Manj znano naselje ob reki Sotli, ki ponuja marsikaj (FOTO)

V severovzhodnem delu Zgornjesotelskega gričevja najdemo mesto, katerega zgodovina sega daleč nazaj v srednji vek. Rogatec leži med Donačko goro na severu in reko Sotlo na jugu in je središče širne okolice. Starejši del mesta leži v tesni dolini potoka Draganje, ki se na tem mestu izliva v Sotlo, novejši del pa raste ob cesti in železniški progi, ki prihajata iz Celja in se nadaljujeta proti Krapini, že na Hrvaškem.

Starejši del mesta leži v tesni dolini potoka Draganje.

Nad starim jedrom naselja najdemo kar dve grajski stavbi. Stari grad Rogatec, ki se mu po nemško pravi Rohitsch, je danes mogočna razvalina. Utrdba je na tem mestu stala že v 10. stoletju in njeni lastniki so bili grofje Breže-Selški. Do konca 13. stoletja so v njem gospodovali vitezi Rogaški, pa za njimi vitezi Liechtensteinski, pa Celjski grofje in sami Habsburžani. Mogočna utrdba je prehajala iz rok v roke, a njen vojaški pomen je pešal, tako da so jo opustili po letu 1810. Srednjeveški trg pod grajsko ruševino je preživel in danes se ob njem dvigata župnijska cerkev svetega Jerneja in še cerkev svete Hijacinte. Naselbina, za katero se zdi, kot da je ujeta med griči, ki jo obdajajo.

Dvorec Strmol v nasprotju z grajsko ruševino ponuja čisto drugačno podobo.

Sprehodimo se še na drugo stran naselja do dvorca Strmol, ki nam v nasprotju z grajsko ruševino ponuja čisto drugačno podobo. V zgodovinskih virih se prvič omenja leta 1436, ko je bil še obrambni stolp, ki so ga Celjski grofje podelili Jakobu Strmolskemu iz Cerkelj na Gorenjskem. Grajska stavba je skozi stoletja rasla in vmes menjala številne lastnike, dvajseto stoletje pa ji ni bilo naklonjeno. Po drugi svetovni vojni ga je nova oblast podržavila in z njim ravnala kot svinja z mehom. Mogočna grajska stavba se je sesedala sama vase. Pa se je v novem tisočletju našel denar za njeno obnovo. Pred dobrima dvema desetletjema je bila obnovljena v svoji prvotni obliki in danes zgradba sije v svoji popolni podobi. V njej so lokalni muzej z različnimi zbirkami, slavnostna občinska sejna soba, večnamenska dvorana, restavracija, kapela in vinarna. Marsikaj, da si potolažimo telo in dušo.

Rogatec je nekoliko manj znano naselje ob reki Sotli, a nam ponuja marsikaj in na nas je, da ga obiščemo. Popelje nas v pretekle čase: do ruševin srednjeveškega gradu, obnovljenega trškega jedra in obnovljenega dvorca na robu naselja, ki nas preseneti s svojo mogočnostjo.

Danes zgradba sije v svoji popolni podobi. FOTO: Janez Mihovec

Stari grad je danes mogočna razvalina. FOTO: Janez Mihovec