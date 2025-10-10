  • Delo d.o.o.
IZLET

Na Kozjanskem stoji nad valovitim svetom mogočna podoba (FOTO)

Na Kozjanskem najdemo kopico zanimivih stvari, tam je tudi Grad Podsreda. Danes blesti v obnovljeni podobi in je cilj številnih obiskovalcev.
Preddverje FOTO: Janez Mihovec

Dvorišče FOTO: Janez Mihovec

Palacij FOTO: Janez Mihovec

Janez Mihovec
 10. 10. 2025 | 20:30
V skrajnem jugovzhodnem delu Slovenije najdemo valovit svet med Sotlo in spodnjim tokom Save. Največji kraj tega območja je Kozje in po njem je dobil ime tudi regionalni krajinski park. Večine Slovencev v te kraje ne zanese prav pogosto, a na Kozjanskem najdemo kopico zanimivih stvari. Tudi našo najbolj impozantno grajsko stavbo.

Grad Podsreda z nemškim imenom Horberg leži na severnem pobočju Orlice nad trgom Podsreda. Romanski grad se je obdržal v praktično neokrnjeni obliki do današnjih dni. Zgrajen je bil v prvi polovici 12. stoletja. Takrat je imel običajno preprosto pravokotno zasnovo. Okoli leta 1180 je bil prizidan visok obrambni stolp, okoli leta 1220 južni bivalni del ter okrog 1260. še kapela. Današnjo podobo je dal gradu predvsem grof Schönburg-Glauchau, zet kneza Werianda zu Windischgrätza v 19. stoletju. Obnavljati so ga začeli leta 1983. Danes blesti v svoji obnovljeni podobi in je cilj številnih obiskovalcev.

Obnavljati so ga začeli leta 1983.

Grad je bil eden petih glavnih krških fevdov in sedež podeželskega sodišča. Prvič je bil omenjen 1213., kot Castrum Herberch, ko ga je Ortolf s Planine zapisal svoji ženi Kiburgi s Ptuja. Podsredškim vitezom so sledili Ostrovrharji s Svibnega. Leta 1338 ga je Herman s Kranichberga prodal Frideriku Žovneškemu. Škofje so grad redno potrjevali Celjskim grofom. Po njihovem izumrtju 1456. postaneta grad in gospoščina deželnoknežja last Habsburžanov. Leta 1515 so ga napadli in zavzeli uporni kmetje.

Upravitelji gradu so se poslej pogosto menjavali, dokler ga leta 1617 ni kupil grof Žiga Tattenbach. V lasti njegovih potomcev je bil do 1848., ko je posest kupil knez Weriand. Posest je ostala v lasti njegovih dedičev do konca druge svetovne vojne. Zahodno od gradu je stal zaporni stolp (Turnič), na katerem je bila stalna vojaška posadka. Prvotni podsredški grad je nekoč stal na hribu, vzhodno od današnjega trga. Do gradu pridemo s trga globoko spodaj v dolini Bistrice; markirana grajska pot nas vodi ves čas po gozdu, potrebujemo tri četrt ure zmerne hoje.

Markirana grajska pot nas vseskozi vodi po gozdu.

Lahko pa se do njega pripeljemo tudi z avtom po ovinkih in skozi vas Gorjane. Od tu je do gradu še kaka dva kilometra po ovinkasti cesti. Nekje vmes se odpre prelep razgled nanj. Ta je pravo presenečenje. Navduši nas s svojo mogočno podobo nad valovitim svetom Kozjanskega.

Kozjansko Podsreda Grad izlet turizem Slovenija
