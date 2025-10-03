Jesenski festivali 2025: Vodič po martinovanjih, koncertih in kulinaričnih dogodkih

Galerija
Praznovanje mošta, vina in jeseni, martinovanje, je ena lepših slovenskih tradicij. Tako bo v osrčju Brd, v idilični srednjeveški vasici Šmartno, 8. in 9. novembra nastopilo več kot 25 vinarjev in deset gostincev, ki bodo skupaj s stojnicami domačih izdelkov ustvarili pravo enogastronomsko pravljico. Na Krasu bo martinovo trajalo kar teden dni, od 7. do 16. novembra, z odprtimi kletmi in avtobusnimi povezavami med posameznimi vasicami, kar obiskovalcem olajša pokušanje vin brez skrbi glede prevoza.
Največje javno martinovanje pri nas bo kot vsako leto v Mariboru, 11. novembra, z bogatim glasbenim programom in kulinarično ponudbo. Ljubljanska vinska pot bo 8. novembra staro mestno jedro spremenila v vinsko promenado s kar 350 vzorci vin, Izola in Koper pa vabita na svoji različici praznika jesenskih dobrot 15. novembra.
Kulinarična doživetja se ne ustavijo pri vinu. Ves november bo Ljubljana prizorišče festivala November Gourmet Ljubljana, ki povezuje restavracije, gostince in obiskovalce z degustacijami, delavnicami in posebni meniji, kjer se prepletata tradicija in inovacija.
Jesenski koledar je bogat tudi na kulturnem področju. Med 8. in 12. oktobrom bo potekal stripovski festival Tinta, ki na različnih prizoriščih v Ljubljani gosti domače in tuje stripovske avtorje, razstave, predavanja in performanse. Ljubitelji glasbe bodo 18. oktobra v Kočevju lahko doživeli koncert skupine Laibach, ki bo v celoti izvedla svoj legendarni album Opus Dei v posodobljeni izvedbi. Literarni navdušenci pa naj si v koledarju označijo 19.–21. november, ko bo v Ljubljani mednarodni simpozij Obdobja, letos posvečen čustvom v slovenski literaturi.
Za tiste, ki radi združite potovanje s kulturo, so zanimive tudi prireditve v sosednjih državah. V Furlaniji - Julijski krajini bo med 23. in 26. oktobrom festival Jazz & Wine of Peace, ki združuje vrhunski jazz in vinsko kulturo. Koncerti potekajo v renesančnih vilah in vinskih kleteh, degustacije pa skrbijo, da obiskovalci spoznajo lokalne sorte.
Le malo dlje, v Trstu, bo med 3. in 12. oktobrom na sporedu znamenita Barkovljanka (it. Barcolana), jadralska regata z največ udeleženci na svetu, ki jo spremlja bogat kulturni in kulinarični program. Če se odpravite v Zagreb, si lahko med 9. in 16. novembrom ogledate Zagreb Film Festival, posvečen neodvisnemu filmu in mladim režiserjem.
