Laponska: čarobni oddih, ki ga nikoli ne boste pozabili

Laponska ni le kraj na zemljevidu, temveč pravljična dežela, kjer domuje Božiček in kjer se zimska noč spremeni v naravni spektakel.

Večdnevno potovanje, ki ga pripravlja Relax Turizem, vas odpelje naravnost v srce arktične pokrajine. Z direktnim letom iz Ljubljane prispete v Rovaniemi, prestolnico Laponske, kjer je uradno domovanje Božička. Ko stopite na zasnežena tla arktičnega kroga, občutite, da ste se zares znašli v drugem svetu – v svetu, kjer tišina snega šumi glasneje kot mesta in kjer praznično vzdušje ni le okras, temveč način življenja.

Za rezervacijo Laponske vam pri Relax turizmu v sodelovanju z Leanpay Slovenija nudijo obročno plačilo do 18 mesecev brez obresti.

Božiček je doma na Laponskem. FOTO: Shutterstock

Vrhunec potovanja je obisk Božičkove vasi. Tam vas pričaka sam dobri mož, ki sprejema otroke z iskrenim nasmehom in odrasle s toplino, kakršne niste deležni nikjer drugje. Sprehod med božičnimi stojnicami, ledenimi skulpturami in zasneženimi hišicami vas bo popeljal v svet, ki obstaja le v pravljicah. Božičkova prijazna beseda, stisk roke in čarobna pot med njegovimi zvestimi škrati so gotovo eno tistih doživetij, ki jih s sabo nosimo vse življenje. Poseben trenutek je obisk Božičkove pošte, kjer lahko oddate razglednico z unikatnim žigom, ki bo obdarovancem doma prenesla vaše pozdrave iz najbolj čarobnega kraja na svetu.

Izjemno doživetje dopolnjujejo haskiji, ki komaj čakajo, da vpreženi v sani poženejo čez belino in vas popeljejo globoko v zasnežene gozdove. Jeleni, simbol severa in nepogrešljivi del božične pravljice, pa vas spomnijo, zakaj je prav Laponska njihov dom. Vožnja z vprego in topla malica ob ognju bosta ustvarili trenutke, ki jih nikoli ne boste pozabili.

Družine vedno prevzame Santa Park. Otroci bodo spoznali škrate, izdelovali medenjake, pisali pisma Božičku in se vozili s čarobnim vlakcem. Tudi odrasli bodo tu za trenutek postali otroci, saj park prebuja domišljijo, ki se ji je težko upreti.

FOTO: Shutterstock

Ko se stemni in se polarni dan prevesi v dolgo noč, nastopi eden najlepših prizorov narave – severni sij, ki ga boste ob malo sreče med svojim potovanjem lahko doživeli. Ob tabornem ognju, daleč od mestnih luči, izkušeni vodniki pripovedujejo zgodbe o arktičnem življenju, vi pa z nestrpnostjo čakate trenutek, ko nebo zasije v zelenih in vijoličastih odtenkih. Avrora borealis je več kot naravni pojav, je doživetje, ki ga začutite s celim telesom.

Severni sij na Laponskem FOTO: Shutterstock

Laponska ni le destinacija. Je kraj, kjer se otroške sanje in odrasla hrepenenja srečajo v eni sami nepozabni izkušnji. Če si želite letos decembra podariti nekaj več, nekaj, kar bo ogrelo srce in napolnilo spomin, potem je odgovor jasen – Božičkova dežela na severu Evrope. Ko pa se ponudi še možnost, da tja poletite z direktnim letom iz Ljubljane in v spremstvu slovenskega vodnika, tega nikakor ne gre zamuditi.

Laponska: pravljična dežela Božička in severnega sija na volju pri Relax turizmu – tri-, štiri- ali šestdnevna avantura, ki vas bo navdušila.

Naročnik oglasne vsebine je Relax turizem.