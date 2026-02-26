Na poti na Kališče nas pozdravita sonce in razgled (FOTO)

Precejšen del Gorenjske obvladuje mogočna podoba Storžiča, 2132 metrov visok vrh se kot orjaški trikotnik dviga naravnost iz Ljubljanske kotline. Pozimi je osvojitev vrha alpinistični vzpon in za večino obiskovalcev nekoliko prehud zalogaj. Na njegovih južnih pobočjih v podaljšku grebena, ki se vleče z bližnjega Bašeljskega vrha, na višini 1532 metrov, morda na enem najbolj razglednih krajev Slovenije, od leta 1957 stoji Planinski dom Kališče. Dostop do njega je bistveno enostavnejši, dostopen je pretežni del leta tako rekoč vsakomur z vsaj nekaj telesne pripravljenosti. Planinski dom so v desetletjih še večkrat temeljito obnovili in danes nas pričaka v urejeni podobi.

Običajen pristop do planinskega doma je iz Preddvora ob cesti iz Kranja proti Jezerskemu. V naselju zavijemo proti bližnji vasi Mače in naprej do parkirišča nad vasjo. Od tu naprej je treba peš. Markirana planinska pot s kolovoza že po dobrem kilometru zavije na pešpot. Vse skupaj postane strmo in v cikcakih prek pobočja je treba pošteno gristi kolena. Nekje vmes nas v pomladanskem času pričaka snežna odeja in pričara idilično podobo. Po dveh urah in pol zmernega vzpona smo na cilju. Strmina končno popusti. Nekaj minut pod kočo je manjša planina z dvema brunaricama, nato pa se na koncu grebena pokaže planinska koča. V kopnih razmerah je odprta prek celotnega tedna, v zimskem obdobju pa ob koncih tedna in praznikih.​ Pocrkljamo se ob čaju in domači hrani na terasi ali v jedilnici in se imamo preprosto lepo.

Planina pod kočo

Tisto, kar velja na Kališču, je razgled. Za hrbtom se strmo dvigajo gore, od Kriške gore na zahodu prek piramide Storžiča na Cjanovco, Hudičev boršt in naprej proti Kočni, Grintovcu, Kalškemu grebenu in Krvavcu. Splača se pogledati tudi proti jugu. Globoko spodaj je širna Ljubljanska kotlina. Ravnina južno od Ljubljane preide v hribovje in daleč na jugu vidimo vse do Snežnika.

Pogled na Storžič z dvorišča planinske koče

Za obisk Kališča se je treba pripraviti in potruditi, premagati je treba skorajda tisoč metrov višinske razlike. Pa ni prehudo. Na poti nas pozdravijo sonce, razgled in klepet s prijatelji. Vse to nam naredi lep dan. Planinski dom na Kališču se splača obiskati, če le imamo čas.