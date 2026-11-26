Južno od Ljubljane se cesta, ki vodi proti Furlaniji, zlagoma dvigne na nekaj sto metrov višjo Logaško planoto. Sredi nje najdemo istoimensko naselje, ki svoj obstoj že od nekdaj dolguje tranzitni legi ob glavni prometnici. Planota je bila naseljena že v obeh kamenih dobah, naselili so jo Kelti, v rimskem obdobju pa je bila ob glavni prometnici poštna postaja Mansio Longatico. Po zastoju v zgodnjem srednjem veku je Logatec postal pomembna točka ob prometnici in znan po svojih furmanih, voznikih tovornih vprežnih vozov.

Na vrhu Sekirice stoji najvišji drog za zastavo v Sloveniji.

Danes ni kaj dosti drugače. Logatec je predvsem industrijsko središče, skozi katero tečeta železnica in cesta. V mestu najdemo kopico znamenitosti. V Dolenjem Logatcu se sprehodimo mimo izjemno slikovite cerkvice svetega Janeza, ki leži na gričku nad mestom. Nekdanje središče naselja je grad Logatec, kjer je bil upravni sedež planote. Prvič je omenjen v 13. stoletju, današnja zgradba pa je renesančna palača iz 16. stoletja. V stoletjih je šlo njeno lastništvo skozi več rok, današnjo podobo ji je v prvi polovici 17. stoletja nadel knez Janez Anton Eggenberg. V njegovi bližini najdemo še muzej ostankov 1. svetovne vojne. Logatec je bil v času soške fronte v zaledju, a kljub vsemu pomembna oskrbovalna točka. V mestu se je z glavne železniške postaje proti Idriji in naprej proti Gorenji Trebuši odcepila slikovita poljska železnica, ki je oskrbovala fronto na Banjši planoti.

Logaški grad

Ponor Jačka

Ob robu Logaščice

S hribovja severno od mesta se z dolomitne podlage steka več potokov, ki se na planoti združijo v Logaščico. Vsi so s seboj prinesli številne glinene nanose, ki so ob gradnji naselja postali zanimivi kot surovinski vir. Nekdanje opekarne že davno ni več, ostal pa je slikovit ribnik v obliki pravokotnika po imenu Lokev. Nad njim se vije vzpetina Sekirica, tam je danes športni center. Lahko si omislimo krožno pot mimo smučarskih skakalnic in nogometnega igrišča. Na vrhu Sekirice stoji najvišji drog za zastavo v Sloveniji: visok je petdeset metrov in z njega vihra največja slovenska zastava s površino sto dvanajst kvadratnih metrov.

Na Logaški planoti ne moremo mimo kraških pojavov, planota je pač zgrajena iz apnencev. Lokalni jamarji enkrat letno priredijo spust v prepadno brezno Logaške jame tudi za obiskovalce. Omenjena Logaščica po tistem, ko je nekdaj gnala številne mline v bližini župnijske cerkve, začne izgubljati tla pod nogami in izgine v slikovitem ponoru Jačka. Vode potoka se po nekaj deset kilometrih podzemnega toka na površini pojavijo kot izviri Ljubljanice na robu Vrhnike.​ Jačka je zanimiva tudi zaradi svoje nepredvidljive narave: vhodne dele v ponorno jamo je treba redno čistiti, sicer se zamaše in že večkrat se je zgodilo, da je ob dolgotrajnih deževjih sredi Logatca nastalo jezero in poplavilo precejšen del naselja, na kar še danes spominjajo oznake.

Logatec nam pokaže dvojno podobo. Za večino ljudi je le tranzitno naselje na obrobju Ljubljane na poti proti morju, podroben pogled pa pokaže živahno naselje, v katerem se najde marsikaj zanimivega.