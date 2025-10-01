Razkrivamo: zemljevid najboljših lokacij za nabiranje kostanja

Galerija
Ko jesenski dnevi postanejo hladnejši in se gozdni robovi obarvajo v tople rjavo-rdeče tone, je čas, da se odpravite v lov na kostanj — pravzaprav na kostanjeva drevesa, ki vse bolj krasijo slovenske gozdove.
Na podlagi podatkov Zavoda za gozdove (ZZG) smo pripravili seznam krajev, kjer v bližini rastejo kostanjeva drevesa. Ta po Sloveniji namreč niso enakomerno razpršena, ampak jih najdemo strnjena v posameznih regijah.
Kostanj v Sloveniji bolj uspeva v nižjih do zmernih nadmorskih višinah, v primerno toplem podnebju in na dobro drenažnih tleh. Zato so gozdna območja v južni Sloveniji, na južnih pobočjih hribov in v nekaterih bolj zavarovanih gozdnih masivih bolj verjetni kandidati za obilno bero kostanja. Ste vedeli, da je kostanj zelo zdrav, saj ne vsebuje holesterola?
Kostanj običajno dozori jeseni — med septembrom in oktobrom. Najboljši čas je, ko se začnejo storži odpirati. Kostanj najbolje uspeva med približno 200 in 800 metri nadmorske višine — to velja kot vodilo, da se ne podajate preveč visoko v gore, ker ga tam običajno ni. Iščite južne lege, zaščitene pred vetrom, senčne gozdne robove, višinske razpone, kjer se klima nekoliko zmehča. Kostanj namreč ljubi toploto, dobro odcedna tla in čim manj prepišnega mraza. Pogosto raste v mešanih gozdovih skupaj z hrasti, bukvami, lipami — če na gozdni poti opazite tak sestoj v optimalni nadmorski višini, je kostanj pogosto blizu. V lokalnih gozdarskih uradih ali turističnih informacijah povprašate po »kostanjevi poti« ali »kostanjevem gozdu« za to področje.
In še nujno opozorilo: pobirajte le tisto, kar lahko porabite, in pazite, da ne poškodujete dreves ali gozda. Pridite v manjših skupinah in gozdove obiščite s spoštovanjem do narave. Po predpisih je omejitev nabiranja gozdnih sadežev (vključno s kostanjem) v določenih območjih — do 2 kg na osebo na dan. V dvomih povprašajte pristojne, da vas po gozdu ne bo preganjal inšpektor in preberite podrobnejša navodila o količinah dovoljenega kostanja.
Ste vedeli: Kostanj ima malo maščob, malo kalorij, je bogat z vitamini in ne vsebuje glutena. Ko ga boste nabrali, si preberite, kaj z njim početi v kuhinji, da boste postali pravi profesionalci. Lahko ga tudi zamrznete in porabite kasneje: preberite, kaj se z njim zgodi, ko ga shranite v zamrzovalniku. Pazite le, ko ga boste rezali: objavljamo nasvete, kako pravilno rezati kostanj.
V krajih, kjer je tradicionalno pečenje kostanja – kot so vasi v Posavju ali Krasu – obstaja verjetnost, da so gozdovi okoli njih že vzdrževani ali poznani domačinom kot kostanjeva območja.
|Kraj/gozd
|Podrobnosti/značilnosti
|Zanimivost
|Gorjanci (okolica Brežic/Novega mesta)
|južna pobočja Gorjancev
|V Posavju in Dolenjski so kostanjevi gozdovi pogosto citirani.
|Sevnica/Krško/Brežice
|območja ob reki Savi in bližnja pobočja
|V literaturi se pogosto izpostavlja Posavje kot močno kostanjevo območje.
|Polhograjsko hribovje/okolica Ljubljane
|gozdovi nad Horjulom, Polhov Gradec
|Novičarski prispevki izpostavljajo Polhograjske dolomite kot »bogato s kostanji« območje.
|Janče (vzhodno od Ljubljane)
|gozdno območje nad mestom
|Pogosto omenjena točka v lokalnih vodičih za izlete po kostanju.
|Pobočja Krasa/okoli Komna, Sežane/Rodik
|območja na Krasu, prehodi med mediteranskim vplivom in kraškim terenom
|Novičarski prispevki navajajo gozdove okoli Komna in Rodika kot bogate s kostanji.
|Slovenska Istra (Puče, Reparec, okolica Pregare)
|istrska gozdna porečja, kjer kostanj prevladuje
|Fitocenološka študija potrjuje gozdove s prevladujočim pravim kostanjem.
|Okolica Postojne, Cerknice, Notranjska
|notranjska gričevja in senčne pobočja
|Literatura izpostavlja Notranjsko kot regijo s prisotnimi kostanji.
|Pohorje/okolica Maribora
|gozdovi Pohorja, griči pod Pohorjem
|Omenjeno, da tudi Štajerska in Pohorje skrivata kostanjeve primere.
|Radeče – Močilno
|Gašperjev kostanj
|Konkretno znamenito drevo: najdebelejši domači kostanj v Sloveniji, staro 300 let, obseg v prsni višini 11,10 m.
Članek je nastal s pomočjo umetne inteligence in je bil pred objavo uredniško pregledan.