Jesensko pohodništvo zahteva veliko previdnosti

Slovenske gore in hribovja jeseni zažarijo v toplih odtenkih oranžne, rdeče in zlate, kar ustvari slikovito kuliso za družinske pohode. Prav zato je to morda najlepši letni čas za pohodništvo – temperature so prijetnejše kot poleti, poti so manj obljudene, narava pa se razkazuje v svojih najlepših barvah.

Oglasno besedilo Doživite Ljutomer in Prlekijo – raj med griči, vinom in pristno domačo kulinariko Odkrijte skriti biser severovzhodne Slovenije – Prlekijo! Ljutomer kot zelena destinacija v osrčju Prlekije, znane po slikovitih gričih Jeruzalemskih goric, rodovitnih vinogradih, bogati tradiciji konjereje in gostoljubnih ljudeh, vabi na nepozabno doživetje pristne podeželske idile, bogate kulturne in naravne dediščine, kjer lahko uživate v pohodniških in kolesarskih poteh, prleški kulinariki, vinskih degustacijah in sprostitvi, ki jo ponujajo podeželski turizem in lokalne terme. Pridite na avanturo: raziskujte poti, ki se vijugajo med s soncem obsijanimi vinogradi Jeruzalema, uživajte v osvežujočih sprehodih ob reki Muri ter odkrijte skrite gozdne stezice in skrivnostna brezpotja, ki razkrivajo idilično prleško pokrajino, ki je raj za vse ljubitelje narave in aktivnega oddiha. Le dve uri vožnje iz Ljubljane – dostopno z avtom ali vlakom. Rezervirajte svoje prleško doživetje zdaj na visit-prlekija.eu. Povezava vodi na spletno stran oglaševalca.

Kljub temu pa je to tudi čas, ko moramo biti pri načrtovanju pohodov bolj previdni. Dnevi so krajši, vreme se lahko hitro spremeni, megla in vlaga pa lahko otežita orientacijo, v visokogorju pa je tudi že sneg. Zato je dobro, da se vsakič temeljito pripravimo in s seboj vzamemo ustrezno opremo, ki bo zagotovila varnost in udobje.

Oprema za jesenske pohode

Ključ do varnega in prijetnega pohodniškega doživetja je primerna oprema. Jeseni je obvezno, da se oblečemo po principu čebule – več tanjših slojev, ki jih lahko po potrebi dodajamo ali slačimo. Tako se bomo lažje prilagajali vremenu, ki je v hribih pogosto spremenljivo. Osnova so kakovostne pohodniške hlače in majica, čez pa toplejši sloj, na primer flis. Nikakor ne sme manjkati vetrovka ali lahka nepremočljiva jakna, saj nas lahko dež preseneti tudi, če je napovedano lepo vreme.

FOTO: Shutterstock

Enako pomembna je obutev. Jeseni so poti pogosto mokre in spolzke zaradi odpadlega listja, zato so čevlji z dobrim profilom nujni. Izkušeni pohodniki svetujejo, da izberemo visok model, ki daje oporo gležnjem in preprečuje zvine. Poleg tega je priporočljivo, da imamo s seboj rezervne nogavice, saj so mokre noge eden glavnih razlogov za žulje in prehlad.

V nahrbtniku ne smejo manjkati osnovni pripomočki: plastenka vode, manjši prigrizki za energijo, komplet prve pomoči, naglavna svetilka – nujna v kratkih jesenskih dneh – in zemljevid poti ali zanesljiva aplikacija za navigacijo. Čeprav se mnogi zanašajo na pametni telefon, je papirnat zemljevid dobra rezerva, saj telefon v gorah hitro ostane brez signala ali s prazno baterijo.

Varnost na prvem mestu

Jesenski pohodi so čudoviti, vendar kot rečeno zahtevajo premišljeno načrtovanje. Pred odhodom vedno preverimo vremensko napoved in se odrečemo turi, če kaže na nevihte, močan veter ali gosto meglo. Jesenske temperature so lahko v dolini še prijetno tople, v višjih legah pa hitro padejo blizu ničle, zato s seboj vzamemo toplejša oblačila, tudi če se zdi, da jih ne bomo potrebovali.

Pohodništvo z roko v roki s turizmom na kmetiji. FOTO: arhiv ZTKS

Priporočljivo je, da o načrtovani poti seznanimo družinske člane ali prijatelje, zlasti kadar se odpravljamo v manj obiskane predele. Tako bodo vedeli, kje nas iskati, če bi se nam zgodila nesreča ali bi se izgubili. Gorski reševalci opozarjajo tudi na pomen zgodnjega začetka ture – jeseni se zmrači precej prej kot poleti, zato je prav, da pot začnemo dovolj zgodaj, da se v dolino vrnemo še pred temo.

Pomemben del varnosti je tudi primerna telesna pripravljenost. Čeprav se zdi, da je družinski pohod le prijeten sprehod, so lahko tudi lažje poti v hrib zahtevne za tiste, ki niso vajeni hoje. Zato izberemo traso, ki je primerna za najmlajše in najstarejše člane skupine, in si po potrebi privoščimo več počitkov.

Ne smemo pozabiti na osnovna pravila gibanja v gorah: ostajamo na označenih poteh, spoštujemo naravo, odpadke nesemo nazaj v dolino in pazimo, da ne motimo divjih živali. V primeru nesreče pokličemo številko 112 in posredujemo čim bolj natančne podatke o lokaciji. Pri tem so v veliko pomoč aplikacije, ki omogočajo pošiljanje koordinat.

Nasveti za varno pohodništvo Priprava na pohod

Pred vsakim izletom preverite vremensko napoved, izberite primerno traso glede na starost in kondicijo udeležencev ter poskrbite za ustrezno obutev in več slojev oblačil. Oprema, ki ne sme manjkati

Plastenka vode, energijski prigrizki, rezervne nogavice, nepremočljiva jakna, naglavna svetilka, komplet prve pomoči, zemljevid ali navigacijska aplikacija. Na poti

Ostanite na označenih poteh, spoštujte naravo in divje živali, poskrbite za počitek, kadar je potrebno. Pri izgubi orientacije ali poškodbi pokličite številko 112, in če je mogoče, pošljite koordinate. Družinski nasvet

Za otroke izberite krajše, manj zahtevne poti z zanimivostmi ob poti. Pohodi v družbi omogočajo učenje o naravi, hkrati pa krepijo medsebojne vezi. Dodatna pazljivost jeseni

Jesenske poti so pogosto mokre in spolzke. Visoki čevlji z dobrim profilom zmanjšajo tveganje za poškodbe.

Najlepše jesenske poti za družine

Ko imamo ustrezno opremo in smo dobro pripravljeni, je čas, da izberemo cilj. Jesen je še posebej čarobna v sredogorju, kjer so poti dostopne tudi družinam z manjšimi otroki. Ena najbolj priljubljenih izletniških točk je Velika planina, kjer lahko občudujemo idilične pastirske stanove in razglede na Kamniško-Savinjske Alpe. Dodajmo, da trenutno potekajo vzdrževalna dela na nihalki, lahko pa se na Veliko planino povzpnemo peš, pri čemer izberemo izhodišče, ki najbolj ustreza našim sposobnostim. Tisti, ki si želijo prave gorske ture, bodo krenili iz Kamniške Bistrice čez Dolski graben in planino Dol. Krajše in družinam primernejše poti pa so s katerega od treh parkirišč pod Veliko planino: Rakove ravni, Ušivec in Mačkin kot, pri čemer je zadnji najbližje cilju.

Zelo primerna za jesenski izlet je tudi Pokljuka. Njeni obširni gozdovi v tem času zažarijo v pisanih barvah, planinske poti pa so razmeroma položne. Ena najlepših je pot do planine Uskovnica, kjer lahko otroci tekajo po travnikih, starši pa uživajo v pogledu na Triglav.

Psi so odlični spremljevalci na pohodih. FOTO: Jure Eržen/Delo

Raziskovalne ture

Za bolj raziskovalno izkušnjo je zanimiv izlet na Šentjošt nad Horjulom, kjer se lahko sprehodimo po Poti dveh slapov in obiščemo bližnje kmetije, ki ponujajo domače dobrote. Jesen je tudi pravi čas za spoznavanje kraških poti – na primer po učni poti v Škocjanskem zatoku ali do Škocjanskih jam, kjer je doživetje posebno, ker se naravni svet prepleta z bogato kulturno dediščino.

Če želimo malo dlje, je odlična izbira avstrijska Koroška s svojimi jezeri in hribovjem. Družine pogosto izberejo pohod na Peco z izhodiščem iz Podpece ali pa se podajo na raziskovanje pogorja Nockberge nad Bad Kleinkirchheimom. Furlanija ponuja prijetne sprehode po okoliških gričih, na primer po italijanski strani Brd, Colliu, kjer lahko združimo pohod s pokušino lokalnega grozdja ali svežega mošta.

Za pohodništvo izberemo kakovostno obutev. FOTO: Špela Ankele

Jesenska priložnost za zbližanje

Pohodništvo je veliko več kot zgolj telesna aktivnost, je način, kako družina preživi skupen čas, kako se otroci naučijo spoštovanja narave in kako odrasli za nekaj ur odložijo skrbi vsakdana. Jesen je s svojimi barvami, vonjem po sveže odpadlem listju in spokojnostjo gorskega sveta kot ustvarjena za takšna doživetja. Ko se po uspešnem pohodu vrnemo v dolino in si privoščimo topel čaj ali domačo enolončnico, je občutek zadovoljstva toliko večji.

Članek je bil objavljen v oglasni prilogi Jesenske počitnice.