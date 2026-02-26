  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
IZLET

Na poti na Kališče nas pozdravita sonce in razgled (FOTO)

Planinski dom na Kališče se splača obiskati, če le imamo čas, čeprav se je treba pripraviti in premagati skoraj tisoč metrov višinske razlike.
Pocrkljamo se ob čaju in domači hrani na terasi. FOTOGRAFIJE: Janez Mihovec

Pocrkljamo se ob čaju in domači hrani na terasi. FOTOGRAFIJE: Janez Mihovec

Planina pod kočo

Planina pod kočo

Pogled na Storžič z dvorišča planinske koče

Pogled na Storžič z dvorišča planinske koče

Na poti nas spremljajo lepi razgledi.

Na poti nas spremljajo lepi razgledi.

Markirana planinska pot s kolovoza že po dobrem kilometru zavije na pešpot.

Markirana planinska pot s kolovoza že po dobrem kilometru zavije na pešpot.

Pocrkljamo se ob čaju in domači hrani na terasi. FOTOGRAFIJE: Janez Mihovec
Planina pod kočo
Pogled na Storžič z dvorišča planinske koče
Na poti nas spremljajo lepi razgledi.
Markirana planinska pot s kolovoza že po dobrem kilometru zavije na pešpot.
Janez Mihovec
 26. 2. 2026 | 17:15
2:44
A+A-

Precejšen del Gorenjske obvladuje mogočna podoba Storžiča, 2132 metrov visok vrh se kot orjaški trikotnik dviga naravnost iz Ljubljanske kotline. Pozimi je osvojitev vrha alpinistični vzpon in za večino obiskovalcev nekoliko prehud zalogaj. Na njegovih južnih pobočjih v podaljšku grebena, ki se vleče z bližnjega Bašeljskega vrha, na višini 1532 metrov, morda na enem najbolj razglednih krajev Slovenije, od leta 1957 stoji Planinski dom Kališče. Dostop do njega je bistveno enostavnejši, dostopen je pretežni del leta tako rekoč vsakomur z vsaj nekaj telesne pripravljenosti. Planinski dom so v desetletjih še večkrat temeljito obnovili in danes nas pričaka v urejeni podobi.

Običajen pristop do planinskega doma je iz Preddvora ob cesti iz Kranja proti Jezerskemu. V naselju zavijemo proti bližnji vasi Mače in naprej do parkirišča nad vasjo. Od tu naprej je treba peš. Markirana planinska pot s kolovoza že po dobrem kilometru zavije na pešpot. Vse skupaj postane strmo in v cikcakih prek pobočja je treba pošteno gristi kolena. Nekje vmes nas v pomladanskem času pričaka snežna odeja in pričara idilično podobo. Po dveh urah in pol zmernega vzpona smo na cilju. Strmina končno popusti. Nekaj minut pod kočo je manjša planina z dvema brunaricama, nato pa se na koncu grebena pokaže planinska koča. V kopnih razmerah je odprta prek celotnega tedna, v zimskem obdobju pa ob koncih tedna in praznikih.​ Pocrkljamo se ob čaju in domači hrani na terasi ali v jedilnici in se imamo preprosto lepo.

Planina pod kočo
Planina pod kočo

Tisto, kar velja na Kališču, je razgled. Za hrbtom se strmo dvigajo gore, od Kriške gore na zahodu prek piramide Storžiča na Cjanovco, Hudičev boršt in naprej proti Kočni, Grintovcu, Kalškemu grebenu in Krvavcu. Splača se pogledati tudi proti jugu. Globoko spodaj je širna Ljubljanska kotlina. Ravnina južno od Ljubljane preide v hribovje in daleč na jugu vidimo vse do Snežnika.

Pogled na Storžič z dvorišča planinske koče
Pogled na Storžič z dvorišča planinske koče

Za obisk Kališča se je treba pripraviti in potruditi, premagati je treba skorajda tisoč metrov višinske razlike. Pa ni prehudo. Na poti nas pozdravijo sonce, razgled in klepet s prijatelji. Vse to nam naredi lep dan. Planinski dom na Kališču se splača obiskati, če le imamo čas. 

Markirana planinska pot s kolovoza že po dobrem kilometru zavije na pešpot.
Markirana planinska pot s kolovoza že po dobrem kilometru zavije na pešpot.

Več iz teme

izletpohodništvoKališče
ZADNJE NOVICE
18:00
Lifestyle  |  Stil
RAZLOGI

Tega ne bi pričakovali: zato se rojeva vse manj otrok

Sociologinja povezuje nenaden globalni padec natalitete z rastjo uporabe pametnih telefonov.
26. 2. 2026 | 18:00
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
S.O.S. KVINTET

Malo poseben

Tak je naslov nove igrive polke, ki poslušalca pritegne z lahkotno melodijo in simpatično zgodbo, v kateri ne manjka humorja.
Mojca Marot26. 2. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Zvezdni odsev: Dan za globoke občutke in jasne misli

Odnosi bodo deležni pomirjujočega vpliva, zato je to ugoden čas za srčne pogovore in umetniške dejavnosti.
Delo UI26. 2. 2026 | 18:00
17:25
Bulvar  |  Domači trači
VROČE IZ IZOLE

Nova fotografija Urške sprožila val ugibanj, le kaj bo rekel njen Bor? (FOTO)

Izolski utrinek predsednice Državnega zbora je sprožil val komentarjev.
26. 2. 2026 | 17:25
17:25
Novice  |  Nedeljske novice
VESOLJE

Luna se krči

Znanstveniki na površju Zemljinega naravnega satelita odkrili več kot 1000 novih razpok.
26. 2. 2026 | 17:25
17:23
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
ŽALOSTNO

Dedek pomotoma ugrabljen in umorjen, država je v šoku

Avstralija je pretresena po hladnokrvnem zločinu. Truplo vdovca našli pri igrišču za golf blizu Sydneyja.
26. 2. 2026 | 17:23

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Priložnost za številna slovenska podjetja

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
Promo
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Priložnost za številna slovenska podjetja

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOMAČA OPRAVILA

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
23. 2. 2026 | 09:51
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ŽELEZNIŠKA DEDIŠČINA

Slovenske železnice na posebni misiji

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
25. 2. 2026 | 08:35
Promo
Lifestyle  |  Stil
VRTNO POHIŠTVO

Pred prvo kavo na terasi: vodnik za izbiro vrtnega pohištva

Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
20. 2. 2026 | 10:07
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
23. 2. 2026 | 08:53
Promo
Razno
NA BOLJE

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Slovenske novice20. 2. 2026 | 10:19
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki