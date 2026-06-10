  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PIRAN

Med cipresami, morjem in umetnostjo: to slovensko pokopališče je vredno ogleda

Na pokopališču se med pomorščaki, trgovci, plemiči in umetniki skrivajo zgodbe. Galerija na prostem: med nagrobniki umetnine, ki bi si zaslužile prostor v muzeju.
Piransko pokopališče je zaradi izjemnega kulturnega in zgodovinskega pomena uvrščeno v Združenje evropsko pomembnih pokopališč.

Piransko pokopališče je zaradi izjemnega kulturnega in zgodovinskega pomena uvrščeno v Združenje evropsko pomembnih pokopališč.

Kamnita ženska figura s cvetjem na grobnici družine Cicogna, ki simbolizira žalovanje, spomin in ljubezen. FOTOGRAFIJE: Okolje Piran

Kamnita ženska figura s cvetjem na grobnici družine Cicogna, ki simbolizira žalovanje, spomin in ljubezen. FOTOGRAFIJE: Okolje Piran

Umetniška secesijska grobnica družine Fonda, okrašena z rastlinskimi motivi in simbolom krilatega sonca, ki predstavlja nesmrtnost duše.

Umetniška secesijska grobnica družine Fonda, okrašena z rastlinskimi motivi in simbolom krilatega sonca, ki predstavlja nesmrtnost duše.

Za največjo in najrazkošnejšo na pokopališču velja kapela družine de Castro, katere korenine segajo vse do 10. stoletja.

Za največjo in najrazkošnejšo na pokopališču velja kapela družine de Castro, katere korenine segajo vse do 10. stoletja.

Tako kot pariško pokopališče Père-Lachaise, dunajsko Zentralfriedhof ali rimsko Verano tudi piransko postaja turistična zanimivost.

Tako kot pariško pokopališče Père-Lachaise, dunajsko Zentralfriedhof ali rimsko Verano tudi piransko postaja turistična zanimivost.

Sarkofag zadnjega potomca piranske veje grofov Rota, ki hrani spomin na zgodovinarja, glasbenika in arhivarja Stefana Roto.

Sarkofag zadnjega potomca piranske veje grofov Rota, ki hrani spomin na zgodovinarja, glasbenika in arhivarja Stefana Roto.

Monumentalna grobnica z bronastim doprsnim kipom Pietra Zarottija priča o bogastvu in vplivu družine, ki je pustila močan pečat v gospodarskem življenju mesta.

Monumentalna grobnica z bronastim doprsnim kipom Pietra Zarottija priča o bogastvu in vplivu družine, ki je pustila močan pečat v gospodarskem življenju mesta.

Skozi najzanimivejše grobnice in družine, povezane z zgodovino Pirana, obiskovalce popelje nova zloženka.

Skozi najzanimivejše grobnice in družine, povezane z zgodovino Pirana, obiskovalce popelje nova zloženka.

Piransko pokopališče je zaradi izjemnega kulturnega in zgodovinskega pomena uvrščeno v Združenje evropsko pomembnih pokopališč.
Kamnita ženska figura s cvetjem na grobnici družine Cicogna, ki simbolizira žalovanje, spomin in ljubezen. FOTOGRAFIJE: Okolje Piran
Umetniška secesijska grobnica družine Fonda, okrašena z rastlinskimi motivi in simbolom krilatega sonca, ki predstavlja nesmrtnost duše.
Za največjo in najrazkošnejšo na pokopališču velja kapela družine de Castro, katere korenine segajo vse do 10. stoletja.
Tako kot pariško pokopališče Père-Lachaise, dunajsko Zentralfriedhof ali rimsko Verano tudi piransko postaja turistična zanimivost.
Sarkofag zadnjega potomca piranske veje grofov Rota, ki hrani spomin na zgodovinarja, glasbenika in arhivarja Stefana Roto.
Monumentalna grobnica z bronastim doprsnim kipom Pietra Zarottija priča o bogastvu in vplivu družine, ki je pustila močan pečat v gospodarskem življenju mesta.
Skozi najzanimivejše grobnice in družine, povezane z zgodovino Pirana, obiskovalce popelje nova zloženka.
Janez Mužič
 10. 6. 2026 | 08:20
6:43
A+A-

Kar nekam presenetljivo je, da tisto, kar se je še pred nekaj leti zdelo nenavadno, danes postaja vse bolj priljubljeno. Tudi pokopališča postajajo turistične zanimivosti, v Evropi množice obiskujejo pariški Père-Lachaise, dunajski Zentralfriedhof in rimski Verano. A v Združenje evropsko pomembnih pokopališč se od lani uvršča tudi piransko, kar potrjuje njegov izjemni kulturni in zgodovinski pomen.

Zgodbe v kamnu

Ko obiskovalec ob koncu sprehoda tam obstane pod cipresami nad mestom in pogleda navzdol z griča proti morju, hitro razume, zakaj. Piransko pokopališče ni le kraj slovesa, je prostor, kjer se zgodovina mesta še vedno pripoveduje v kamnu, bronu in tišini. Ko se med stoletnimi cipresami piranskega pokopališča oglasi veter, se zdi, kot da prinaša glasove preteklosti. Med kamnitimi grobnicami, kipi angelov in mogočnimi družinskimi kapelami se skriva zgodovina mesta, kakršne ne najdemo v učbenikih. Tu počivajo plemiči, trgovci, umetniki in meščani, ki so stoletja soustvarjali podobo Pirana.

Nekoč so pokojne pokopavali v mestu, ob cerkvah sv. Jurija in sv. Frančiška.

Prav zato ni naključje, da se za piransko pokopališče danes zanima vse več obiskovalcev. Nekateri prihajajo zaradi arhitekture, drugi zaradi umetnosti, mnogi pa preprosto zato, ker želijo odkriti zgodbe, vklesane v kamen. Ob letošnjih Dnevih dediščine evropskih pokopališč sta Javno podjetje Okolje Piran in Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Piran predstavila novo zloženko Piransko pokopališče – Potovanje skozi spomin, umetnost in identiteto območja, ki razkriva najzanimivejše grobnice in družine, povezane z zgodovino mesta. Njena avtorja sta Kristjan Knez in Marina Paoletić.

Najstarejše rodbine

Danes si Piran brez pokopališča na Arzah težko predstavljamo, a še pred dobrima dvema stoletjema so svoje pokojne pokopavali v mestu, ob cerkvi sv. Jurija in cerkvi sv. Frančiška. Najuglednejše družine so imele celo grobnice v cerkvah, med njimi tudi predniki znamenitega violinista Giuseppeja Tartinija. Šele Napoleonov odlok je določil, da morajo biti pokopališča zunaj mestnih obzidij. Tako je leta 1812 na vrhu piranskega polotoka nastalo novo. Z njegovega roba se pogled odpira proti Triglavu, Benetkam in hrvaški obali. Malo pokopališč v Evropi ima tako razkošen razgled.

Umetniška secesijska grobnica družine Fonda, okrašena z rastlinskimi motivi in simbolom krilatega sonca, ki predstavlja nesmrtnost duše.
Umetniška secesijska grobnica družine Fonda, okrašena z rastlinskimi motivi in simbolom krilatega sonca, ki predstavlja nesmrtnost duše.

Sprehod po starem delu pokopališča razkriva imena, ki so stoletja krojila življenje mesta: Fonda, Zarotti, Bartole, Rota, Petronio, Venier, Tamaro, Apollonio in de Castro. Med najbolj imenitnimi je kapela družine de Castro, ene najstarejših piranskih patricijskih rodbin, katere korenine segajo vse do 10. stoletja. Njihova mogočna grobnica iz leta 1939 velja za največjo in najrazkošnejšo. Posebno pozornost pritegne tudi grobnica družine Rota. Oblikovana je kot starodavni sarkofag in hrani spomin na Stefana Roto, zadnjega potomca piranske veje grofov Rota, zgodovinarja, glasbenika in arhivarja. Monumentalna grobnica Zarotti z bronastim doprsnim kipom Pietra Zarottija pa priča o bogastvu in vplivu družine, ki je pustila močan pečat v gospodarskem življenju mesta.

Redka kostnica

Piransko pokopališče je prava galerija na prostem. Nekatere grobnice izstopajo po velikosti, druge po spomenikih, tretje po simboliki in bogastvu detajlov. Med nagrobniki najdemo umetnine, ki bi si zaslužile prostor v muzeju. Na grobnici družine Cicogna stoji kamnita ženska figura s cvetjem. Njena podoba simbolizira žalovanje, spomin in ljubezen, ki naj bi preživela celo smrt. Obiskovalca nagovarja prav z nežno, čustveno podobo ženske s cvetjem.

1812. JE NASTALO
na vrhu piranskega polotoka.

Nedaleč stran se dviga mogočni Križani na grobnici družine Chierego, ki je eden najbolj prepoznavnih spomenikov pokopališča. Več kot sto let star kip je delo priznanega tržaškega kiparja Achilla Tamburlinija in še danes vzbuja občudovanje obiskovalcev. Med najlepšimi umetniškimi stvaritvami velja omeniti tudi secesijsko grobnico družine Fonda, okrašeno z rastlinskimi motivi in simbolom krilatega sonca, ki predstavlja nesmrtnost duše.

Ena največjih posebnosti pokopališča je stara kostnica, imenovana Ossario di Pirano. Zgradili so jo leta 1939, ko je na pokopališču začelo primanjkovati prostora. V njej še danes hranijo lesene skrinjice s posmrtnimi ostanki nekdanjih Pirančanov. Na številnih so zapisana imena in priimki, nekatere pa krasijo celo fotografije pokojnikov. Takšna kostnica je v Sloveniji prava redkost in daje obiskovalcu občutek, da se je čas v njej ustavil.

Monumentalna grobnica z bronastim doprsnim kipom Pietra Zarottija priča o bogastvu in vplivu družine, ki je pustila močan pečat v gospodarskem življenju mesta.
Monumentalna grobnica z bronastim doprsnim kipom Pietra Zarottija priča o bogastvu in vplivu družine, ki je pustila močan pečat v gospodarskem življenju mesta.

Med cipresami

Piransko pokopališče ni le domovanje starih plemiških družin, temveč tudi zadnje počivališče številnih znanih osebnosti, ki so zaznamovale slovenski in širši kulturni prostor. Med cipresami počivajo slikarji Zvest Apollonio, Viktor Birsa, Enrico Fonda in Herman Pečarič, kipar Janez Lenassi ter filmski režiser František Čáp, ki je v Sloveniji ustvaril nekatere kultne filme.

Tu so pokopani tudi zgodovinar, statistik in pisatelj Diego de Castro, po katerem sta poimenovana knjižnica italijanske narodne skupnosti in Osnovna šola Vincenza in Diega de Castra v Piranu, zgodovinar in pisatelj Antonio Sema, po katerem nosi ime piranska italijanska gimnazija, ter zgodovinar Miroslav Pahor. Najdemo še grob operne pevke Rite Pierobon, kapitana dolge plovbe Baldomirja Podgornika, pisatelja Zdravka Slamnika, bolj znanega pod literarnim imenom Pavle Zidar, in ne nazadnje tudi grob legendarnega tekstopisca Dušana Velkavrha, avtorja številnih zimzelenih slovenskih popevk. Njegova besedila so prepevale generacije Slovencev, med njimi uspešnice, ki še danes spadajo v zlato zakladnico slovenske zabavne glasbe.

Ta imena dokazujejo, da je piransko pokopališče mnogo več kot kraj slovesa. Je tudi svojevrsten panteon umetnikov, ustvarjalcev in osebnosti, ki so pustile neizbrisen pečat v zgodovini slovenskega in istrskega prostora.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

pokopališčePirankulturna dediščinazgodovinaturizemdediščinakamnenŽale
ZADNJE NOVICE
09:48
Novice  |  Slovenija
DELOINDOM

Če imate ta cvrtnik iz TEDija, ga takoj prenehajte uporabljati

Odpoklic cvrtnika Elta iz trgovin TEDi. Tržni inšpektorat opozarja na nevarnost električnega udara in poziva kupce, naj izdelek takoj vrnejo.
10. 6. 2026 | 09:48
09:40
Novice  |  Slovenija
ZAKAJ SE NE VRNE?

Verniki z Brusnic zaskrbljeni zaradi odsotnosti župnika: odpotoval je za kratek čas, a se ni vrnil

Župnik Tone Kerin je šel za tri tedne na Madagaskar, a ga po dveh mesecih še ni nazaj. Da bi pomiril krajane, se je oglasil začasni upravitelj župnije Peter Kokotec.
10. 6. 2026 | 09:40
09:35
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SKRB ZASE

Magnezija telo ne more proizvesti: privoščite mu redni vnos

Magnezij je za človeško telo ključni mineral, nujno potreben za normalno delovanje vseh procesov.
Promo Slovenske novice10. 6. 2026 | 09:35
09:24
Novice  |  Slovenija
NEURJE

Nočno neurje močno prizadelo občino Žetale: 50 plazov se je sprožilo

. Ker bodo začela zbiranje podatkov o nastali škodi, občane tudi prosijo, da škodo na objektih, zemljiščih in drugi lastnini fotografirajo pred začetkom sanacije ter jo sporočijo občinski upravi.
10. 6. 2026 | 09:24
09:22
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURA

Gledališče Koper: šest premier, veliki avtorji in prostor za človeka

V času, ko svet zaznamujejo napetosti, družbena polarizacija in vse večja osamljenost posameznika, Gledališče Koper v sezono vstopa z jasnim sporočilom:
Promo Slovenske novice10. 6. 2026 | 09:22
09:15
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Težave z uhajanjem urina pri vadbi in pomen ustrezne intimne nege

Z vadbeno oziroma stresno inkontinenco se srečuje veliko žensk – ne glede na starost ali telesno pripravljenost.
Promo Slovenske novice10. 6. 2026 | 09:15

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAKLADI SLOVENIJE

Mare Santo – zaklad Jadranskega morja

Na približno 20 metrih globine v slovenskem morju že več let nastaja ena najbolj nenavadnih slovenskih zgodb.
9. 6. 2026 | 11:30
Promo
Novice  |  Slovenija
POVEZANI

Telemach sedaj ponuja še več

Časi, ko smo se ob 20. uri z vso družino zbrali pred televizorjem, da ne bi zamudili začetka filma, so žal za nami.
8. 6. 2026 | 12:49
Promo
Novice  |  Slovenija
DONOSNO

Koliko denarja lahko prinese parkirno mesto pred vašim objektom?

Lastniki električnih vozil že izbirajo drugače. V turizmu in gostinstvu polnilnica postaja podobna storitev, kot sta bila nekoč Wi-Fi ali klimatska naprava.
5. 6. 2026 | 07:49
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Boleče noge ob toplih dneh ne bi smele biti del vašega vsakdana

Noge so bolele že vašo mamo in babico pred njo, zato si zvečer, z nogami na kavču, mirno rečete, da v vaši družini to tako pač je.
8. 6. 2026 | 08:52
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE V HRBTU

Skolioza: kdaj ukrivljenost hrbtenice postane resen problem?

Kaj, če vaše bolečine v križu, vratu in ramenih kažejo na stanje, ki se pogosto razvija neopazno, a lahko vodi do resnih težav, če ni ustrezno obravnavano?
9. 6. 2026 | 08:46
Bulvar  |  Domači trači
PRESENEČENJE

Domen Prevc brez filtra: »Prvotni načrt se mi je povsem 'sfižil'«

Če smo mislili, da o Domnu Prevcu ne moremo izvedeti ničesar novega, nas je pred kratkim presenetil z zanimivimi razkritji. »Če bi osvojil celinski pokal, bi šel za pilota na Florido,« je med drugim priznal smučarski skakalec in svetovni rekorder, ki ga danes bolj kot slava žene občutek svobode.
3. 6. 2026 | 08:16
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Težave z uhajanjem urina pri vadbi in pomen ustrezne intimne nege

Z vadbeno oziroma stresno inkontinenco se srečuje veliko žensk – ne glede na starost ali telesno pripravljenost.
Promo Slovenske novice10. 6. 2026 | 09:15
Novice  |  Slovenija
Sovoznik

Pite, juhe in solate kot tihi podpis neke Ljubljane

Znana ljubljanska gostilničarka, avtorica kuharskih knjig in ustanoviteljica Bazilike v podkastu Sovoznik o bistrojih, kuhanju brez popolnosti, družinski mizi, gostinstvu kot vsakodnevni improvizaciji in novem kreativnem prostoru, kjer bo lahko kuhala tudi tisto, kar še nima koncepta.
Gregor Knafelc4. 6. 2026 | 14:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Hallux valgus: ko ukrivljen palec postane več kot le estetska težava

Mnogi ljudje menijo, da je ukrivljen nožni palec predvsem estetska težava, vendar je resnica precej drugačna.
Promo Slovenske novice8. 6. 2026 | 10:05
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TVEGANJE

Zakaj zdravniki opozarjajo na eno najnevarnejših »nevidnih bolezni«

Življenje je pot, zdravje je cilj! Izberi pravo pot. In to še danes.
29. 4. 2026 | 09:12
Promo
Novice  |  Slovenija
Izberi poklic, ne stereotip

Edino dekle v razredu, danes svetovna prvakinja (video)

Poklic naj določajo interesi, ne stereotipi. To s svojo zanimivo poklicno potjo dokazuje mlada gozdarka Maša Kurent.
10. 6. 2026 | 09:10
Promo
Novice  |  Slovenija
PODJETNIŠTVO

Prelomnica, ki se lahko primerja s Fordovim tekočim trakom

V podkastu Supermoč je Jernej Pirc, direktor BNI Adria, spregovoril o tem, zakaj podjetniki danes za uspeh ne potrebujejo le dobrih idej, temveč predvsem kakovostno podporno okolje, prave ljudi in odprtost za nove tehnologije.
9. 6. 2026 | 08:30
Promo
Novice  |  Slovenija
ŽIVLJENJE

Želimo samo preživeti ali tudi kakovostno živeti?

Ko človek izve, da ima resno bolezen, najprej pomisli samo eno: da bi preživel.
Promo Slovenske novice8. 6. 2026 | 11:40
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SKRB ZASE

Magnezija telo ne more proizvesti: privoščite mu redni vnos

Magnezij je za človeško telo ključni mineral, nujno potreben za normalno delovanje vseh procesov.
Promo Slovenske novice10. 6. 2026 | 09:35
Šport  |  Športni trači
VIDEO

»Žalostno je iti sam na pivo«

Nekdanja šampionka Petra Majdič je brez olepševanja spregovorila o individualizmu, osamljenosti in tem, zakaj šport brez ljudi ne more preživeti.
5. 6. 2026 | 13:35
Novice  |  Slovenija
TEŽKE RAZMERE

Brez zavor: Sumljivi ljudje te hitro najdejo

Filip Flisar nikoli ni bil športnik, ki bi se držal pravil klasičnega športnega nastopa. Vedno je deloval nekoliko drugače – glasnejši, bolj neposreden in precej manj zadržan od večine slovenskih športnikov.
5. 6. 2026 | 08:08
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODKI PO SLOVENIJI

Iščete idejo za petkov večer? Našli smo nekaj za vas

Poletje festivalov, glasbe in doživetij
Promo Slovenske novice5. 6. 2026 | 11:06
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SPREMEMBA

Ljudje so opazili razliko, še preden je sama dojela, kaj se dogaja

Gospa Hilda je ena od zadovoljnih pacientk dr. Trampuša, ki je po dolgoletni agoniji zaradi parodontoze dobila nasmeh, ki je povrnil veselje v vsakdanu.
Promo Slovenske novice10. 6. 2026 | 07:48
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURA

Gledališče Koper: šest premier, veliki avtorji in prostor za človeka

V času, ko svet zaznamujejo napetosti, družbena polarizacija in vse večja osamljenost posameznika, Gledališče Koper v sezono vstopa z jasnim sporočilom:
Promo Slovenske novice10. 6. 2026 | 09:22
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNE FINANCE

Varčevanje ni iz mode. Le dobilo je nov pomen

V času hitrih sprememb, negotovih trgov in vsakodnevnih finančnih odločitev se vedno več ljudi vrača k osnovnemu vprašanju:
Promo Slovenske novice10. 6. 2026 | 09:09
PremiumPromo
Šport  |  Tekme
FRANJA

Znane podrobnosti o velikem kolesarskem dogodku v Sloveniji

Maraton Franja BTC City je mednarodni športno-rekreativni dogodek z najdaljšo tradicijo v Sloveniji.
5. 6. 2026 | 08:36
Šport  |  Športni trači
INTERVJU

Mama Žana Kranjca: »Ni on edini na svetu, ki ima težavo«

Mama olimpijskega podprvaka pojasnjuje, zakaj se doma skoraj ne pogovarjajo o smučanju in kako športniku pomagati po neuspehu.
8. 6. 2026 | 08:51
Šport  |  Športni trači
INTERVJU

Zgodba slovenskega športnika, ki mnoge preseneti

Doma še vedno hranijo list papirja, na katerega si je kot najstnik zapisal načrt svoje kariere. Danes je Jaka Bijol eden najbolj prepoznavnih slovenskih nogometašev.
10. 6. 2026 | 07:39
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki