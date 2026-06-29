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Kope poleti: popolna gorska osvežitev

Kako so Kope rešile tradicionalni konec tedna očetov in otrok; nekdaj le zimsko središče, zdaj pa sodobna gorska destinacija, kjer se srečata družinski utrip in vrhunski šport.
Adrenalinski park je razdeljen na več težavnostnih stopenj. FOTO: Mirko Strle

Adrenalinski park je razdeljen na več težavnostnih stopenj. FOTO: Mirko Strle

Nad bike parkom smo bili prav prijetno presenečeni. FOTO: Mitja Felc

Nad bike parkom smo bili prav prijetno presenečeni. FOTO: Mitja Felc

Mreža med krošnjami je gotovo ena najbolj priljubljenih in neobičajnih atrakcij. FOTO: Luka Lapajne

Mreža med krošnjami je gotovo ena najbolj priljubljenih in neobičajnih atrakcij. FOTO: Luka Lapajne

Adrenalinski park je razdeljen na več težavnostnih stopenj. FOTO: Mirko Strle
Nad bike parkom smo bili prav prijetno presenečeni. FOTO: Mitja Felc
Mreža med krošnjami je gotovo ena najbolj priljubljenih in neobičajnih atrakcij. FOTO: Luka Lapajne
Mitja Felc
 29. 6. 2026 | 09:40
5:20
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Osma izvedba tradicionalnega vikenda »očetje in otroci na potepu« je bila zaradi bolezni nekaterih članov sicer nekoliko okrnjena, a nedvomno ena najboljših doslej. Razlogov za to je bilo več. Prvi je v izjemno pestri ponudbi aktivnosti na Kopah, drugi pa v tem, da smo jih obiskali ravno med prvim letošnjim vročinskim valom.

Ko so se v dolinah in mestih temperature približevale 35 stopinjam Celzija in več, je telefon na Kopah kazal povsem drugačno sliko: temperatura 22 stopinj, občutek 22 stopinj. Že zaradi tega je bil prihod na dobrih 1500 metrov nadmorske višine pravo olajšanje. Medtem ko so se nekateri doma cvrli na asfaltu, smo mi v prijetni senci pohorskih gozdov brez težav raziskovali okolico in uživali v aktivnostih na prostem.

Mreža med krošnjami je gotovo ena najbolj priljubljenih in neobičajnih atrakcij. FOTO: Luka Lapajne
Mreža med krošnjami je gotovo ena najbolj priljubljenih in neobičajnih atrakcij. FOTO: Luka Lapajne

Kdor pozna Kope izpred nekaj let, si danes skoraj težko predstavlja, kakšno preobrazbo so doživele. Nekdaj predvsem zimsko smučarsko središče se je razvilo v pravo celoletno gorsko destinacijo. Zrasli so novi hoteli in apartmaji, sodoben center za gorske kolesarje, adrenalinski park, sprehajalne poti med krošnjami, otroška igrišča, športne površine in številne druge vsebine, zaradi katerih na Kopah danes ni dolgčas niti za minuto.

Kar je morda še pomembneje, gre za destinacijo, kjer se lahko zabavajo otroci vseh starosti. Najmlajši uživajo na igralih, trampolinih in mini kolesarskih poligonih, nekoliko starejši se podajo v adrenalinski park ali na prve kolesarske podvige, najstniki pa hitro najdejo izziv v bike parku, ki postaja ena največjih zgodb slovenskega gorskega kolesarstva.

Naslednji velik mejnik na Kopah bo od 13. do 19. julija, ko bodo gostili festival Flat Out Days, ki velja za enega največjih dogodkov na področju freeride in gorskega kolesarstva v tem delu Evrope. Dogodek bo privabil številne domače in tuje kolesarske navdušence ter dodatno utrdil položaj Kop na zemljevidu evropskih bike parkov.

Prav bike park je bil za del naše družbo eden največjih magnetov. Da na Kopah mislijo še kako resno, pove že dejstvo, da je razvoj prevzela ekipa BATT Crew, ki velja za eno najuglednejših ekip graditeljev gorskokolesarskih prog v Sloveniji. Njihov cilj je ustvariti park za vse generacije in vse ravni znanja – od začetnikov do vrhunskih tekmovalcev. Že danes so na voljo začetniške linije, otroški poligoni, lahke flow proge, tehnično zahtevnejši spusti in tudi linije z velikimi skoki za najbolj pogumne. Ekipa BATT Crew je na Kopah zastavila dolgoročen razvoj, park pa se iz leta v leto širi z novimi progami in elementi.

Posebno navdušuje dejstvo, da se na istem prostoru lahko srečata desetletnik, ki se šele spoznava z gorskim kolesarstvom, in izkušen kolesar, ki išče večje adrenalinske izzive. Redko kje jim uspe tako dobro povezati družinsko ponudbo in vrhunski šport.

Seveda pa Kope niso zgolj za kolesarje. Velik del našega konca tedna smo namenili raziskovanju pohorskih gozdov, kjer je temperatura še nekaj stopinj nižja kot na odprtih površinah. Posebno navdušenje je požel tudi adrenalinski park. Pri njem ni pomembno le premagovanje ovir med krošnjami, temveč predvsem občutek, da otroci premagujejo strahove in pridobivajo samozavest. Ko je mladež uspešno preplezala oviro, za katero je še pred nekaj minutami trdila, da je nikoli ne bo zmogla, je ves trud poplačan.

Nad bike parkom smo bili prav prijetno presenečeni. FOTO: Mitja Felc
Nad bike parkom smo bili prav prijetno presenečeni. FOTO: Mitja Felc

Izkušeni očetje dobro vemo, da uspeh družinskega vikenda ni odvisen le od atrakcij, temveč tudi od logistike. In pri tem imajo Kope eno veliko prednost – hotel z bogatim samopostrežnim zajtrkom in večerjo. Če otrokom ponudiš možnost, da si sami izbirajo hrano, je polovica dela že opravljenega. Medtem ko smo fotri zjutraj morda še malo poležavali ali srkali kavico, je podmladek že sestavljal svoje kulinarične mojstrovine iz palačink, kosmičev, presenetljivo so dodali še nekaj sadja, in vsega, kar se znajde na krožniku. Zvečer se je zgodba ponovila. Nekateri se na samopostrežni večerji odpravijo po en krožnik, otroci pa praviloma po tri. Najprej testenine, nato dunajski zrezek s krompirčkom, za konec pa še sladica. Če vprašate očete, je samopostrežna večerja ena najbolj podcenjenih turističnih atrakcij. Ne toliko zaradi izbire hrane same, ampak zato, ker za vsaj en večer odpadejo vprašanja: »Kaj bomo jedli?«, »Tega ne maram« in »Ali imajo kaj drugega?«.

Ko smo po koncu zbirali vtise in se spominjali preteklih podvigov s podmladkom, smo si bili edini, da bo Kopam res težko konkurirati, zlasti po tem, ko bo zgrajen še bazenski kompleks z velnesom. Pa še nekaj se je izkazalo. Podmladek (zdaj so stari od 8 do 13 let) res hitro raste in so vse bolj samozadostni na takšnih potovanjih. S tem pa se seveda odpre možnost, da očetje v miru spijemo pivo ali dva več. Hkrati pa zavedanje, da se bodo starejši najverjetneje sčasoma odklopili od ekipe in jo z vrstniško družbo mahnili po svoje. 

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