Koper utrjuje položaj pomembnega pristanišča za križarke, Piran navdušuje z butičnimi luksuznimi ladjami

Če je bil Koper še pred dvema desetletjema na zemljevidu križarjenj skoraj neznan, danes spada med uveljavljene postanke na severnem Jadranu. Po rekordni lanski sezoni se tudi letos obeta skoraj enako živahno dogajanje. Do konca novembra naj bi v koprski potniški terminal priplulo 79 potniških ladij, ki bodo pripeljale približno 130.000 potnikov in še okoli 61.000 članov posadk.

To pomeni, da bo v mesto skupaj stopilo skoraj 190.000 ljudi, ki bodo obiskali lokale, trgovine, muzeje ali se odpravili na izlete po Sloveniji. Največ jih bo avgusta, ko jih pričakujejo kar 14. V enem samem mesecu bo Koper obiskalo približno 26.500 potnikov.

Turistični strokovnjaki poudarjajo več razlogov. Koper je eno redkih pristanišč, v katerem potniki iz ladje stopijo neposredno v staro mestno jedro. V nekaj minutah so na Titovem trgu, ob morju ali v kavarnah. Pomembna prednost je tudi lega. Iz Kopra organizatorji izletov goste odpeljejo v Ljubljano, Postojnsko jamo, na Bled, v Lipico ali po slovenski Istri. Približno polovica potnikov ostane na Obali, druga polovica pa se odpravi na organizirane izlete po Sloveniji, zato prihodi ne povzročajo pretirane gneče samo v mestu.

Na odločitev ladjarjev vplivajo tudi sodoben lani zgrajen potniški terminal, dobra logistika in dejstvo, da se sezona iz leta v leto podaljšuje. Nekdaj so ladje prihajale predvsem med majem in septembrom, danes pa sezona traja skoraj vse leto.

Kdo so potniki

Na krovu prevladujejo Američani, Britanci, Kanadčani, Avstralci in gostje iz zahodne Evrope. Večina je starejših od 50 let, veliko pa je tudi tistih upokojencev, ki si lahko privoščijo večtedenska križarjenja po Sredozemlju.

V Kopru radi poudarijo, da gre za goste z nadpovprečno kupno močjo. Veliko jih obiskuje mestne restavracije, kupuje lokalne izdelke in se kasneje vrača na daljše počitnice.

Koper je eno redkih pristanišč, v katerih potniki z ladje stopijo v staro mediteransko mestno jedro ali se odločijo za ogled Ljubljane, Postojnske jame, Bleda, Lipice in slovenske Istre. FOTO: Luka Koper

Nekateri so za STA povedali, da jih je najbolj navdušilo prav to, da mestno jedro ni preplavljeno z velikimi trgovskimi verigami, ampak ohranja pristno sredozemsko podobo.

Letos bodo prvič priplule Marella Voyager, Viking Mars, Mein Schiff 4, Brilliance of the Seas in Douglas Mawson. Največ prihodov bo imela družba Marella Cruises, sledita Norwegian Cruise Line in Viking Cruises. Največja ladja letošnje sezone je skoraj 330 metrov dolga Mein Schiff 4, ki sprejme več kot 2500 potnikov in okoli 1000 članov posadke.

Ker piransko pristanišče ne omogoča priveza velikim ladjam, se te zasidrajo pred mestom, potnike pa na kopno pripeljejo manjši čolni. Prav zato Piran obiskujejo predvsem manjše luksuzne križarke, ekspedicijske ladje in prestižne jadrnice.

Pred kratkim se je pred Piranom zasidrala nova superjahta Emerald Kaia, na kateri najnižja cena tedenskega križarjenja presega 7000 dolarjev, na nekaterih plovbah pa tudi 30.000 evrov za dva tedna.

Ko se na obzorju pojavijo njeni visoki jambori, se številni domačini in turisti za trenutek začudeni zaustavijo. Royal Clipper velja za največjo petjamborno jadrnico s pravokotnimi jadri na svetu in je vpisana tudi v Guinnessovo knjigo rekordov.

Dolga je 134 metrov, nosi 42 jader s skupno površino več kot 5200 kvadratnih metrov, na krovu pa sprejme največ 227 gostov, za katere skrbi 106 članov posadke. Ladja je nastala po vzoru legendarne nemške jadrnice Preussen iz začetka 20. stoletja, vendar združuje klasičen videz z najsodobnejšo tehnologijo.

Prvotno je bila zgrajena v času poljske socialistične oblasti pod imenom Gwarek in je bila sprva zamišljena kot plavajoči počitniški objekt za rudarje, a projekt zaradi finančnih težav ni bil dokončan v prvotni obliki. Kasneje je bil trup prodan in preurejen za povsem drugačen namen – za luksuzno potniško jadrnico.

Na njej so trije bazeni, razkošne palube, knjižnica, spa, znameniti Captain Nemo Lounge z okni pod morsko gladino, najpogumnejši gostje se lahko z varovalno opremo povzpnejo na jambore.

Royal Clipper ni običajna križarka. Posadka skuša čim več poti opraviti na jadra, zato je občutek plovbe povsem drugačen kot na velikih hotelskih ladjah. Tedensko križarjenje stane od približno 2500 do 7000 dolarjev, najkrajše tridnevne plovbe pa okoli 1000 evrov.

Royal Clipper je največja petjamborna jadrnica s pravokotnimi jadri na svetu. FOTO: Jaka Ivančič

V Kopru bodo v prihodnjih tednih skoraj vsakih nekaj dni pristajale ladje družb Marella Cruises, Norwegian Cruise Line, Viking Cruises in TUI Cruises, med njimi tudi Mein Schiff 4, Viking Mars ter Brilliance of the Seas.

Pred Piranom se bodo poleg Royal Clipperja znova sidrale manjše luksuzne križarke družb Star Clippers, Emerald Cruises, SeaDream Yacht Club in druge butične ladje, ki zaradi manjšega ugreza lahko obiščejo kraje, nedostopne največjim križarkam.

Če bo vreme naklonjeno, bo letošnje poletje eno najbolj razgibanih za ljubitelje ladij in fotografiranja teh na slovenski obali.