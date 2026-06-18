Kam ta konec tedna? V Ajdovščini prav poseben festival

Ajdovščina bo to soboto in nedeljo gostila Festival poznoantične kulture Ad Fluvium Frigidum. Dogodek obiskovalce popelje v čas pozne antike, ko je rimska Castra predstavljala pomembno obrambno točko na naših tleh. Uprizoritelji iz različnih držav skozi zgodovinske prikaze, delavnice in predstavitve običajev oživijo življenje Rimljanov.

Obiskovalci se lahko seznanijo z rimskim vsakdanjim življenjem, obiščejo pravi rimski tabor, se udeležijo delavnic, kjer spoznajo rimsko vojaško opremo, hrano in igre ter si ogledajo spektakularne uprizoritve. Mednarodni interpretatorji v avtentičnih oblačilih, prikazi starih spretnosti in življenje v rimskem taboru – ne kot muzejska razstava, ampak kot pravo doživetje. Letošnja tema so poznoantične športne igre: delavnice, rimske veščine, tekmovanja in vzdušje, ki vas bo popeljalo daleč stran od vsakdana.

Festival obuja zgodovinske dogodke in prispeva k ohranjanju in promociji rimske dediščine ter povezuje kulturno dediščino z lokalnim turizmom. Stari Rimljani so v času Rimskega cesarstva na območju današnjega naselja okrog leta 270 začeli graditi utrjen vojaški tabor s štirinajstimi obrambnimi stolpi, imenovan Castrum Ad Fluvium Frigidum (Utrdba ob mrzli reki), ki je služil kot cestna postaja na poti iz Italije v Panonijo in na Balkan.