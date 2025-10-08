  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
JESENSKE POČITNICE

Jesensko pohodništvo zahteva veliko previdnosti

Jesenske počitnice so odlična priložnost, da pobegnemo v naravo in si privoščimo nekaj svežega zraka, gibanja in čudovitih razgledov. Zbrali smo nekaj koristnih nasvetov in predlogov pohodniških tur.
Slovenske gore in hribovja jeseni zažarijo v toplih odtenkih oranžne, rdeče in zlate. FOTO: Shutterstock

Slovenske gore in hribovja jeseni zažarijo v toplih odtenkih oranžne, rdeče in zlate. FOTO: Shutterstock

Pohodništvo z roko v roki s turizmom na kmetiji. FOTO: arhiv ZTKS

Pohodništvo z roko v roki s turizmom na kmetiji. FOTO: arhiv ZTKS

Psi so odlični spremljevalci na pohodih. FOTO: Jure Eržen/Delo

Psi so odlični spremljevalci na pohodih. FOTO: Jure Eržen/Delo

FOTO: Shutterstock 

FOTO: Shutterstock 

Za pohodništvo izberemo kakovostno obutev. FOTO: Špela Ankele

Za pohodništvo izberemo kakovostno obutev. FOTO: Špela Ankele

Slovenske gore in hribovja jeseni zažarijo v toplih odtenkih oranžne, rdeče in zlate. FOTO: Shutterstock
Pohodništvo z roko v roki s turizmom na kmetiji. FOTO: arhiv ZTKS
Psi so odlični spremljevalci na pohodih. FOTO: Jure Eržen/Delo
FOTO: Shutterstock 
Za pohodništvo izberemo kakovostno obutev. FOTO: Špela Ankele
O. R.
 8. 10. 2025 | 12:00
 8. 10. 2025 | 12:13
8:41
A+A-

Slovenske gore in hribovja jeseni zažarijo v toplih odtenkih oranžne, rdeče in zlate, kar ustvari slikovito kuliso za družinske pohode. Prav zato je to morda najlepši letni čas za pohodništvo – temperature so prijetnejše kot poleti, poti so manj obljudene, narava pa se razkazuje v svojih najlepših barvah.

Oglasno besedilo 

Doživite Ljutomer in Prlekijo – raj med griči, vinom in pristno domačo kulinariko

Odkrijte skriti biser severovzhodne Slovenije – Prlekijo! Ljutomer kot zelena destinacija v osrčju Prlekije, znane po slikovitih gričih Jeruzalemskih goric, rodovitnih vinogradih, bogati tradiciji konjereje in gostoljubnih ljudeh, vabi na nepozabno doživetje pristne podeželske idile, bogate kulturne in naravne dediščine, kjer lahko uživate v pohodniških in kolesarskih poteh, prleški kulinariki, vinskih degustacijah in sprostitvi, ki jo ponujajo podeželski turizem in lokalne terme. 

Pridite na avanturo: raziskujte poti, ki se vijugajo med s soncem obsijanimi vinogradi Jeruzalema, uživajte v osvežujočih sprehodih ob reki Muri ter odkrijte skrite gozdne stezice in skrivnostna brezpotja, ki razkrivajo idilično prleško pokrajino, ki je raj za vse ljubitelje narave in aktivnega oddiha.

Le dve uri vožnje iz Ljubljane – dostopno z avtom ali vlakom. Rezervirajte svoje prleško doživetje zdaj na visit-prlekija.eu.

Povezava vodi na spletno stran oglaševalca.

Kljub temu pa je to tudi čas, ko moramo biti pri načrtovanju pohodov bolj previdni. Dnevi so krajši, vreme se lahko hitro spremeni, megla in vlaga pa lahko otežita orientacijo, v visokogorju pa je tudi že sneg. Zato je dobro, da se vsakič temeljito pripravimo in s seboj vzamemo ustrezno opremo, ki bo zagotovila varnost in udobje.

Oprema za jesenske pohode

Ključ do varnega in prijetnega pohodniškega doživetja je primerna oprema. Jeseni je obvezno, da se oblečemo po principu čebule – več tanjših slojev, ki jih lahko po potrebi dodajamo ali slačimo. Tako se bomo lažje prilagajali vremenu, ki je v hribih pogosto spremenljivo. Osnova so kakovostne pohodniške hlače in majica, čez pa toplejši sloj, na primer flis. Nikakor ne sme manjkati vetrovka ali lahka nepremočljiva jakna, saj nas lahko dež preseneti tudi, če je napovedano lepo vreme.

FOTO: Shutterstock 
FOTO: Shutterstock 

Enako pomembna je obutev. Jeseni so poti pogosto mokre in spolzke zaradi odpadlega listja, zato so čevlji z dobrim profilom nujni. Izkušeni pohodniki svetujejo, da izberemo visok model, ki daje oporo gležnjem in preprečuje zvine. Poleg tega je priporočljivo, da imamo s seboj rezervne nogavice, saj so mokre noge eden glavnih razlogov za žulje in prehlad.

V nahrbtniku ne smejo manjkati osnovni pripomočki: plastenka vode, manjši prigrizki za energijo, komplet prve pomoči, naglavna svetilka – nujna v kratkih jesenskih dneh – in zemljevid poti ali zanesljiva aplikacija za navigacijo. Čeprav se mnogi zanašajo na pametni telefon, je papirnat zemljevid dobra rezerva, saj telefon v gorah hitro ostane brez signala ali s prazno baterijo.

Varnost na prvem mestu

Jesenski pohodi so čudoviti, vendar kot rečeno zahtevajo premišljeno načrtovanje. Pred odhodom vedno preverimo vremensko napoved in se odrečemo turi, če kaže na nevihte, močan veter ali gosto meglo. Jesenske temperature so lahko v dolini še prijetno tople, v višjih legah pa hitro padejo blizu ničle, zato s seboj vzamemo toplejša oblačila, tudi če se zdi, da jih ne bomo potrebovali.

Pohodništvo z roko v roki s turizmom na kmetiji. FOTO: arhiv ZTKS
Pohodništvo z roko v roki s turizmom na kmetiji. FOTO: arhiv ZTKS

Priporočljivo je, da o načrtovani poti seznanimo družinske člane ali prijatelje, zlasti kadar se odpravljamo v manj obiskane predele. Tako bodo vedeli, kje nas iskati, če bi se nam zgodila nesreča ali bi se izgubili. Gorski reševalci opozarjajo tudi na pomen zgodnjega začetka ture – jeseni se zmrači precej prej kot poleti, zato je prav, da pot začnemo dovolj zgodaj, da se v dolino vrnemo še pred temo.

Pomemben del varnosti je tudi primerna telesna pripravljenost. Čeprav se zdi, da je družinski pohod le prijeten sprehod, so lahko tudi lažje poti v hrib zahtevne za tiste, ki niso vajeni hoje. Zato izberemo traso, ki je primerna za najmlajše in najstarejše člane skupine, in si po potrebi privoščimo več počitkov.

Ne smemo pozabiti na osnovna pravila gibanja v gorah: ostajamo na označenih poteh, spoštujemo naravo, odpadke nesemo nazaj v dolino in pazimo, da ne motimo divjih živali. V primeru nesreče pokličemo številko 112 in posredujemo čim bolj natančne podatke o lokaciji. Pri tem so v veliko pomoč aplikacije, ki omogočajo pošiljanje koordinat.

Nasveti za varno pohodništvo

Priprava na pohod
Pred vsakim izletom preverite vremensko napoved, izberite primerno traso glede na starost in kondicijo udeležencev ter poskrbite za ustrezno obutev in več slojev oblačil.

Oprema, ki ne sme manjkati
Plastenka vode, energijski prigrizki, rezervne nogavice, nepremočljiva jakna, naglavna svetilka, komplet prve pomoči, zemljevid ali navigacijska aplikacija.

Na poti
Ostanite na označenih poteh, spoštujte naravo in divje živali, poskrbite za počitek, kadar je potrebno. Pri izgubi orientacije ali poškodbi pokličite številko 112, in če je mogoče, pošljite koordinate.

Družinski nasvet
Za otroke izberite krajše, manj zahtevne poti z zanimivostmi ob poti. Pohodi v družbi omogočajo učenje o naravi, hkrati pa krepijo medsebojne vezi.

Dodatna pazljivost jeseni
Jesenske poti so pogosto mokre in spolzke. Visoki čevlji z dobrim profilom zmanjšajo tveganje za poškodbe.

Najlepše jesenske poti za družine

Ko imamo ustrezno opremo in smo dobro pripravljeni, je čas, da izberemo cilj. Jesen je še posebej čarobna v sredogorju, kjer so poti dostopne tudi družinam z manjšimi otroki. Ena najbolj priljubljenih izletniških točk je Velika planina, kjer lahko občudujemo idilične pastirske stanove in razglede na Kamniško-Savinjske Alpe. Dodajmo, da trenutno potekajo vzdrževalna dela na nihalki, lahko pa se na Veliko planino povzpnemo peš, pri čemer izberemo izhodišče, ki najbolj ustreza našim sposobnostim. Tisti, ki si želijo prave gorske ture, bodo krenili iz Kamniške Bistrice čez Dolski graben in planino Dol. Krajše in družinam primernejše poti pa so s katerega od treh parkirišč pod Veliko planino: Rakove ravni, Ušivec in Mačkin kot, pri čemer je zadnji najbližje cilju.

Zelo primerna za jesenski izlet je tudi Pokljuka. Njeni obširni gozdovi v tem času zažarijo v pisanih barvah, planinske poti pa so razmeroma položne. Ena najlepših je pot do planine Uskovnica, kjer lahko otroci tekajo po travnikih, starši pa uživajo v pogledu na Triglav.

Psi so odlični spremljevalci na pohodih. FOTO: Jure Eržen/Delo
Psi so odlični spremljevalci na pohodih. FOTO: Jure Eržen/Delo

Raziskovalne ture

Za bolj raziskovalno izkušnjo je zanimiv izlet na Šentjošt nad Horjulom, kjer se lahko sprehodimo po Poti dveh slapov in obiščemo bližnje kmetije, ki ponujajo domače dobrote. Jesen je tudi pravi čas za spoznavanje kraških poti – na primer po učni poti v Škocjanskem zatoku ali do Škocjanskih jam, kjer je doživetje posebno, ker se naravni svet prepleta z bogato kulturno dediščino.

Če želimo malo dlje, je odlična izbira avstrijska Koroška s svojimi jezeri in hribovjem. Družine pogosto izberejo pohod na Peco z izhodiščem iz Podpece ali pa se podajo na raziskovanje pogorja Nockberge nad Bad Kleinkirchheimom. Furlanija ponuja prijetne sprehode po okoliških gričih, na primer po italijanski strani Brd, Colliu, kjer lahko združimo pohod s pokušino lokalnega grozdja ali svežega mošta.

Za pohodništvo izberemo kakovostno obutev. FOTO: Špela Ankele
Za pohodništvo izberemo kakovostno obutev. FOTO: Špela Ankele

Jesenska priložnost za zbližanje

Pohodništvo je veliko več kot zgolj telesna aktivnost, je način, kako družina preživi skupen čas, kako se otroci naučijo spoštovanja narave in kako odrasli za nekaj ur odložijo skrbi vsakdana. Jesen je s svojimi barvami, vonjem po sveže odpadlem listju in spokojnostjo gorskega sveta kot ustvarjena za takšna doživetja. Ko se po uspešnem pohodu vrnemo v dolino in si privoščimo topel čaj ali domačo enolončnico, je občutek zadovoljstva toliko večji.

Članek je bil objavljen v oglasni prilogi Jesenske počitnice.

Več iz teme

pohodništvoturizemPrlekija
ZADNJE NOVICE
13:33
Novice  |  Kronika  |  Doma
'DROGA LEŽI VSEPOVSOD'

Kamere v lokalu so ga posnele v trenutku, ko mu je iz žepa padla droga (FOTO)

Velenjski mestni svetnik opozarja na porast uporabe drog v njihovem mestu: »Droge je v Velenju dobesedno toliko, da po cesti leži.«
8. 10. 2025 | 13:33
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
TOLAŽBA

Priznanje Georgea Clooneyja: zaradi pijače je komaj stal na nogah

Potem, ko ni prejel nobene nagrade, je spil preveč alkohola.
8. 10. 2025 | 13:25
13:10
Šport  |  Odmevi
SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE

Na nogometnem Brdu misli uhajale k zimi na snegu

Tradicionalna predstavitev sezone zbrala naše zimske junake. Osrednji cilj bodo seveda olimpijske igre v Italiji.
Siniša Uroševič8. 10. 2025 | 13:10
13:05
Novice  |  Svet
HUDA NESREČA

Groza: zrušila se je šestnadstropna stavba, štirje ljudje mrtvi (FOTO in VIDEO)

Reševalci prvi trupli našli tik pred polnočjo, drugi dve pa okoli 2. ure zjutraj.
8. 10. 2025 | 13:05
13:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
POGOVOR

Andreja Sušnik iz Društva za nenasilno komunikacijo: Odrasli smo odgovorni za nasilje otrok (Suzy)

Iz prve roke pozna marsikatero pretresljivo zgodbo, a pravi, da je nič ne pretrese bolj kot ko otrok, ki je žrtev nasilja, doživlja nasilje tudi s strani drugih ljudi.
8. 10. 2025 | 13:00
12:46
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Ko smetnjak postane bojišče: sosedi besni zaradi pasjih iztrebkov

Na prvi pogled majhna, skoraj komična podrobnost, ki v resnici odpira precej širše vprašanje — o odnosu do javnega prostora, soseščine in skupne odgovornosti.
Kaja Berlot8. 10. 2025 | 12:46

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Nadaljevanka

Iz mesta na vas za zdravje ljudi

Maja Križaj je specialistka splošne medicine, poklica, ki v Sloveniji vzbuja ogromno pozornosti zaradi kritičnega pomanjkanja v že tako podhranjeni panogi.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 08:40
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNA ZGODBA

Družina iz Zagreba že 30 let premaguje svetovno konkurenco (video)

To je zgodba, ki že več kot tri desetletja navdihuje in premika meje v svetu stomatologije. Postala je družinska pripoved o trdem delu, predanosti in iskreni skrbi za dobrobit pacienta. Spoznajte kliniko Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Sovoznik

»Telefoni so posledica, ne vzrok« (podkast)

Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
Gregor Knafelc3. 10. 2025 | 09:28
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA ENERGIJA

Težka industrija in napete razmere na trgu: kdaj bo naslednji cenovni šok?

V zadnjih letih je slovenski trg električne energije podvržen hitrim spremembam, ki so posledica geopolitičnih dogodkov in strukturnih premikov v evropskem energetskem sistemu.
3. 10. 2025 | 09:27
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMA

Bomo spet kurili na drva in pelete?

V oktobru vam priznamo 10 % popusta na vse naše kamine France Turbo.
6. 10. 2025 | 08:56
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Brez skrbi tudi v najhujši zimi: ogrevanje prihodnosti je tukaj

Toplotna črpalka z vključenim zavarovanjem je naložba v toplino in varnost doma, saj združuje udobje, prihranek energije in brezskrbnost za prihodnost.
3. 10. 2025 | 10:39
Promo
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Slovenski znanstveniki razvijajo revolucionaren premaz (podkast)

Evropa danes vlaga v znanost, ki deluje na robu mogočega – podpira projekte, ki so tvegani, drzni in nepričakovani, a z jasnim ciljem: izboljšati naše vsakdanje življenje.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 14:46
Promo
Novice  |  Slovenija
ČAKALNE DOBE

Noro: za te preglede morate čakati več kot 500 dni!

Kako gibanje, preventiva in dodatno zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje pomagajo k hitrejšemu okrevanju in mirnejši prihodnosti.
2. 10. 2025 | 13:24
Promo
Novice  |  Slovenija
OBJAVA

Razpis za predsednika uprave SDH

3. 10. 2025 | 08:33
Promo
Novice  |  Slovenija
Nadaljevanka

Kdaj bo Velika vas končno dobila laskavi naziv?

Franc Vouk je župan ene najmanjših gorenjskih občin, Velike vasi. Je tudi župan z najdaljšim stažem, saj so ga volivci izvolili sedemkrat zapored.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 08:42
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Skupaj na odru: Aleksander Čeferin in Aljoša Bagola

Dogodek, ki povezuje stroko, gospodarstvo in družbo v iskanju rešitev za jutri.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Laponska: čarobni oddih, ki ga nikoli ne boste pozabili

Ko se približuje december, se v nas prebudi nekaj posebnega – občutek topline, pričakovanja in čarobnosti, ki ga drugje v letu ne poznamo. A če obstaja kraj, kjer je ta občutek še močnejši, kjer praznični duh resnično živi, potem je to Laponska.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 09:45
Promo
Lifestyle  |  Stil
OBRATI

Ko doseg ni več težava

Najnaprednejši električni avto v svojem razredu navdušuje z izjemnim dosegom, 800-voltno tehnologijo, vrhunsko učinkovitostjo in trajnostno notranjostjo.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 10:15
Promo
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKA HRANA

Iz Tuša sporočajo: Imamo slovenski krompir

Medtem ko kmetje opozarjajo, da je Slovenija preplavljena s tujim krompirjem, boste v trgovinah Tuš našli krompir, ki so ga pridelali kmetje v Sloveniji.
3. 10. 2025 | 15:11
Promo
Novice  |  Slovenija
Obnova gozdov

Vsako drevo šteje: skupaj za gozdove prihodnosti – tudi z osnovnošolci

V Sloveniji se večina gozdov pomlajuje naravno. Po poseku ali odmrtju odraslih dreves za novo življenje poskrbijo sosednja drevesa.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 10:06
Promo
Novice  |  Slovenija
Bančništvo

Konec bančnih okenc? Tudi k nam prihaja trend popolnoma digitalnih bank?

V digitalni dobi bančništvo nikoli ne spi – Gorenjska banka ob svoji 70-letnici vstopa v prenovljeno vizualno podobo in uporabniško izkušnjo znamke.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 09:04
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Rastoče cene omrežnine? To je rešitev.

Rastoče cene omrežnine? Odgovor podjetij so lastna energija, shranjevanje in pametno upravljanje.
Promo Slovenske novice8. 10. 2025 | 08:07
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Rajske počitnice v rimskem pridihu v osrčju spodnje Štajerske

Imperij dobrega počutja za vse člane družine.
7. 10. 2025 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
POLLETJE

Slovenske železnice z rastjo prihodkov in dobička

Slovenske železnice: z znanjem, naložbami in trajnostjo gradijo prihodnost mobilnosti.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 14:07
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Rizartroza: možni vzroki in rehabilitacija artroze palčevega sklepa

Artroza osnovnega sklepa palca povzroča bolečine in okorelost. Ne odlašajte – zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje.
7. 10. 2025 | 09:06
Promo
Lifestyle  |  Stil
PRIVARČUJTE

Sončna elektrarna se po novem sistemu še bolj splača!

Z novo samooskrbno sončno elektrarno v kombinaciji z baterijo in pametnim razsmernikom lahko gospodinjstvo prihrani več kot 1.500 EUR na leto.
2. 10. 2025 | 08:52
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Najlepši jesenski razgledi – z vlakom

Jesen je čas, ko narava zažari v toplih barvah, dnevi so še vedno prijetno topli, pokrajina pa vabi k raziskovanju. Zakaj ne bi to jesen doživeli drugače – z vlakom?
Promo Slovenske novice8. 10. 2025 | 12:31
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Preden prečkate mejo – ste res pripravljeni?

Jesenske počitnice se hitro bližajo in marsikdo jih bo izkoristil za kratek oddih v tujini in raziskovanje novih krajev. Ste med njimi tudi vi?
7. 10. 2025 | 09:34
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Boljše zeljne solate še niste jedli

Zeljna solata ima zagotovo posebno mesto med Slovenci, zato vas bomo tokrat razveselili z različico, ki smo ji podlegli na grškem večeru z našimi bralkami in bralci.
Odprta kuhinja7. 10. 2025 | 08:28
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki