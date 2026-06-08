Kmetice rešile snežniško kraljico: ganljiva zgodba vrtnice, ki je preživela mraz in vojno

Pred letošnjim 23. Slovenskim dnevom vrtnic so nas v Arboretumu Volčji Potok povabili na predstavitev novega pristopa k prazniku teh izjemnih cvetlic. Obiskovalci bodo lahko tudi letos – ne le na sobotni praznik, ampak vse poletje – občudovali skoraj 1300 sort vrtnic v štirih rozarijih. Številne med njimi skrivajo osupljive zgodbe, denimo snežniška in aškerčeva vrtnica.

»Snežnik je bil v 19. stoletju v rokah nemških visokih knezov in temu sloju je nekako pritikalo, da so imeli tudi ob svojem gradu rožni vrt, se pravi vrt z vrtnicami. Ker pa so v tamkajšnjih temperaturnih razmerah, pri minus 25 do minus 30 stopinjah, vse francoske vrtnice pomrle, so šli iskat rožo, ki bi pri njih preživela. Našli so dve, eno rdečo in eno belo,« pripoveduje direktor Arboretuma Volčji Potok Matjaž Mastnak.

Obe vrtnici so z vrta ob gradu po vojni odstranili zaradi praktičnih potreb. Vsaka primerna zemlja je morala biti namenjena proizvodnji hrane in tako je iz rožnega vrta nastal zelenjavni vrt. Snežniška vrtnica se je ohranila po zaslugi ženske ljubezni do rož – okoliške kmetice so vzele cepiče in vrtnico zasadile na svojih vrtovih. Pozneje jo je našla gospa Majda Obreza Špeh in se obrnila na Društvo ljubiteljev vrtnic. Tam so s pomočjo strokovnjakov potrdili, da gre za pravo, edinstveno snežniško vrtnico.

Če se tam, kjer rastejo, dobro počutijo, lahko živijo sto in več let.

Ta zgodba je le ena od mnogo osupljivih zgodb o pregovorno najlepši vrsti cvetja na svetu. Tu so slaščičarske vrtnice, ki jih v Turčiji že stoletja uporabljajo za pripravo marmelad, sirupov in drugih kulinaričnih specialitet, vrtnica, ki je rasla na grobu slavnega turškega pesnika, pa tudi vrtnica, ki jo je iz Carigrada prinesel in pri sebi doma posadil Anton Aškerc. Začetek poletja je čas, ko zažarijo v vsej svoji lepoti. »Cvetijo celo poletje, nekatere celo do prve zmrzali,« pojasnjuje pomočnica direktorja za program Mateja Račevski.

Sproščanje med damaščankami je, preverjeno, balzam za dušo.

Poleg občudovanja lepote okoli 6000 grmičkov v štirih rozarijih so obiskovalci lahko zapisovali svoje občutke v vrtnični dnevnik, se sproščali med damaščankami, ustvarjali šopke pod vodstvom Alena Kovačiča, se razvajali z vrtničnimi sladicami ter izbirali najlepše dišečo vrtnico. Vrtnice so namreč postale kraljice cvetja predvsem zaradi svojega žlahtnega vonja. Danes sicer v cvetličarnah pogosto ne dišijo več, ker cvetličarji izbirajo sorte, ki oddajajo manj vonja, saj zaradi tega cvetovi zdržijo dlje.

Spremljevalni program je bil namenjen le sobotnemu druženju, vse poletje pa bodo obiskovalci v parku lahko iskali deset gospodičen, poimenovanih po sortah vrtnic, ki jih vodijo skozi različne dele rožnih vrtov – od Rozarija papeških vrtnic do Zgornjega in Spodnjega rozarija ter Francoskega vrta, kjer raste tudi ena od najslavnejših cvetlic arboretuma – stoletna vrtnica.

In če bi radi kot Mali princ imeli čisto svojo vrtnico? Tudi v tem primeru se splača na ogled v Arboretum, kjer imajo za vas marsikateri dober nasvet. »Najprej je treba najti pravo lokacijo. Če se najde dobra, sončna lokacija, je to prva kljukica, ki smo jo naredili. Seveda pa je treba vrtnice spomladi obrezovati ter jih jeseni pognojiti in opleti,« pojasnjuje Račevskijeva. Če se tam, kjer rastejo, dobro počutijo, lahko živijo sto in več let.