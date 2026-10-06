Kjer danes v Piranu pijemo kavo, je bilo nekoč morje (FOTO)

V Caffè al Teatro (do nedavnega Kavarna Teater) ob Gledališču Tartini se obiskovalci Pirana prav radi ustavljajo. Le redko pa pomislijo, da je bil ta del mesta nekoč morje. Prav tu se začne zgodba, ki jo z novo dokumentarno razstavo Od gledališča do hotela pripoveduje Slobodan Simič - Sime. Obiskovalce vodi skozi več kot stoletje tamkajšnjega zasutja morja, gradenj, rušitev, političnih odločitev in spreminjanja piranske vedute. Na ogled je del zgodovine Pirana, mimo katerega se vsak dan sprehajajo tisoči obiskovalci mesta.

Proti morju

Kavarna je danes eden tistih piranskih kotičkov, kjer se obiskovalci ustavijo ob kavi, sladoledu ali pogledu proti morju. Presenečeni so, ko izvejo, da je bil ta del mesta nekoč povsem drugačen: da je bilo tam, kjer danes stojijo hotel, gledališče in druge stavbe, pred dobrim stoletjem še morje. Slobodan Simič je vnet domoznanec, restavrator tradicionalnih plovil, fotograf in publicist. Na 10 zgodovinskih fotografijah obiskovalca popelje skozi nastanek tega območja in pokaže, kako so se tam vrstili veliki načrti, gradnje in rušitve. Razstava je zanimiva tudi zato, ker pripoveduje zgodbo, ki je ne poznajo niti številni domačini. Prav zato je želel raziskovanju mesta dodati še ta košček njegove preteklosti.

»Hotel je prevelik in sploh ni mediteranski.«

Leta 1910 so na novonastali površini odprli impresivno gledališče Tartini. VIR: Arhiv S. Simič

Današnje območje gledališča Tartini in hotela Piran je bilo še do začetka del leta 1907 plitva obala. Domačini so tam sušili ribiške mreže, prali perilo, čistili ribe, se kopali in celo katranizirali lesene barke. Potem se je začelo zasipavanje. Po utrditvi novega zemljišča se je Piran začel širiti proti morju. »Vsako leto poskušam osvetliti en del Pirana,« pojasnjuje Sime. Fotografije ne prikazujejo samo stavb, temveč predvsem spremembo prostora. Na novonastali površini je leta 1910 odprlo vrata veličastno Gledališče Tartini, nekaj časa prava arhitekturna posebnost novega dela mesta. Toda razvoj se ni ustavil.

Mladinski kompleks

Leta 1913 je na drugi strani nasutja zrasla secesijska stavba, povezana s penzionom Pavan. Avstrijski arhitekti so območju dali značilno secesijsko podobo, z mostički in dekorativnimi elementi. Nato je zgodovino znova presekala politika. V prvi polovici tridesetih let je fašistična oblast med gledališčem in penzionom zgradila telovadnico s spremljajočimi prostori. Objekt je bil pozneje preurejen v mladinski kompleks GIL – Gioventù Italiana del Littorio. Mladi so dobili prostor za zbiranje, vzporedno pa je oblast prek organiziranega mladinskega sistema širila svojo ideologijo. Ob penzionu je v letih 1936 in 1937 direktor tovarne Salvetti Oscar Curzolo zgradil svojo prepoznavno hišo s teraso. Po nacionalizaciji na začetku 50. let sta secesijski objekt in hiša Curzolo postala Hotel Metropol, nekdanja telovadnica pa je ohranila namembnost. V 60. letih so občinske oblasti zaradi razvoja turizma in slogovne neenotnosti objektov sprejele odločitev za nov poseg. Nekdanjo telovadnico so v letih 1967 in 1968 porušili in na njenem mestu zgradili nov hotel Piran. A Sime do današnje podobe hotelske stavbne gmote ostaja kritičen.

1907. JE BILA TAM še plitva obala.

»Hotel je prevelik in sploh ni mediteranski,« pravi in opozarja tudi na nekdanja prehoda skozi območje, ki sta bila pozneje zaprta. Še bolj spektakularno je bilo rušenje hiše Curzolo. Marca 1986 so jo podrli z veliko jekleno kroglo, ki jo je z visokega žerjava zanašalo v stavbo. Nastala vrzel je za nekaj časa postala kar mestna atrakcija in predmet živahnih razprav po piranskih oštarijah. Današnja podoba tega dela mesta je nastala v letih 1986 in 1987, ko je arhitekt Vojteh Ravnikar zasnoval postmodernistično povezavo hotela Piran s starejšim secesijskim delom. Takrat je nastal tudi prepoznavni polkrožni pritlični prizidek, nekdanja legendarna zajtrkovalnica.

Premožna tržaško-piranska družina Pavan je leta 1913 na nasprotni strani gledališča zgradila secesijski penzion Pavan. VIR: Arhiv S. Simič

Ne poznajo zgodovine

Posebnost Simetove razstave je prav v tem, da ni zaprta med štiri stene. Fotografije so postavljene na prostem, na začetku piranskega pomola in tam, kjer se je zgodovina dejansko odvijala. Obiskovalec tako lahko pogleda staro fotografijo in nato dvigne pogled proti današnjim stavbam. To je tudi razlog, da je razstava zanimiva za domačine. Pirančani ta prostor poznajo iz vsakdanjega življenja, toda zgodovina stavb, ki jih gledajo že desetletja, jim je pogosto neznana. »Ljudje pozabljajo in z generacijami nekdanje podobe izginjajo,« pravi Sime, ki je želel z razstavo pokazati prav tisto, kar je bilo iz mestnega spomina potisnjeno v ozadje.

Arhitekt Vojteh Ravnikar je v 80. letih zasnoval postmodernistično povezavo Hotela Piran s starejšim secesijskim delom.

Tovrstne dokumentarne fotorazstave po različnih predelih mesta Sime postavlja že vrsto let. Lani je pripravil podobno o Tartinijevem trgu in stavbah okoli njega, zdaj pa napoveduje še novo zgodovinsko fotografsko zgodbo. Podoben pristop želi nameniti Bernardinu.