Kašna planina: enostavne poti prehodne v vseh obdobjih (FOTO)

Med Gorenjsko in Štajersko vodi vrsta poti in ena od teh je prelaz Črnivec. Iz Kamnika se zapeljemo do Stahovice in nato po ovinkasti cesti ob potoku Črna proti Gornjemu Gradu. Povzpnemo se na 902 metra visok prelaz Črnivec, ki loči med sabo planoti Velika planina in Menina. Vzpon lahko začnemo s parkirišča ob gostišču in se do vrha po vzhodnih pobočjih dvignemo po uri in pol hoda. Še bolj zanimiv pa je vzpon, če se zapeljemo s Črnivca proti prelazu Volovjek, ki loči Veliko planino od Vrha Kašne planine. Dvignemo se za še 200 višinskih metrov in prav na prelazu ob gostišču začnemo vzpon. Pot nas vodi po gozdni cesti in nas po zahodnih brežinah gore pripelje visoko nad dolino Podvolovjek. Tu in tam se odpre razgled in pred sabo vidimo vzhodne dele Kamniško-Savinjskih Alp v nekoliko drugačni podobi kot običajno. Po tričetrt ure hoda nas pot popelje do sedla, od koder se na levo odcepi proti Lepenatki in Rogatcu. Mi pa zavijemo ostro na desno in makadamska cesta nas v serpentinah popelje na Kašno planino.

Proti jugu odpre pogled na Menino planino, pa na Ljubljansko kotlino in proti Celjski kotlini.

Nekje sredi te, na višini dobrih 1300 metrov, najdemo planšarijo in hlev. Z njenega dvorišča se odpre lep pogled proti jugu, že na Štajersko. Do vrha pa je treba še naprej. Planina se zmerno dviga. Sprehodimo se mimo dveh vodnih zajetij in po skupno uri in pol hoda smo na vrhu 1435 metrov visokega Vrha Kašne planine. Čeprav še pod gozdno mejo, je gol in z njega se odpre prelep razgled daleč naokoli. Predvsem jeseni in pozimi, ko so doline in kotline globoko spodaj vklenjene v nizko oblačnost. Vse skupaj je videti kot sivo morje, nad katerim se dvigajo posamični otoki. Nizka oblačnost se oblikuje v mirnem vremenu, ko vetra skorajda ni. Težji mrzel zrak se z gora in višjih leg spusti v doline in kotline. Tu se nasiči z vlago in oblikuje se trdovratna megla, ki zna vztrajati tudi več tednov. Nad mejo oblačnosti se ohrani lažji topel zrak in vse skupaj se spremeni v zimsko idilo, obsijano s soncem.

Z Vrha se proti jugu odpre pogled na Menino planino, pa na Ljubljansko kotlino in proti Celjski kotlini. Proti severu je to pogled na Kamniško-Savinjske Alpe in Veliko planino, ki pozimi bleste v svoji najlepši podobi. Vrh Kašne planine je prelep vrh na robu gorovja. Nanj vodi več poti in vse po vrsti so enostavne in lahko prehodne v vseh letnih obdobjih. Vzeti si je treba le čas ter zapustiti neprevetrene in mračne doline in se povzpeti na s soncem obsijano goro.

