JESENSKE POČITNICE

Jesenski festivali 2025: Vodič po martinovanjih, koncertih in kulinaričnih dogodkih

Jesenski čas, ko se narava odene v toplejše tone, je idealen za obiskovanje različnih festivalov, od kulinaričnih do glasbenih, ki jih v tem času ne manjka. Odkrijte najboljše jesenske festivale 2025 v Sloveniji in okolici: martinovanja, koncerti, jazz, kulinarika. Popoln vodič!
Goriška brda FOTO:Shutterstock
Goriška brda FOTO:Shutterstock
Bl. Ko.
 3. 10. 2025 | 09:30
 3. 10. 2025 | 10:47
5:00
Praznovanje mošta, vina in jeseni, martinovanje, je ena lepših slovenskih tradicij. Tako bo v osrčju Brd, v idilični srednjeveški vasici Šmartno, 8. in 9. novembra nastopilo več kot 25 vinarjev in deset gostincev, ki bodo skupaj s stojnicami domačih izdelkov ustvarili pravo enogastronomsko pravljico. Na Krasu bo martinovo trajalo kar teden dni, od 7. do 16. novembra, z odprtimi kletmi in avtobusnimi povezavami med posameznimi vasicami, kar obiskovalcem olajša pokušanje vin brez skrbi glede prevoza.

Največje javno martinovanje pri nas bo kot vsako leto v Mariboru, 11. novembra, z bogatim glasbenim programom in kulinarično ponudbo. Ljubljanska vinska pot bo 8. novembra staro mestno jedro spremenila v vinsko promenado s kar 350 vzorci vin, Izola in Koper pa vabita na svoji različici praznika jesenskih dobrot 15. novembra.

Kulinarična doživetja se ne ustavijo pri vinu. Ves november bo Ljubljana prizorišče festivala November Gourmet Ljubljana, ki povezuje restavracije, gostince in obiskovalce z degustacijami, delavnicami in posebni meniji, kjer se prepletata tradicija in inovacija.

Glasba, kultura in umetnost

Jesenski koledar je bogat tudi na kulturnem področju. Med 8. in 12. oktobrom bo potekal stripovski festival Tinta, ki na različnih prizoriščih v Ljubljani gosti domače in tuje stripovske avtorje, razstave, predavanja in performanse. Ljubitelji glasbe bodo 18. oktobra v Kočevju lahko doživeli koncert skupine Laibach, ki bo v celoti izvedla svoj legendarni album Opus Dei v posodobljeni izvedbi. Literarni navdušenci pa naj si v koledarju označijo 19.–21. november, ko bo v Ljubljani mednarodni simpozij Obdobja, letos posvečen čustvom v slovenski literaturi.

Barkovljanka v Trstu FOTO: Depositphotos
Barkovljanka v Trstu FOTO: Depositphotos

Festivalni skok čez mejo

Za tiste, ki radi združite potovanje s kulturo, so zanimive tudi prireditve v sosednjih državah. V Furlaniji - Julijski krajini bo med 23. in 26. oktobrom festival Jazz & Wine of Peace, ki združuje vrhunski jazz in vinsko kulturo. Koncerti potekajo v renesančnih vilah in vinskih kleteh, degustacije pa skrbijo, da obiskovalci spoznajo lokalne sorte.

Le malo dlje, v Trstu, bo med 3. in 12. oktobrom na sporedu znamenita Barkovljanka (it. Barcolana), jadralska regata z največ udeleženci na svetu, ki jo spremlja bogat kulturni in kulinarični program. Če se odpravite v Zagreb, si lahko med 9. in 16. novembrom ogledate Zagreb Film Festival, posvečen neodvisnemu filmu in mladim režiserjem.

Uredniški izbor jesenskih festivalov

Barkovljanka (it. Barcolana), Trst (IT), od 3. do 12. oktobra – največja jadralska regata, koncerti, tržnica in kulinarični program

Tinta – festival stripa, Ljubljana, od 8. do 12. oktobra – razstave, predavanja, stripovske delavnice

Laibach – Opus Dei Revisited, Kočevje, 18. oktober – koncert legendarne skupine

Jazz & Wine of Peace, Gorica (IT), od 23. do 27. oktobra – jazz koncerti in vinske degustacije

Martinovanje na Krasu, od 7. do 16. novembra – odprte kleti, avtobusni prevozi med vasicami, kulinarična ponudba

Ljubljanska vinska pot – martinovanje v Ljubljani, 8. november

Martinovanje v Brdih, Šmartno, 8. in 9. november

Zagreb Film Festival, Zagreb (HR), od 9. do 16. novembra – projekcije neodvisnih filmov, pogovori z režiserji

Martinovanje v Mariboru, 11. november – največje javno martinovanje v Sloveniji

Martinovanje v Izoli, 15. november – praznik vina in jesenskih dobrot

Altroke martinovanje, Koper, 15. november – kulinarična in vinska ponudba, glasba

Simpozij Obdobja, Ljubljana, od 19. do 21. novembra – literarni simpozij

November Gourmet Ljubljana, od 1. do 30. novembra – kulinarični festival z meniji, degustacijami in dogodki po mestu

Članek je bil objavljen v oglasni prilogi Jesenske počitnice.

