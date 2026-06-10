Med cipresami, morjem in umetnostjo: to slovensko pokopališče je vredno ogleda

Kar nekam presenetljivo je, da tisto, kar se je še pred nekaj leti zdelo nenavadno, danes postaja vse bolj priljubljeno. Tudi pokopališča postajajo turistične zanimivosti, v Evropi množice obiskujejo pariški Père-Lachaise, dunajski Zentralfriedhof in rimski Verano. A v Združenje evropsko pomembnih pokopališč se od lani uvršča tudi piransko, kar potrjuje njegov izjemni kulturni in zgodovinski pomen.

Zgodbe v kamnu

Ko obiskovalec ob koncu sprehoda tam obstane pod cipresami nad mestom in pogleda navzdol z griča proti morju, hitro razume, zakaj. Piransko pokopališče ni le kraj slovesa, je prostor, kjer se zgodovina mesta še vedno pripoveduje v kamnu, bronu in tišini. Ko se med stoletnimi cipresami piranskega pokopališča oglasi veter, se zdi, kot da prinaša glasove preteklosti. Med kamnitimi grobnicami, kipi angelov in mogočnimi družinskimi kapelami se skriva zgodovina mesta, kakršne ne najdemo v učbenikih. Tu počivajo plemiči, trgovci, umetniki in meščani, ki so stoletja soustvarjali podobo Pirana.

Nekoč so pokojne pokopavali v mestu, ob cerkvah sv. Jurija in sv. Frančiška.

Prav zato ni naključje, da se za piransko pokopališče danes zanima vse več obiskovalcev. Nekateri prihajajo zaradi arhitekture, drugi zaradi umetnosti, mnogi pa preprosto zato, ker želijo odkriti zgodbe, vklesane v kamen. Ob letošnjih Dnevih dediščine evropskih pokopališč sta Javno podjetje Okolje Piran in Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Piran predstavila novo zloženko Piransko pokopališče – Potovanje skozi spomin, umetnost in identiteto območja, ki razkriva najzanimivejše grobnice in družine, povezane z zgodovino mesta. Njena avtorja sta Kristjan Knez in Marina Paoletić.

Najstarejše rodbine

Danes si Piran brez pokopališča na Arzah težko predstavljamo, a še pred dobrima dvema stoletjema so svoje pokojne pokopavali v mestu, ob cerkvi sv. Jurija in cerkvi sv. Frančiška. Najuglednejše družine so imele celo grobnice v cerkvah, med njimi tudi predniki znamenitega violinista Giuseppeja Tartinija. Šele Napoleonov odlok je določil, da morajo biti pokopališča zunaj mestnih obzidij. Tako je leta 1812 na vrhu piranskega polotoka nastalo novo. Z njegovega roba se pogled odpira proti Triglavu, Benetkam in hrvaški obali. Malo pokopališč v Evropi ima tako razkošen razgled.

Umetniška secesijska grobnica družine Fonda, okrašena z rastlinskimi motivi in simbolom krilatega sonca, ki predstavlja nesmrtnost duše.

Sprehod po starem delu pokopališča razkriva imena, ki so stoletja krojila življenje mesta: Fonda, Zarotti, Bartole, Rota, Petronio, Venier, Tamaro, Apollonio in de Castro. Med najbolj imenitnimi je kapela družine de Castro, ene najstarejših piranskih patricijskih rodbin, katere korenine segajo vse do 10. stoletja. Njihova mogočna grobnica iz leta 1939 velja za največjo in najrazkošnejšo. Posebno pozornost pritegne tudi grobnica družine Rota. Oblikovana je kot starodavni sarkofag in hrani spomin na Stefana Roto, zadnjega potomca piranske veje grofov Rota, zgodovinarja, glasbenika in arhivarja. Monumentalna grobnica Zarotti z bronastim doprsnim kipom Pietra Zarottija pa priča o bogastvu in vplivu družine, ki je pustila močan pečat v gospodarskem življenju mesta.

Redka kostnica

Piransko pokopališče je prava galerija na prostem. Nekatere grobnice izstopajo po velikosti, druge po spomenikih, tretje po simboliki in bogastvu detajlov. Med nagrobniki najdemo umetnine, ki bi si zaslužile prostor v muzeju. Na grobnici družine Cicogna stoji kamnita ženska figura s cvetjem. Njena podoba simbolizira žalovanje, spomin in ljubezen, ki naj bi preživela celo smrt. Obiskovalca nagovarja prav z nežno, čustveno podobo ženske s cvetjem.

1812. JE NASTALO

na vrhu piranskega polotoka.

Nedaleč stran se dviga mogočni Križani na grobnici družine Chierego, ki je eden najbolj prepoznavnih spomenikov pokopališča. Več kot sto let star kip je delo priznanega tržaškega kiparja Achilla Tamburlinija in še danes vzbuja občudovanje obiskovalcev. Med najlepšimi umetniškimi stvaritvami velja omeniti tudi secesijsko grobnico družine Fonda, okrašeno z rastlinskimi motivi in simbolom krilatega sonca, ki predstavlja nesmrtnost duše.

Ena največjih posebnosti pokopališča je stara kostnica, imenovana Ossario di Pirano. Zgradili so jo leta 1939, ko je na pokopališču začelo primanjkovati prostora. V njej še danes hranijo lesene skrinjice s posmrtnimi ostanki nekdanjih Pirančanov. Na številnih so zapisana imena in priimki, nekatere pa krasijo celo fotografije pokojnikov. Takšna kostnica je v Sloveniji prava redkost in daje obiskovalcu občutek, da se je čas v njej ustavil.

Monumentalna grobnica z bronastim doprsnim kipom Pietra Zarottija priča o bogastvu in vplivu družine, ki je pustila močan pečat v gospodarskem življenju mesta.

Med cipresami

Piransko pokopališče ni le domovanje starih plemiških družin, temveč tudi zadnje počivališče številnih znanih osebnosti, ki so zaznamovale slovenski in širši kulturni prostor. Med cipresami počivajo slikarji Zvest Apollonio, Viktor Birsa, Enrico Fonda in Herman Pečarič, kipar Janez Lenassi ter filmski režiser František Čáp, ki je v Sloveniji ustvaril nekatere kultne filme.

Tu so pokopani tudi zgodovinar, statistik in pisatelj Diego de Castro, po katerem sta poimenovana knjižnica italijanske narodne skupnosti in Osnovna šola Vincenza in Diega de Castra v Piranu, zgodovinar in pisatelj Antonio Sema, po katerem nosi ime piranska italijanska gimnazija, ter zgodovinar Miroslav Pahor. Najdemo še grob operne pevke Rite Pierobon, kapitana dolge plovbe Baldomirja Podgornika, pisatelja Zdravka Slamnika, bolj znanega pod literarnim imenom Pavle Zidar, in ne nazadnje tudi grob legendarnega tekstopisca Dušana Velkavrha, avtorja številnih zimzelenih slovenskih popevk. Njegova besedila so prepevale generacije Slovencev, med njimi uspešnice, ki še danes spadajo v zlato zakladnico slovenske zabavne glasbe.

Ta imena dokazujejo, da je piransko pokopališče mnogo več kot kraj slovesa. Je tudi svojevrsten panteon umetnikov, ustvarjalcev in osebnosti, ki so pustile neizbrisen pečat v zgodovini slovenskega in istrskega prostora.