v Sloveniji bolj uspeva v nižjih do zmernih nadmorskih višinah, v primerno toplem podnebju in na dobro drenažnih tleh. Zato so gozdna območja v južni Sloveniji, na južnih pobočjih hribov in v nekaterih bolj zavarovanih gozdnih masivih bolj verjetni kandidati za obilno bero kostanja. Ste vedeli, da je kostanj zelo zdrav, saj ne vsebuje holesterola?

Kje v Sloveniji raste kostanj — po regijah

Primorska & Goriška

Za ljubitelje jesenskih sprehodov je Primorska skoraj idealna: topla klima, zaščitenost pred severnimi vetrovi, hribovita pokrajina — kombinacija, ki kostanjem ustreza. Goriške Brda in pobočja Nanosa so najboljši kandidati, da boste domov prinesli obilno košaro kostanja. Tukaj boste najverjetneje naleteli na drevesa, še posebej na južnih in jugozahodnih pobočjih. Vipavska/Ajdovščina, Nanos

Julija in avgusta je tod suša, a jeseni, ko je vlaga višja in listje že rumeni, se tukajšnji kraji spremenijo v čarobna polja rastlinja. Gozdna pobočja ob Nanosu so idealna za kostanj — bodite posebej pozorni nanje v spodnjih senčnih in vlažnih pasovih gozda. Dolenjska, Bela krajina, Posavje

Tudi v jugovzhodni Sloveniji se skriva kostanj. Najdemo ga v gozdovih okoli Gorjancev in v Beli krajini, kjer obiščite nizke lege v bližini reke Kolpe. Druga pot naj vas vodi proti spodnjem toku Save in v gozdove Posavja. Prehodi med notranjostjo Slovenije in Primorsko

Območja, kjer se klima zmehča – denimo prehodi med Gorenjsko in Primorsko – so zanimivi za nabiralce.

Sezona kostanja: Kako se pripraviti na kostanjevo ekspedicijo in pravila nabiranja kostanja

Kostanj običajno dozori jeseni — med septembrom in oktobrom. Najboljši čas je, ko se začnejo storži odpirati. Kostanj najbolje uspeva med približno 200 in 800 metri nadmorske višine — to velja kot vodilo, da se ne podajate preveč visoko v gore, ker ga tam običajno ni. Iščite južne lege, zaščitene pred vetrom, senčne gozdne robove, višinske razpone, kjer se klima nekoliko zmehča. Kostanj namreč ljubi toploto, dobro odcedna tla in čim manj prepišnega mraza. Pogosto raste v mešanih gozdovih skupaj z hrasti, bukvami, lipami — če na gozdni poti opazite tak sestoj v optimalni nadmorski višini, je kostanj pogosto blizu. V lokalnih gozdarskih uradih ali turističnih informacijah povprašate po »kostanjevi poti« ali »kostanjevem gozdu« za to področje.

In še nujno opozorilo: pobirajte le tisto, kar lahko porabite, in pazite, da ne poškodujete dreves ali gozda. Pridite v manjših skupinah in gozdove obiščite s spoštovanjem do narave. Po predpisih je omejitev nabiranja gozdnih sadežev (vključno s kostanjem) v določenih območjih — do 2 kg na osebo na dan. V dvomih povprašajte pristojne, da vas po gozdu ne bo preganjal inšpektor in preberite podrobnejša navodila o količinah dovoljenega kostanja.

Ste vedeli: Kostanj ima malo maščob, malo kalorij, je bogat z vitamini in ne vsebuje glutena. Ko ga boste nabrali, si preberite, kaj z njim početi v kuhinji, da boste postali pravi profesionalci. Lahko ga tudi zamrznete in porabite kasneje: preberite, kaj se z njim zgodi, ko ga shranite v zamrzovalniku. Pazite le, ko ga boste rezali: objavljamo nasvete, kako pravilno rezati kostanj.

Najbolj znane kostanjeve poti

V krajih, kjer je tradicionalno pečenje kostanja – kot so vasi v Posavju ali Krasu – obstaja verjetnost, da so gozdovi okoli njih že vzdrževani ali poznani domačinom kot kostanjeva območja.

Radeče/Močilno: obiščite Gašperjev kostanj, ta drevesni velikan je zavarovan kot naravna vrednota. Če že ne boste zbirali množice, pa boste navdih dobili. Preko 300 let star drevesni velikan je najdebelejši domači kostanj v Sloveniji. Je nema priča preprostega vztrajanja in mirnega trajanja.

Gorjanci/Posavje: pobočja nad vasicami v Brežicah ali okoli Sevnice so ena najboljših izbir – idealna lega, dolga tradicija, prijazni ljudje.

Polhograjsko/ljubljansko zaledje: če ste blizu Ljubljane, ni treba hoditi daleč — kraji nad Horjulom, pri Jančah ali Polhov Gradec vas lahko presenetijo z bogatimi kostanjevimi drevesi.

Istra (Puče, Reparec, Pregara): če bi obiskali Primorsko ali Istro, to območje velja za kostanjski biser — posebej v gozdovih, kjer je pravi kostanj prevladujoča vrsta.

Notranjska: v bližini Postojne, Cerknice in Logatca se skriva mnogo gozdnih prehodov, kjer je – glede na literaturo – že tradicionalno najti kostanje.

Pohorje/Štajerska: če ste bolj na vzhodu, predlagam gozdne poti pod Pohorjem — tam so v prispevkih omenjeni primeri kostanjevih dreves.

Kras/Komenske gozdove/Rodik: kombinacija mediteranske klime in nagnjenih leg dela teh območij zanimivih za kostanje.

Tabela: znane slovenske lokacije kostanja

Kraj/gozd Podrobnosti/značilnosti Zanimivost Gorjanci (okolica Brežic/Novega mesta) južna pobočja Gorjancev V Posavju in Dolenjski so kostanjevi gozdovi pogosto citirani. Sevnica/Krško/Brežice območja ob reki Savi in bližnja pobočja V literaturi se pogosto izpostavlja Posavje kot močno kostanjevo območje. Polhograjsko hribovje/okolica Ljubljane gozdovi nad Horjulom, Polhov Gradec Novičarski prispevki izpostavljajo Polhograjske dolomite kot »bogato s kostanji« območje. Janče (vzhodno od Ljubljane) gozdno območje nad mestom Pogosto omenjena točka v lokalnih vodičih za izlete po kostanju. Pobočja Krasa/okoli Komna, Sežane/Rodik območja na Krasu, prehodi med mediteranskim vplivom in kraškim terenom Novičarski prispevki navajajo gozdove okoli Komna in Rodika kot bogate s kostanji. Slovenska Istra (Puče, Reparec, okolica Pregare) istrska gozdna porečja, kjer kostanj prevladuje Fitocenološka študija potrjuje gozdove s prevladujočim pravim kostanjem. Okolica Postojne, Cerknice, Notranjska notranjska gričevja in senčne pobočja Literatura izpostavlja Notranjsko kot regijo s prisotnimi kostanji. Pohorje/okolica Maribora gozdovi Pohorja, griči pod Pohorjem Omenjeno, da tudi Štajerska in Pohorje skrivata kostanjeve primere. Radeče – Močilno Gašperjev kostanj Konkretno znamenito drevo: najdebelejši domači kostanj v Sloveniji, staro 300 let, obseg v prsni višini 11,10 m.

Članek je nastal s pomočjo umetne inteligence in je bil pred objavo uredniško pregledan.