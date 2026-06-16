Kočevsko po koroni: obisk eksplodiral, medved postal zvezda

V mestu ob Rinži so na prav poseben način zaznamovali Dan kočevskega turizma in hkrati deset let razvoja turizma pod destinacijsko znamko Kočevsko. Dogodek je združil predstavnike turističnega gospodarstva, lokalne ponudnike, občine in strokovno javnost ter poudaril pomen povezovanja s sosednimi regijami, trajnostnega razvoja in pristnih doživetij pri razvoju ene najbolj prepoznavnih zelenih destinacij v Sloveniji. »Po koroni sta obisk in prepoznavnost naše destinacije močno zrasla, saj so domači gostje spoznali, da Slovenija niso le Postojna, Bled, Ljubljana in Primorska. Je tudi onkraj Turjaka, ko pot iz ljubljanske kotline pelje v objem smaragdnih kočevskih gozdov in naprej do krasotice, kot biser čiste Kolpe,« je dejala Vesna Malnar Memedović, direktorica Zavoda Kočevsko.

Posebno mesto v ponudbi destinacije ima doživetje opazovanja medveda, ki so ga skozi čas izpopolnili do vrhunske turistične izkušnje in je danes eden osrednjih in najbolj prepoznavnih produktov destinacije. Pred dvema letoma so certificirali tudi doživetje krokarja. »Gre za edinstveno interpretacijo pragozda, ki obiskovalcem omogoča spoznavanje njegovega bogastva, čeprav vanj zaradi varovanja narave ni dovoljeno vstopati. Pragozd lahko obiskovalci doživijo z opazovanjem,« je poudarila.

Turistični preboj je spodbuden: leta 2015 je bilo 29.653 prenočitev, ta številka se je do leta 2025 povzpela na 43.425. To je kar 46-odstotna rast skupnega števila prenočitev v desetih letih. Impresiven je razvoj turistične infrastrukture. Kočevsko je v letu 2015 razpolagalo z zgolj 505 nastanitvenimi zmogljivostmi. V enem desetletju se je ponudba več kot podvojila, leta 2025 je bilo obiskovalcem na voljo 1105 postelj oziroma enot. Pred desetimi leti destinacija ni imela turističnih vodnikov, danes jih ima 23.

Direktorica RIC Bela krajina Barbara Papež Lavrič, kočevski župan Gregor Košir in Vesna Malnar Memedović​

Navezanost na domači prostor

Na osrednji prireditvi so prvič podelili tudi priznanje osebnost turizma Kočevsko, ki ga je prejel rokodelec Matija Kobola. Spregovoril je o svoji življenjski poti, povezanosti s suho robo ter začetkih v turizmu. Povedal je, da je bil nekoč tudi sam turistični vodnik, zdaj pa je malo ostarel in je štafeto predal drugemu. Kot je dejal, sta ga k temu delu spodbudili mladostna želja in močna navezanost na domači prostor. »Sem Kočevar, oče in mama sta bila Kočevarja. Ukvarjamo se s suho robo in nikoli mi ni šlo v račun, da moram hoditi v Ribnico ali v Ljubljano za delo ali zaslužek,« je povedal. Zato se je odločil preizkusiti v turizmu. Ta pot ga je, pravi, oblikovala in mu dala nove izkušnje. »Z ženo sva s suho robo prepotovala skoraj vso Evropo, pri čemer mi je ona pomagala pri jezikih, sam jih obvladam le osnovno. Jaz pravim, da sem šerpa, ona pa je bila lingvistika,« ponosno pove.

Spomnil se je svojih rokodelskih začetkov. Ko je leta 1991 ostal brez službe, nazadnje bil je gozdar, se je odločil za samostojno pot. Začel jo je z izdelovanjem nečk (lesenih posod za vzhajanje testa in čiščenje žita), ki še danes ostajajo njegov najljubši izdelek. Pozneje so prišli medvedi, figure in drugi izdelki, ki so postali del prepoznavne podobe Kočevskega. Njegovo delo je bilo prepoznano. »Uvrščen sem bil celo v knjigo dr. Janeza Bogataja Mojstrovine Slovenije, med 400 mojstrov. Danes jih je aktivnih le še okoli 40, mnogi niso več med nami«. ​Kobolovi medvedi so našli pot tudi daleč prek meja Kočevskega, enega ima motociklistična zvezda Marc Marquez. Matija, ki je igral rokomet, se ukvarjal z alpinizmom, jamarstvom in smučarskimi skoki, je znanje prenesel na sina. »Anže je zelo uspešen. V karvingu in delu z motorno žago tekmuje tudi v tujini, predvsem v Nemčiji. Poleg tega izdeluje moje medvedke in žlice. Ta nagrada mi pomeni zelo veliko, ker prihaja od ljudi, ki cenijo naše delo,« je sklenil.