Lepote in dobrote Krasa v stripu

Na Krasu velja, da se zgodbe začnejo pri mizi – tam, kjer zadiši po enolončnici in kjer vino obarva pogovor. V novem stripovskem vodniku Karstrip avtorja Jakoba Klemenčiča hitro začutimo, da ne gre le za turistično publikacijo, temveč za poklon prostoru in ljudem. Krasu, ki je razdeljen med dve državi, a ga domačini že od nekdaj živijo kot eno celoto.

Karstrip bralca popelje skozi kraje, ki jih mnogi poznamo – Nova Gorica, italijanska Gorica, Trst, Sežana, Štanjel – a jih predstavi drugače. Ne kot znamenitosti, temveč kot žive kraje, kjer se srečujejo jeziki, kulture in generacije. Zgodba se začne na trgu med Novo Gorico in Gorico. »Ta trg je kot Kras. Pol ga je v Sloveniji, pol v Italiji,« pravijo liki v stripu. A vsak, ki tam stoji, ve, da meja obstaja predvsem na papirju. V življenju so pomembnejši skupni prazniki, skupne zgodbe – in skupni okusi.

Šelinka in teran – ambasadorja Krasa

Posebno mesto v stripu imata kraška kuhinja in vino. Šelinka – preprosta, krepka kraška enolončnica – ni le jed. Je spomin na otroštvo, na lonec, ki je brbotal na štedilniku, na mamo ali nono, ki ni potrebovala tehtnice, ker je kuhala »po občutku«. Malo fižola, krompirja, zelja – tisto, kar je pač bilo pri hiši. In vedno dovolj za enega več, za tistega, ki potrka na vrata. Šelinko na Krasu nemalokrat spremlja teran, vino žametne barve – temno, živo, z značajem kraške zemlje. Teran ni bahaško vino, temveč vino za pogovor. Za dolge večere, ko se ob mizi razpletajo družinske zgodbe, obujajo spomini in sklepajo nova prijateljstva.

Strip Jakoba Klemenčiča skozi kulinariko pripoveduje o identiteti. O zemlji, ki je skopa, a rodovitna. O burji, ki kali trdoživost. O ljudeh, ki znajo iz preprostega ustvariti nekaj dragocenega. Ko se zgodba preseli v resničnost. Nastal je v okviru projekta Borderless Okus, ki spodbuja raziskovanje čezmejnega Krasa skozi kulinariko in vino. Namenjen je tudi generacijam, ki šele prihajajo in se morda ne zavedajo bogastva te zemlje – tradicije, izročila in zgodb, ki so jih ob večerih pripovedovale none ter sooblikovale svet, v katerega se še danes radi vračamo. Karstrip tako ni le stripovski vodnik. Je povabilo k mizi. K pogovoru. In k razmisleku, da Kras – kljub črtam na zemljevidu – ostaja prostor brez meja.

Strip si lahko preberete tudi prek spleta: dostopen je na uradni spletni strani projekta, ki ga sofinancira EU.