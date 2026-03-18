Ko pomlad spet vzpostavi notranje ravnovesje

V hitrem tempu vsakdana si redko vzamemo trenutek zase. Prav zato vse več ljudi išče kraje, kjer lahko za nekaj dni stopijo iz hrupa vsakdanjega življenja in znova najdejo notranje ravnovesje.

Madžarsko mesto Hévíz, dom največjega naravnega termalnega jezera na svetu, v katerem se je mogoče kopati, že stoletja velja za simbol regeneracije in zdravja. V njegovi bližini je Le Primore Hotel & Spa , ki to izjemno naravno dediščino povezuje z moderno velneško kulturo in sodobnim razumevanjem sprostitve.

Več kot 11.000 m² velik Eden Spa s tremi ločenimi svetovi savn, prostornimi vodnimi površinami in umirjenimi prostori za počitek ponuja popolno okolje za telesno in mentalno regeneracijo. Posebnost spa doživetja so skrbno izbrani tretmaji: naravni rituali Gaia, ki temeljijo na rastlinskih sestavinah, ter luksuzni tretmaji Omorovicza, navdihnjeni z mineralnim bogastvom madžarskih termalnih voda.

Za goste, ki iščejo še bolj intimno sprostitev, je na voljo tudi zasebni spa, kjer se lahko umaknejo v popolno zasebnost. Med programi izstopata terapija z zvočnimi skledami, ki z vibracijami pomaga umiriti um in telo, ter joga, ki združuje gibanje, dihanje in zavedanje trenutka.

Doživetje Le Primore dopolnjuje tudi čudovita narava okoli Hévíza. Mir okoliških gozdov, nežna meglica nad termalno vodo in spokojna pokrajina zahodne Madžarske ustvarjajo posebno atmosfero, v kateri sprostitev dobi globlji pomen.

Navdih pomladi se odraža tudi v kulinariki hotela. Kuhinja sledi ritmu narave in temelji na sezonskih sestavinah, čistih okusih in spoštovanju naravnih surovin.

Poseben vrhunec bo 27. in 28. marca, ko bo v hotelu gastronomski večer »Tradicija & prenova – vegetarijanski gourmet večer«, posvečen postnemu obdobju pred veliko nočjo. V središču večera bo brezmesna kuhinja – ne kot alternativa, temveč kot samostojno in bogato kulinarično doživetje. Na krožnikih se bodo srečali sezonska zelenjava, žita in stročnice, dopolnjeni s sodobnimi kulinaričnimi tehnikami in kreativnimi teksturami.

Večer je tako poklon tradiciji in hkrati vpogled v sodobno vegetarijansko gastronomijo.

Pomladna doživetja v Le Primore na koncu sledijo preprosti misli: pravi luksuz danes ni le udobje, temveč čas. Čas, ki ga lahko namenimo sebi – v tišini spa prostora, v objemu narave ali ob izjemni večerji.

Inner Balance – Spring Resonance at Le Primore ni le pomladna ponudba, temveč povabilo, da spet odkrijemo pravi pomen pomladi: ravnovesje, obnovo in tiho bogastvo doživetij.

Pridružite se programu zvestobe Le Privileged in uživajte v ekskluzivnih ugodnostih že ob prvi rezervaciji. Dodatne informacije in rezervacije: leprimore.hu/en

Naročnik oglasne vsebine je Le Primore Hotel&Spa