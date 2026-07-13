Mravlje rešujejo ogrožene metulje (FOTO)

LEPOTCI NARAVE

Obiskovalci prav posebnega izleta spoznali 28 pisanih vrst. Mnogim se niti ne sanja, kakšni lepotci nas obletavajo

Udeleženci letošnjega metuljarskega izleta so obiskali naravno vrednoto državnega pomena, Bejčin breg v Budincih v Občini Šalovci. To je prostor, kjer se prepletajo suhi, vlažni in celo močvirni ekstenzivni travniki, zato ni nič nenavadnega, da je to eno od najbogatejših območij življenjske pestrosti rastlin in živali. »In kjer je veliko različnih rastlin, je posledično zelo pestra tudi favna dnevnih metuljev. Do zdaj je bilo tu popisanih čez 80 različnih vrst dnevnih metuljev od približno 100 potrjenih na območju Goričkega,« je povedal Kristjan Malačič, naravovarstveni nadzornik v Krajinskem ...