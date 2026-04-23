IDEJA ZA IZLET

Mogočen grad nad dolino Sotle, ki ga je vredno obiskati (FOTO)

Podčetrtek, ki velja za enega najstarejših slovenskih gradov, po letih obnove spet dobiva svojo nekdanjo podobo.
Grad Podčetrtek je na vzpetini nad Podčetrtkom. FOTO: Janez Mihovec

Grad Podčetrtek je na vzpetini nad Podčetrtkom. FOTO: Janez Mihovec

Razgled je čudovit. FOTO: Janez Mihovec

Razgled je čudovit. FOTO: Janez Mihovec

Eden od stolpov FOTO: Janez Mihovec

Eden od stolpov FOTO: Janez Mihovec

Upodobljen na stari litografiji FOTO: Janez Mihovec

Upodobljen na stari litografiji FOTO: Janez Mihovec

Grad Podčetrtek je na vzpetini nad Podčetrtkom. FOTO: Janez Mihovec
Razgled je čudovit. FOTO: Janez Mihovec
Eden od stolpov FOTO: Janez Mihovec
Upodobljen na stari litografiji FOTO: Janez Mihovec
Janez Mihovec
 23. 4. 2026 | 13:14
Gradovi so od nekdaj znanilci minulih, srednjeveških časov. Dandanes nosijo kaj različno usodo. Spomin o nekaterih je ostal le v pisnih virih, spet drugi so se ohranili le v nekaj temeljih in razpadlih zidovih. Tretji imajo najbolj žalostno usodo, saj se njihove nekdaj mogočne zgradbe zapuščene in neuporabljene sesedajo same vase. Nekateri imajo srečo in sijejo še naprej v svoji mogočni podobi, obnovljeni in bleščeči.

Do njega se lahko iz Podčetrtka sprehodimo po Grajski poti.

Eden od stolpov FOTO: Janez Mihovec
Eden od stolpov FOTO: Janez Mihovec
Med slednjimi je grad Podčetrtek, ki po letih obnove spet dobiva svojo nekdanjo podobo. Je na vzpetini nad krajem Podčetrtek v dolini reke Sotle na slovensko-hrvaški meji. Velja za enega najstarejših slovenskih gradov. Prvotni je bil iz romanskega obdobja, popolnoma uničen je bil v vojni z Madžari v drugi polovici 15. stoletja in v velikem kmečkem uporu leta 1515. Naselje je bilo prvič omenjeno leta 1016, grad pa leta 1261 kot castrum Lansperch. Na ta stari grad spominja le nekaj ruševin na griču nad današnjim gradom. Okoli leta 1520 so v neposredni bližini sezidali novega. V naslednjem stoletju je grad zamenjal več lastnikov, kot zadnji pa se omenja Hans Tattenbach. Po njegovi smrti je grad zasegla država, v začetku 18. stoletja ga je kupil Ignac Attems iz znamenite plemiške družine. Ti so ga v 19. stoletju temeljito obnovili in ga spremenili v bivalni dvorec. V času druge svetovne vojne je grad kot toliko drugih doživel kup nesreč. Najprej so leta 1944 Nemci vanj naselili 2000 prisilno privedenih delavcev iz vrst lokalnega in okoliškega civilnega prebivalstva. V sklopu priprav na morebitno zavezniško invazijo so na območju Obsotelja gradili strelske jarke in bunkerje. Po vojni je grad ponovno zasegla država in ga prepustila propadu. V času brezvladja so si ga prilastili roparji in iz njega pobrali vse, kar je bilo vrednega.

Z edinstveno digitalno izkušnjo Četrkovega sojenja lahko doživimo utrip gradu v preteklih časih.

Desetletja je grad propadal in vse je kazalo, da bo postal ena izmed mnogo ruševin, potem pa se je pred desetletji končno našel denar za njegovo obnovo. Ta je bolj ali manj pri kraju in grad v novi podobi ponuja nepozabno doživetje za vse obiskovalce. Do njega se lahko iz Podčetrtka sprehodimo po Grajski poti, lahko pa se pripeljemo kar z avtomobilom. V gradu je zdaj lokal, grajska terasa nam ponudi prelep razgled po Obsotelju, lahko pa se vrnemo tudi v pretekle čase in z edinstveno digitalno izkušnjo Četrkovega sojenja doživimo utrip gradu v preteklih časih.

Razgled je čudovit. FOTO: Janez Mihovec
Razgled je čudovit. FOTO: Janez Mihovec

Upodobljen na stari litografiji FOTO: Janez Mihovec
Upodobljen na stari litografiji FOTO: Janez Mihovec

