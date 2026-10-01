Klobuk: nekoliko manj znana izletniška točka nad Ljubljano s čudovitim razgledom (FOTO)

Jesenski dnevi se ob sončnem vremenu kar ponujajo, da jih preživimo na izletu. Včasih nimamo na razpolago celega dne in takrat se splača razgledati po okolici. Za prebivalce Ljubljane se 441 metrov visok Klobuk ponuja kar sam po sebi. Izletniški vrh ni tako znan kot na primer Šmarna gora ali Rožnik, a ponuja prijeten izlet v vsakem letnem času.

Po pol ure zmernega vzpona se pred nami sredi gozda pokaže lovska koča.

Iz Polhograjskega hribovja proti Barju teče precej velika reka Gradaščica. Pod Dobravo se ji z leve strani pridruži Horjulščica in tik po sotočju združeni stečeta pod zahodnim delom obvoznice okoli Ljubljane. Takoj na drugi strani je postavljen precej velik jez, kjer se reka razcepi. Manjši del v obliki reguliranega in tlakovanega vodotoka v obliki Gradaščice teče proti Trnovem, večji del pa v obliki nereguliranega Malega grabna nekoliko južneje prav tako proti Ljubljanici, v katero se vodotoka izlijeta vsak posebej. Pri jezu zavijemo na lokalno cesto in na pot proti Bokalcam in Stranski vasi. Ta nas popelje mimo gradu, ki je nekoč videl boljše čase in je v fazi obnove, ter številnih novogradenj v neposredni okolici.

S travnatega vrha se odpre razgled prek gozda na južno obrobje Ljubljane.

Na Klobuk vodi vrsta označenih in neoznačenih poti, tokrat si izberemo tisto iz Stranske vasi. Ob robu naselja v klanec najprej do bližnjih hiš popelje asfaltirana cesta in se prav kmalu spremeni v makadam, ta pa v kolovoz in gozdno pot. Nekako si zamislimo, kje naj bi bil vrh Klobuka, in gremo po eni od številnih poti naravnost v hrib. Tu in tam se nam odpre razgled na Ljubljansko barje ter dolino Gradaščice proti Dobravi. Po pol ure zmernega vzpona se pred nami sredi gozda pokaže Lovska koča na Klobuku. Danes je to prijeten lokal.

Sam vrh Klobuka pa stoji nekaj deset metrov proč. Ni kaj posebej zanimiv. Gre za večji travnik, obdan z gozdom. Vrh sploh ni označen. S travnatega vrha se odpre razgled prek gozda na južno obrobje Ljubljane, kjer se kulturna krajina mesta, obrobnih vasi, številnih kmetij, polj in travnikov prelevi v širne gozdove Polhograjskega hribovja. Vzpon na Klobuk je lepa popestritev dneva, ko nimamo na razpolago veliko časa. Sprehodimo se iz vrveče prestolnice, stopimo na slovensko podeželje in se povzpnemo na razgleden vrh na robu glavnega mesta.

Lovska koča je prijeten lokal. FOTO: Janez Mihovec

Ob jezu se Gradaščica razcepi na Mali graben in Gradaščico. FOTO: Janez Mihovec

Pogled proti Dobravi FOTO: Janez Mihovec