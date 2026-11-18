Kaj je lepšega kot jesenski večer v prijetni družbi, ob kozarcu dobrega vina in v razkošnem grajskem ambientu? Grad Dvor v Preddvoru bo zadnji dve novembrski soboti odprl vrata ljubiteljem izbranih okusov, glasbe in zanimivih zgodb. Gostitelja Cveto Sušnik, poznan kot grof Alfred, in Tanja Šubelj, grofica Anastazija, pripravljata dve posebni doživetji, ki bosta obiskovalcem približali kraška vina in skrivnosti grajskega gostitelja.

Ko se dnevi krajšajo in večeri postajajo vse hladnejši, je prijetno zavetje grajskih soban kot nalašč za nekoliko drugačno druženje. Na gradu Dvor v središču Preddvora bodo obiskovalci lahko ob izbranih dobrotah raziskovali razkošno opremljene prostore, občudovali zbirko grofa in grofice ter prisluhnili zgodbam, ki jih bosta z njimi delila gostitelja.

Grof Alfred z gradu Dvor v Preddvoru. FOTO: Press

Kraška vina ob večglasnem petju

Prvi večer bo na sporedu v soboto, 21. novembra, ob 17. uri, ko se na grad vrača degustacija vin Štoka s Krasa. Tadej Štoka bo predstavil izbrana vina in zgodbo družine iz Krajne vasi, kjer vinogradniško tradicijo ohranja že šesta generacija.

Obiskovalci bodo vina okušali ob izbranih prigrizkih, za glasbeno spremljavo pa bo poskrbel moški vokalni sekstet Kostanarji. Organizatorji napovedujejo tudi glasbeno presenečenje.

Večer ne bo namenjen le okušanju vin. Gostitelja bosta obiskovalce popeljala po izbranih grajskih sobanah, jim predstavila del svoje zbirke, druženje pa se bo tradicionalno sklenilo v grofovi vinski kleti.

Grof Albert in Tadej Stoka. FOTO: Press

Kaj skriva grof Alfred?

Teden pozneje, v soboto, 28. novembra, ob 17. uri, bo grad zaživel v znamenju nekoliko drugačnih okusov. Dogodek z naslovom Skrivnosti grofa Alfreda bo razkril gostiteljevo ustvarjalno plat in njegovo navdušenje nad medom, orehi ter dišečimi začimbami.

Po dobrodošlici in ogledu grajskih soban se bodo obiskovalci preselili v razkošno Galerijo Orehero. Tam bo grof Alfred predstavil posebne mešanice okusov, ki jih je razvil v sodelovanju s strokovnjaki. Vodeno okušanje bodo spremljali skrbno izbrani grižljaji, za dodatno popestritev pa organizatorji obljubljajo skrivnostni nagradni izziv in sladka presenečenja.

Koliko stane grajsko doživetje?

Vstopnina za posamezni večer znaša 30 evrov na osebo. Ker je število mest na obeh dogodkih zelo omejeno, organizatorji priporočajo pravočasen nakup vstopnic. Doživetje Skrivnosti grofa Alfreda je mogoče pripraviti tudi za zaključene družbe, praznovanja ali srečanja sodelavcev in poslovnih partnerjev. Skupine se lahko po predhodnem dogovoru odločijo za svoj termin.