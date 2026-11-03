Malo znan vrh s čudovitim razgledom

Kot nekakšna veriga se vlečejo Karavanke od Kozjaka daleč na vzhodu pa tja to Tromeje na zahodu in se brez kakšne posebne prekinitve nadaljujejo v Karnijske Alpe daleč naprej vse tja do Dolomitov. Na vsej tej dolgi poti najdemo celo kopico razglednikov. Eden najmanj znanih je 1839 metrov visok Črni vrh visoko nad Savsko dolino. Zapeljemo se iz Gozda - Martuljka do prelepe vasi Srednji vrh. S parkirišča tik pod vasjo se odcepi pot proti vzhodu. Sledimo ji dobro uro čez drn in strn ob potoku Hladnik do Koče Hladnik, ki se imenuje tudi Koča pod Lepim vrhom. Tu se cesta nepreklicno konča. Nad njo je še nekaj kolovozov, po katerih si je najbolje prek Črnega vrha narediti krožno pot. Pot postane nekoliko bolj zahtevna, vendar ni prehudo. Nikjer ni markacij, zato ji je treba pozorno slediti.

Za lovsko kočo nadaljujemo levo, pot nas takoj pripelje na neoznačeno razpotje. Tu nadaljujemo desno v gozd ter se naprej vzpenjamo po razmeroma strmem kolovozu. Nekoliko višje prispemo do naslednjega razpotja kolovozov, kjer nadaljujemo po desnem, ki se naprej prečno vzpenja proti desni. Potem se kmalu povsem položi in nas pripelje do manjše doline, kjer prečimo potok Hladnik. Takoj za potočkom zavijemo levo in se ob njem nekaj časa zmerno vzpenjamo, nato pot preide v strnjen gozd, kjer se začne strmo vzpenjati. Ko nas po dobrih 15 minutah strmega vzpona steza pripelje iz gozda, se položi in se počasi začne izgubljati na travnatih pobočjih Grajšce.

1839 metrov je visok Črni vrh.

Pogled proti Špiku

Na nekaj mestih slabše vidna pot, ki poteka po oz. ob dolini, nas višje vodi mimo napajališča za živali. Tu zavijemo na levo in se prek pobočij Kresišča dvignemo do njegovega zahodnega roba. Na tem mestu se nam iz Celovške kotline pridruži planinska pot iz avstrijske strani. Zasukamo se za skoraj 180 stopinj, in zdaj se pot strmo dvigne na vrh. Pa ni prehudo. Po skoraj treh urah vztrajne hoje smo na vrhu 1839 metrov visoke gore, ki ji na avstrijski strani rečejo Schwarzkogel. Je tik nad gozdno mejo. Na vrhu nas pričakajo mogočen lesen križ, nekaj klopi in razgled.

Črni vrh je malo znan vrh, a razgled je prekrasen. Vidijo se vse naše Alpe vse do Snežnika, pa greben Karavank in tudi precejšen del avstrijskih gora. Vrnemo se po krožni poti mimo jezerca, napajališča na pašni planini.

Vrnemo se po krožni poti mimo jezerca – napajališča na pašni planini.