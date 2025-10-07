Ko boste zlezli na Goro Oljko, ne boste mogli mimo oltarja, ki sije v zlatu (FOTO)

Nad Polzelo se strmo dviga visok hrib, na njem stoji mogočna cerkev z dvema zvonikoma. To je Gora Oljka, ima 733 metrov višine. Prvič se vrh omenja v 13. stoletju kot Križna gora, pozneje so ga imenovali tudi Dobrič po vasi ob njegovem vznožju. Sredi 18. stoletja so pod vodstvom komendatorja Janeza Nepomuka Mayerja sezidali sedanjo baročno cerkev, mogočno zgradbo, ki s svojo pojavo dominira nad okolico.

Graditelji na začetku niso imeli posebne sreče; komaj je bila cerkev v drugi polovici 18. stoletja zgrajena, že se je začela cerkvena reforma cesarja Jožefa. Tako je bila cerkev vrsto let zaprta in je samevala. V naslednjih stoletjih je večkrat pogorela, pa so jo vsakič obnovili in danes spet sije v starem sijaju visoko nad Celjsko kotlino.

Gora je dobila ime po sliki Fortunata Berganta, na kateri je upodobljen Jezus na Oljski gori. Freske v cerkvi so nekaj posebnega, saj je njihova vsebina nekoliko drugačna, kot smo jih sicer vajeni. V prezbiteriju so namreč Fantonijeve freske: Mojzes s kačami, napoved cesarju Konstantinu 'V tem znamenju boš zmagal' in Helenino najdenje svetega križa. Helena, mati cesarja Konstantina, je v Jeruzalemu iskala in našla ostanke križa, na katerem je umrl Kristus. Relikvija je ena izmed najbolj znanih v krščanski zgodovini in je še 800 let pozneje opogumljala križarje v boju proti Arabcem. Dokler seveda ni bila izgubljena v bitki pri Hattinu leta 1187 in se je sled za njo za vedno izgubila.

Ne moremo niti mimo oltarja, ki ves sije v zlatu. Je eden izmed redkih primerov rokokojske umetnosti v Sloveniji. Ena od zanimivosti cerkve, do katere vodi mogočno stopnišče, je tudi to, da so pod njo naredili še kapelo, saj je to omogočala oblikovanost terena.

Oljska gora je danes priljubljena izletniška točka Celjanov in okoličanov. Nanjo pelje vrsta poti, tudi makadamska cesta. Če se odločimo za običajen pristop iz vasi Dobrič, do vrha potrebujemo slabo uro hoda. S preddverja cerkva se odpre razgled po vsej Celjski kotlini. Pod cerkvijo stoji planinski dom, odprt vse leto.

