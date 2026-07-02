  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
TURISTIČNA TRIBUNA

Koper utrjuje položaj pomembnega pristanišča za križarke, Piran navdušuje z butičnimi luksuznimi ladjami

Najbogatejši turisti prihajajo po morju. Na krovu prevladujejo Američani, Britanci, Kanadčani, Avstralci in gostje iz zahodne Evrope.
Na luksuzni superjahti Emerald Kaia najnižja cena tedenskega križarjenja presega 7000 dolarjev, na nekaterih plovbah pa tudi 30.000 evrov za dva tedna. FOTO: Emerald

Na luksuzni superjahti Emerald Kaia najnižja cena tedenskega križarjenja presega 7000 dolarjev, na nekaterih plovbah pa tudi 30.000 evrov za dva tedna. FOTO: Emerald

Koper je eno redkih pristanišč, v katerih potniki z ladje stopijo v staro mediteransko mestno jedro ali se odločijo za ogled Ljubljane, Postojnske jame, Bleda, Lipice in slovenske Istre. FOTO: Luka Koper

Koper je eno redkih pristanišč, v katerih potniki z ladje stopijo v staro mediteransko mestno jedro ali se odločijo za ogled Ljubljane, Postojnske jame, Bleda, Lipice in slovenske Istre. FOTO: Luka Koper

Royal Clipper je največja petjamborna jadrnica s pravokotnimi jadri na svetu. FOTO: Jaka Ivančič

Royal Clipper je največja petjamborna jadrnica s pravokotnimi jadri na svetu. FOTO: Jaka Ivančič

Na luksuzni superjahti Emerald Kaia najnižja cena tedenskega križarjenja presega 7000 dolarjev, na nekaterih plovbah pa tudi 30.000 evrov za dva tedna. FOTO: Emerald
Koper je eno redkih pristanišč, v katerih potniki z ladje stopijo v staro mediteransko mestno jedro ali se odločijo za ogled Ljubljane, Postojnske jame, Bleda, Lipice in slovenske Istre. FOTO: Luka Koper
Royal Clipper je največja petjamborna jadrnica s pravokotnimi jadri na svetu. FOTO: Jaka Ivančič
Janez Mužič
 2. 7. 2026 | 16:00
5:27
A+A-

Če je bil Koper še pred dvema desetletjema na zemljevidu križarjenj skoraj neznan, danes spada med uveljavljene postanke na severnem Jadranu. Po rekordni lanski sezoni se tudi letos obeta skoraj enako živahno dogajanje. Do konca novembra naj bi v koprski potniški terminal priplulo 79 potniških ladij, ki bodo pripeljale približno 130.000 potnikov in še okoli 61.000 članov posadk.

To pomeni, da bo v mesto skupaj stopilo skoraj 190.000 ljudi, ki bodo obiskali lokale, trgovine, muzeje ali se odpravili na izlete po Sloveniji. Največ jih bo avgusta, ko jih pričakujejo kar 14. V enem samem mesecu bo Koper obiskalo približno 26.500 potnikov.

Turistični strokovnjaki poudarjajo več razlogov. Koper je eno redkih pristanišč, v katerem potniki iz ladje stopijo neposredno v staro mestno jedro. V nekaj minutah so na Titovem trgu, ob morju ali v kavarnah. Pomembna prednost je tudi lega. Iz Kopra organizatorji izletov goste odpeljejo v Ljubljano, Postojnsko jamo, na Bled, v Lipico ali po slovenski Istri. Približno polovica potnikov ostane na Obali, druga polovica pa se odpravi na organizirane izlete po Sloveniji, zato prihodi ne povzročajo pretirane gneče samo v mestu.

Na odločitev ladjarjev vplivajo tudi sodoben lani zgrajen potniški terminal, dobra logistika in dejstvo, da se sezona iz leta v leto podaljšuje. Nekdaj so ladje prihajale predvsem med majem in septembrom, danes pa sezona traja skoraj vse leto.

Kdo so potniki

Na krovu prevladujejo Američani, Britanci, Kanadčani, Avstralci in gostje iz zahodne Evrope. Večina je starejših od 50 let, veliko pa je tudi tistih upokojencev, ki si lahko privoščijo večtedenska križarjenja po Sredozemlju.

V Kopru radi poudarijo, da gre za goste z nadpovprečno kupno močjo. Veliko jih obiskuje mestne restavracije, kupuje lokalne izdelke in se kasneje vrača na daljše počitnice.

Koper je eno redkih pristanišč, v katerih potniki z ladje stopijo v staro mediteransko mestno jedro ali se odločijo za ogled Ljubljane, Postojnske jame, Bleda, Lipice in slovenske Istre. FOTO: Luka Koper
Koper je eno redkih pristanišč, v katerih potniki z ladje stopijo v staro mediteransko mestno jedro ali se odločijo za ogled Ljubljane, Postojnske jame, Bleda, Lipice in slovenske Istre. FOTO: Luka Koper

Nekateri so za STA povedali, da jih je najbolj navdušilo prav to, da mestno jedro ni preplavljeno z velikimi trgovskimi verigami, ampak ohranja pristno sredozemsko podobo.

Letos bodo prvič priplule Marella Voyager, Viking Mars, Mein Schiff 4, Brilliance of the Seas in Douglas Mawson. Največ prihodov bo imela družba Marella Cruises, sledita Norwegian Cruise Line in Viking Cruises. Največja ladja letošnje sezone je skoraj 330 metrov dolga Mein Schiff 4, ki sprejme več kot 2500 potnikov in okoli 1000 članov posadke.

Ker piransko pristanišče ne omogoča priveza velikim ladjam, se te zasidrajo pred mestom, potnike pa na kopno pripeljejo manjši čolni. Prav zato Piran obiskujejo predvsem manjše luksuzne križarke, ekspedicijske ladje in prestižne jadrnice.

Pred kratkim se je pred Piranom zasidrala nova superjahta Emerald Kaia, na kateri najnižja cena tedenskega križarjenja presega 7000 dolarjev, na nekaterih plovbah pa tudi 30.000 evrov za dva tedna.

Ko se na obzorju pojavijo njeni visoki jambori, se številni domačini in turisti za trenutek začudeni zaustavijo. Royal Clipper velja za največjo petjamborno jadrnico s pravokotnimi jadri na svetu in je vpisana tudi v Guinnessovo knjigo rekordov.

Dolga je 134 metrov, nosi 42 jader s skupno površino več kot 5200 kvadratnih metrov, na krovu pa sprejme največ 227 gostov, za katere skrbi 106 članov posadke. Ladja je nastala po vzoru legendarne nemške jadrnice Preussen iz začetka 20. stoletja, vendar združuje klasičen videz z najsodobnejšo tehnologijo.

Prvotno je bila zgrajena v času poljske socialistične oblasti pod imenom Gwarek in je bila sprva zamišljena kot plavajoči počitniški objekt za rudarje, a projekt zaradi finančnih težav ni bil dokončan v prvotni obliki. Kasneje je bil trup prodan in preurejen za povsem drugačen namen – za luksuzno potniško jadrnico.

Na njej so trije bazeni, razkošne palube, knjižnica, spa, znameniti Captain Nemo Lounge z okni pod morsko gladino, najpogumnejši gostje se lahko z varovalno opremo povzpnejo na jambore.

Royal Clipper ni običajna križarka. Posadka skuša čim več poti opraviti na jadra, zato je občutek plovbe povsem drugačen kot na velikih hotelskih ladjah. Tedensko križarjenje stane od približno 2500 do 7000 dolarjev, najkrajše tridnevne plovbe pa okoli 1000 evrov.

Royal Clipper je največja petjamborna jadrnica s pravokotnimi jadri na svetu. FOTO: Jaka Ivančič
Royal Clipper je največja petjamborna jadrnica s pravokotnimi jadri na svetu. FOTO: Jaka Ivančič

V Kopru bodo v prihodnjih tednih skoraj vsakih nekaj dni pristajale ladje družb Marella Cruises, Norwegian Cruise Line, Viking Cruises in TUI Cruises, med njimi tudi Mein Schiff 4, Viking Mars ter Brilliance of the Seas.

Pred Piranom se bodo poleg Royal Clipperja znova sidrale manjše luksuzne križarke družb Star Clippers, Emerald Cruises, SeaDream Yacht Club in druge butične ladje, ki zaradi manjšega ugreza lahko obiščejo kraje, nedostopne največjim križarkam.

Če bo vreme naklonjeno, bo letošnje poletje eno najbolj razgibanih za ljubitelje ladij in fotografiranja teh na slovenski obali. 

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Koperturizemkrižarketuristična tribunaPiran
ZADNJE NOVICE
17:25
Bulvar  |  Domači trači
POLETNA NOČ

Na Poletni noči smo opazili številne znane obraze: poglejte, kdo je bil tam (FOTO)

Gala koncert 74. Ljubljana Festivala, posvečen Otu Pestnerju, je poleg glasbenih legend na oder in v občinstvo privabil tudi številne znane obraze iz kulturnega in javnega življenja.
2. 7. 2026 | 17:25
17:15
Novice  |  Slovenija
PREKLIC RAZBURIL STROKO

Minister Cigler Kralj ustavil 3,5-milijonski razpis: »V vsebini so bili aktivizmi«

Do razveljavitve razpisa je medtem kritična tudi nekdanja kmetijska ministrica Mateja Čalušić.
2. 7. 2026 | 17:15
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
PO DOMAČE

Zabava je povsod, kjer se pojavi skupina Prestiž

Prestiž je mlada perspektivna skupina izkušenih glasbenikov s sedežem v Prekmurju, njihova vizija pa je imeti svojstven stil in prepoznavnost na odru.
Mojca Marot2. 7. 2026 | 17:00
16:45
Novice  |  Slovenija
MIZARSKA OBRT

Dvor opremili v slovenskem slogu (FOTO)

V našem najbolj mizarskem kraju ohranjajo dediščino in se zavzemajo za tišlerski praznik.
Dušan Malovrh2. 7. 2026 | 16:45
16:15
Novice  |  Slovenija
VROČINSKI VAL

Zaradi vročinskega vala je Pošta Slovenije začasno prilagajala dostavo

Zaradi zaščite zaposlenih je Pošta Slovenije začasno prilagodila organizacijo dostave.
2. 7. 2026 | 16:15
16:00
Lifestyle  |  Izlet
TURISTIČNA TRIBUNA

Koper utrjuje položaj pomembnega pristanišča za križarke, Piran navdušuje z butičnimi luksuznimi ladjami

Najbogatejši turisti prihajajo po morju. Na krovu prevladujejo Američani, Britanci, Kanadčani, Avstralci in gostje iz zahodne Evrope.
Janez Mužič2. 7. 2026 | 16:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Bulvar  |  Glasba in film
TV KLASIKE

Se jih spomnite? Modro poletje prihaja na GOLD TV

Ti je ostal še kakšen košček tistega poletja?
Promo Slovenske novice1. 7. 2026 | 13:34
Promo
Novice  |  Slovenija
PONUDBA

»Ko najdete dobro nepremičnino ob morju, ne čakajte« (video)

Dobra zemljišča ob morju so vse redkejša, zanimanje kupcev pa ostaja visoko, zato se kakovostne novogradnje v Portorožu in hrvaški Istri pogosto prodajajo že v zgodnjih fazah gradnje.
1. 7. 2026 | 09:38
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSVEŽILNA SLADICA

Mojstrska delavnica: tako vam bo uspel popoln italijanski semifredo (VIDEO)

Naučite se pripraviti popoln italijanski semifredo – kremasto zamrznjeno sladico brez ledenih kristalov.
Odprta kuhinja29. 6. 2026 | 10:16
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBER NASVET

Na ta način lahko znižate dohodnino

Poletni meseci so lahko idealen čas tudi za načrtovanje dolgoročnega varčevanja.
26. 6. 2026 | 08:53
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Bulvar  |  Glasba in film
TV KLASIKE

Se jih spomnite? Modro poletje prihaja na GOLD TV

Ti je ostal še kakšen košček tistega poletja?
Promo Slovenske novice1. 7. 2026 | 13:34
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PONUDBA

»Ko najdete dobro nepremičnino ob morju, ne čakajte« (video)

Dobra zemljišča ob morju so vse redkejša, zanimanje kupcev pa ostaja visoko, zato se kakovostne novogradnje v Portorožu in hrvaški Istri pogosto prodajajo že v zgodnjih fazah gradnje.
1. 7. 2026 | 09:38
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSVEŽILNA SLADICA

Mojstrska delavnica: tako vam bo uspel popoln italijanski semifredo (VIDEO)

Naučite se pripraviti popoln italijanski semifredo – kremasto zamrznjeno sladico brez ledenih kristalov.
Odprta kuhinja29. 6. 2026 | 10:16
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBER NASVET

Na ta način lahko znižate dohodnino

Poletni meseci so lahko idealen čas tudi za načrtovanje dolgoročnega varčevanja.
26. 6. 2026 | 08:53
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
NA DOPUST

Brezplačna kartica, ki jo vsako leto uporablja več kot 600.000 Slovencev

Pred dopustom običajno preverimo dokumente, rezervacijo in vremensko napoved. Veliko redkeje pa pomislimo na evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, čeprav nam lahko v primeru bolezni ali poškodbe prihrani veliko skrbi in tudi precej denarja. Kaj pravzaprav krije, kje velja in zakaj sama včasih ni dovolj?
1. 7. 2026 | 13:40
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODDIH

Tudi vas lahko preseneti visoka položnica iz tujine

Modra evropska zdravstvena kartica vam ne zagotavlja take zaščite, kot morda mislite.
Promo Slovenske novice29. 6. 2026 | 09:47
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Kar osem elektrarn: poteza, ki spreminja pravila poslovanja

Stroški energije so v zadnjih letih postali ena pomembnejših poslovnih tem. Nihanja cen na energetskih trgih, vse strožje okoljske zahteve in potreba po zmanjševanju ogljičnega odtisa podjetja silijo k drugačnemu razmisleku o upravljanju energije.
Promo Slovenske novice26. 6. 2026 | 08:40
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
ODDIH

Nova zgodba Rogaške Slatine

Namesto gneče, vročine in hitenja izberite sprostitev ob mineralni vodi, naravi in butičnem razvajanju v Rogaški Slatini.
Promo Slovenske novice2. 7. 2026 | 08:01
Promo
Razno
PREVENTIVA

Bolezni, ki se razvijajo tiho, lahko odkrijemo pravočasno

Od rednih pregledov do genetskega testiranja: sodobna preventiva omogoča boljše razumevanje zdravstvenih tveganj in pravočasno ukrepanje.
Promo Slovenske novice30. 6. 2026 | 12:52
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENOSTAVNEJE NA DOPUSTU

Na Hrvaškem spet prevladujejo Slovenci. Aplikacija, ki olajša poletne počitnice

Avtocesta, trajekt, parkiranje, vozovnica za avtobus … Vsako leto enake situacije, ki lahko zagrenijo počitnice na Hrvaškem. Letos se jim izognite.
Promo Slovenske novice2. 7. 2026 | 08:58
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
VRHUNSKOST

Če vas avto omejuje, vozite napačnega

Električen ali hibriden, s petimi ali sedmimi sedeži in dosegom do 631 kilometrov. Novi Mercedes-Benz GLB je ustvarjen za sodobno življenje.
Promo Delo1. 7. 2026 | 10:19
Lifestyle  |  Svetovalnica
ONAPLUS PODKAST

Kaj se zgodi, ko je pornografija prvi učitelj spolnosti?

Novinarki in avtorici knjige Hormoni in demoni razbijata mite o mladih. Zakaj so najstniki vse bolj osamljeni in kako jih mediji ter družba pogosto napačno razumemo?
Manca Čampa Pavlin2. 7. 2026 | 10:56
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Stanovanja so draga, ampak obstaja tudi druga možnost

Preverite, kako lahko z eno naložbo dostopate do več nepremičnin.
1. 7. 2026 | 10:26
Promo
Novice  |  Slovenija
VELIK USPEH

Uspešna slovenska zgodba, ki navdihuje izven meja

Slovensko podjetje LUNOS postaja razvojno središče prezračevalnih rešitev za širšo regijo.
Promo Slovenske novice1. 7. 2026 | 10:05
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki