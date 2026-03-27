Lepote, ki se skrivajo v osrčju Polhograjskih Dolomitov (FOTO)

Dolga leta je bila Pasja ravan s svojimi 1029 metri najvišji vrh hribovja v neposredni bližini Ljubljane. Potem pa so sedemdeseta leta nekdanji državi prinesla nuklearne ambicije. Ni bila dovolj le jedrska elektrarna, pridobivati je bilo treba tudi lastno gorivo, t. i. rumeno pogačo v bližnjem rudniku urana Žirovski vrh. Kdo ve, kam bi peljale te ambicije z jedrsko energijo, če ne bi dobro desetletje pozneje država razpadla. Prav kmalu so zaprli še rudnik. A takšen strateški objekt, kot je bil rudnik urana, je seveda potreboval tudi zaščito pred sovražniki, ki jih je nekdanja Jugoslavija imela v izobilju. Tistih pravih in tudi tistih namišljenih. Da bi zagotovili zračno zaščito strateškega objekta, so potrebovali najvišji vrh v okolici, ki pa bi bil še kolikor toliko lahko dostopen. Našli so ga na Pasji ravni. Vrh hriba so z obilico eksploziva preprosto odstrelili v orjaški eksploziji. Tako nastalo grobljo so odstranili in dobili ravnico s premerom kakih 150 metrov. Na njej sta zrasla radarski center in protiletalsko raketno izstrelišče. Pasja ravan je zaradi tega izgubila primat po višini v Polhograjskem hribovju. Najvišji vrh je postal 1020 metrov visoki Tošč.

Sredi vasi markirana pot popelje levo čez potok v klanec.

O vojaških napravah na vrhu hriba danes ni več nobenega sledu. Ostala je le še ravnica, ki se zlagoma zarašča. Je pa na robu ravnice zrasla precej visoka kovinska konstrukcija, na vrhu katere je zrasel meteorološki radar. Od njega je prav gotovo precej več koristi kot od raketnega izstrelišča.

O vojaških napravah na vrhu hriba danes ni več nobenega sledu.

Dandanes je Pasja ravan priljubljen izletniški cilj. Glede na to, da je hribovje prepleteno s številnimi cestami, ki vodijo do vasic in samotnih kmetij, imamo precej prostora, da se odločimo za turo po naših željah. Ena izmed bolj priljubljenih poti je tista iz Hotovlje. Zapeljemo se torej iz Škofje Loke v Poljansko dolino. Nekaj kilometrov pred Gorenjo vasjo zavijemo levo čez most do vasi Hotovlja. Pred vasjo parkiramo vozilo in se odpravimo peš skozi vas. Sredi vasi markirana pot popelje levo čez potok v klanec. Lep čas gre strmo, potem pa stopimo na greben in strmina se poravna. Po uri in pol hoda smo pri cerkvi na Bukovem vrhu. Tu se spustimo do bližnje kmetije in nato spet v klanec. Še uro hoda in že smo na nekdaj najvišjem vrhu hribovja.

Na vrhu Pasje ravni FOTO: Janez Mihovec

Pogled po hribovju FOTO: Janez Mihovec

Pogled na Kamniško-Savinjske Alpe FOTO: Janez Mihovec