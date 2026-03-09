  • Delo d.o.o.
TRADICIONALNO

Jurčiča všečkalo 8000 pohodnikov, rekord na 32. izvedbi pohoda od Višnje Gore do Muljave (FOTO)

Letos tradicijo obogatili s sodobnim pristopom in geslom.
Na območju medveda FOTO: Dušan Malovrh

Takole slavnega rojaka vidijo mladi Muljavci. FOTO: Dušan Malovrh

Druga postaja za žigosanje je bila Polževo. FOTO: Dušan Malovrh

Iz Desetega brata sta stopila Lovre Kvas in Krjavelj. FOTO: Dušan Malovrh

Višnjegorski medeni zajtrk pred startom je šel – za med! FOTO: Dušan Malovrh

Obiskovalce so ob poti na Jurčičevem lesenem srcu spodbujali, naj všečkajo dobre stvari. FOTO: Gašper Stopar

Množico so zabavali tudi Prifarski muzikanti. FOTO: Gašper Stopar

D. M., G. S.
 9. 3. 2026 | 07:22
3:10
A+A-

Sobotna vremenska napoved je bila izjemno naklonjena za pohodništvo po dolenjskem gričevju, zato so se na izhodišče 32. pohoda po Jurčičevi poti zgrinjale trume udeležencev. Od starega mestnega jedra Višnje Gore do Jurčičeve domačije na Muljavi jih je čakalo 12 kilometrov poti, tisti bolj vzdržljivi pa so se proti cilju podali po 11-kilometrskem ovinku mimo izvira reke Krke v Krški jami.

Med 7. in 10 uro so višnjegorski čebelarji pred Hišo kranjske čebele pohodnikom za lažji korak ponudili tradicionalni medeni zajtrk, na poti in še zlasti na cilju pa so za dobro počutje poskrbeli številna lokalna društva, turistični delavci, gasilci ter domačini ob trasi. Za tiste, ki so imeli kaj prostora v želodcih in nahrbtnikih, so ponujali suhomesne dobrote, potice in žganice, pivo in drugo gradivo. Med ljubitelje kulture in nature so se pomešali tudi privrženci (ene) politične stranke, ki so bolj ali manj uspešno nagovarjali in trosili predvolilne bombončke, tudi v obliki čaja za pomiritev, kot so zapisali na strankarsko obarvane filter vrečke.

150 prostovoljcev je pomagalo.

V znamenju jubilejev

Pohod že več kot tri desetletja predstavlja simbolni poklon pisatelju Josipu Jurčiču in njegovi literarni dediščini. Pot sledi pokrajini, v kateri je odraščal in iz katere je črpal navdih za svoja dela. Organizatorji so letošnji pohod obogatili s sodobnim pristopom in geslom Jurčič bi všečkal. Z njim so želeli poudariti, da je bil Jurčič poleg pisatelja tudi novinar in publicist – v svojem času nekakšen vplivnež, ki je s svojo besedo pomembno vplival na slovensko družbo. Obiskovalce so zato ob poti na Jurčičevem lesenem srcu spodbujali, naj všečkajo dobre stvari in zapišejo misli na temo prijateljstva, povezanosti, sodelovanj in ljubezni. Na Muljavi pa sta pohodnike pričakala dan odprtih vrat na Jurčičevi domačiji ter pester kulturni program. Na zaključni slovesnosti je župan Občine Ivančna Gorica Dušan Strnad v nagovoru povedal, da je letošnjo Jurčičevo pot prehodilo rekordnih 8000 pohodnikov. Za organizacijo so poskrbeli Občina Ivančna Gorica, Planinsko društvo Polž Višnja Gora, Zavod Prijetno domače, lokalna društva ter številne prostovoljke in prostovoljci, teh je bilo kar 150.

Jurčič je bil poleg pisatelja tudi novinar in publicist, v svojem času nekakšen vplivnež.

»Letošnji pohod je potekal tudi v znamenju pomembnih jubilejev: 160 let od izida prvega slovenskega romana Deseti brat, 150 let od nastanka prve slovenske tragedije Tugomer ter 200 let, odkar je pisateljev ded postavil hišo, v kateri se je leta 1844 rodil Josip Jurčič. Jurčičeva rojstna hiša na Muljavi je danes (poleg doma Frana Saleškega Finžgarja edina hiša kakega literata ohranjena v prvotni podobi, op. ur.) kot pomemben spomenik slovenske kulturne dediščine, ki so si jo obiskovalci lahko ogledali,« je še poudaril organizator, Planinsko društvo Polž Višnja Gora, ki skrbi za urejenost in označenost Jurčičeve poti.

Več iz teme

MuljavaJosip JurčičVišnja Gorapohodpohodništvo
