Mir, narava in udobje v butičnem turističnem kompleksu (FOTO)

Za projektom stojita Jani in Nina Pavec, ki ju številni poznajo kot ustanovitelja priljubljenega poročnega posestva Skedenj – Posestvo ljubezni na Spodnjem Brniku. Po več kot desetletju ustvarjanja nepozabnih poročnih zgodb sta svojo vizijo razširila še na področje trajnostnega turizma in oddiha v naravi. Ob odprtju, ki so se ga udeležili številni gostje, partnerji in prijatelji, sta Pavčeva poudarila, da je bila njuna želja ustvariti prostor, kjer si lahko ljudje vzamejo čas zase, se umaknejo od vsakodnevnega tempa in ponovno vzpostavijo stik z naravo. »Želela sva ustvariti kraj, kjer se človek umiri, zadiha s polnimi pljuči in ponovno odkrije lepoto preprostih trenutkov,« sta povedala.

Dopolnitev turistične ponudbe med Kamnikom, Menino planino, Veliko planino in Trojanami.

Bela Resort leži le nekaj minut od izvoza z avtoceste A1 (Trojane) in gostom ponuja sodobno urejeno postajališče za avtodome (Camper Stop), glamping hiške ter urejene površine za sprostitev in oddih. Posebnost lokacije je njena umirjenost in odmaknjenost od mestnega vrveža, hkrati pa odlična dostopnost iz osrednje Slovenije. Resort obdajajo gozdovi, travniki in številni kotički za počitek. Na posestvu so obiskovalcem na voljo otroško igrišče, domače živali in izvir pitne vode, ki dodatno poudarjajo povezanost prostora z naravo. Gostje lahko uživajo v sprehodih po okoliških gozdnih poteh, raziskujejo Kamniško-Savinjske Alpe ali preprosto posedijo na terasi in prisluhnejo tišini.

Želela sva ustvariti kraj, kjer se človek umiri.

Na odprtju je zbrane nagovoril tudi kamniški župan Matej Slapar, ki je izrazil zadovoljstvo nad novo turistično pridobitvijo. Nini in Janiju Pavcu se je zahvalil za njuno predanost, vztrajnost in ustvarjanje zgodb, ki bogatijo lokalno okolje. Poudaril je, da bo Bela Resort pomembno obogatil turistično ponudbo ter bo velika dodana vrednost za Občino Kamnik. Bela Resort je pomembna dopolnitev turistične ponudbe območja med Kamnikom, Menino planino, Veliko planino in Trojanami.

Novo turistično pridobitev so odprli Nina in Jani Pavec ter kamniški župan Matej Slapar. Foto: Občina Kamnik