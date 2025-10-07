Krompirjeve počitnice v Termah Ptuj

Ko se vinogradi ob Dravi obarvajo v jantarno in rdečo barvo, je Ptuj še posebej vabljiv – s termalno toplino, rimskim pridihom in razvajanji, ki telo sprostijo, um pa zbistrijo. Terme Ptuj so doma tik ob najstarejšem slovenskem mestu; tu se jesenski premor spremeni v novo zalogo energije za jutri. V središču dogajanja je Grand Hotel Primus z imperijem dobrega počutja, okoli njega pa raznoliki bazeni z znamenito ptujsko termalno vodo in rimsko obarvani svet savn. Za oddih, ki ponuja več svobode, a je enako udoben in vključuje vse našteto, pa vas toplo vabimo tudi v naše moderne mobilne hišice.

Vespasianus – hotelski bazeni z rimsko zgodbo

Gostje Grand Hotela Primus uživate v bazenskem kompleksu Vespasianus: notranji in zunanji termalni bazen, otroški bazen, Bazen dveh cesarjev (tudi za manjše zasebne skupine in terapije) ter kotički z džakuziji. Iz bazena se odpre pogled na park, vmes pa je vedno čas za požirek čaja ali sproščeno branje – idealno za umirjen, topel jesenski dan, poln vodnih radosti. Preverite paket Zlata leta, v okviru katerega je oddih za seniorje med tednom ugodnejši.

Valens Augusta – kjer se začne 100-odstotna regeneracija

Osrčje ptujske velneške zgodbe je Wellness Valens Augusta. Njegov koncept se poklanja antičnim rimskim ritualom dobrega počutja: od tematskih programov in neg do neinvazivnih pomlajevalnih tretmajev (Reviderm, MedContour, Med Visage), masaž in termalnih kopeli. Priporočamo tudi obisk sveta savn Flavia, kjer se ohranja tradicija rimskih kopališč. Za posebne priložnosti so na voljo tematske sobe (navdihujejo jih Rim, Orient, Japonska, Egipt, Tajska, zelišča in vinska trta) in zasebne velneške izkušnje. Preverite paket Maximus Primus, ki poleg prenočitve s polpenzionom vključuje tudi izbrane velneške storitve!

Udobne mobilne hišice

Naše sodobne lesene mobilne hišice, ki ležijo v objemu zelenja, ponujajo stik z naravo, hkrati pa tudi apartmajsko razkošje. Gostje lahko uživajo v vseh radostih, ki jih ponuja notranji Termalni park Terme Ptuj, in se prepustijo sprostitvi v tamkajšnjih raznolikih savnah. Posebna prednost pa je, da te hišice, ki so dovolj prostorne za udobje celotne družine, sprejemajo tudi vaše hišne ljubljenčke!

Rimsko praznovanje noči čarovnic na Ptuju

Zunaj term vas čaka Ptuj – najstarejše slovensko mesto. Sprehod čez most do starega mestnega jedra in obisk grajskega hriba ali vinske kleti se lepo zlijeta z jesenskim velneškim dnevom. V hotelu si privoščite še rimsko večerjo ali krožnik štajerskih klasik, podprt z lokalnimi vini. Ne spreglejte edinstvenega praznovanja Noč čarovnic, udeležite se »Pobega iz rova pod gradom za družine« 31. oktobra 2025 in odkrivanja čarovniškega rova z bučami in pajki! Preverite paket Krompirjeve počitnice, v okviru katerega je v določenih tipih sob v hotelu bivanje dveh otrok vključeno.

