Jesenska čarovnija v Arboretumu: buče, Smrkci in skrivnostne bele žene

V Arboretumu Volčji Potok je zanimivo in privlačno v vseh letnih časih, zlasti jeseni, ko park zaživi v vseh mogočih barvnih odtenkih. »Letos so nas buče popeljale v svet malih modrih junakov – Smrkcev! Nedaleč od vhoda v park je zaživela prava vasica, kjer jih lahko opazujete pri opravilih z bučami in veselem igranju. Obiskovalci boste ob prizorih iz buč za trenutek vstopili v svet risane domišljije,« so povedali v Arboretumu Volčji Potok, kjer vas vabijo, da jih obiščete do 2. novembra ter odkrijete vse skrite kotičke in prizore te domišljijske vasi, kjer jih lahko opazujemo pri bučnih opravilih in veselem igranju. Morda pa celo bežijo pred Gargamelom!

Bučno obarvana je tudi ponudba v Kavarni Arboretum s pestro izbiro tort in bučnih napitkov.

Letošnjo jesen vas bodo v Arboretumu poleg simpatičnih bučnih junakov pričakale še bele žene. Zgodbe o njih so del slovenskega ljudskega izročila. Navadno so zelo lepe in se pokažejo v dolgih belih oblekah in s spuščenimi svetlimi lasmi.