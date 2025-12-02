Na zabaven način spoznajmo naravno in kulturno dediščino (FOTO)

V osrčju Štajerske leži zdraviliško mestece Dobrna. Njeni začetki segajo v leto 1820, ko je grof Ksaverij Kajetan Diesemberški postavil temelje današnjega zdraviliškega kompleksa. Ta se je v naslednjih dveh stoletjih razvil v današnjo moderno ustanovo. Pa je Dobrna še vse kaj več kot le zdravilišče. V njeni okolici najdemo kopico zanimivosti. Skozi kraj teče potok Dobrnica, ki jo pod tem imenom prvič uzremo pri Zlodejevem mlinu na Klancu, kjer se srečata Šumečnica in Kačnica. Nedaleč stran od graščine Gutenek (dvorec Dobrnica) proti Hudičevemu grabnu je jama Ledenica.

V zimskih mesecih so v jamo spravljali led.

Ob cesti je lepo označeno, kje jo najdete in kako priti do nje. V kamniti strmini so v daljni preteklosti naravno jamo apnenčastega izvora razširili in spremenili v skladišče ledu za hlajenje piva iz pivovarne v graščini Dobrnica. Vse skupaj je videti kot nekaj deset metrov dolg predor, ki pa se slepo konča. Pozneje so jamo uporabljali za skladišče in hladilnico pijač. V zimskih mesecih so vanjo spravljali led, ki so ga dobivali v bližnjih ribnikih; ta se je obdržal vse do konca poletja. Tukaj lahko na svežem zraku, ki ga bogatijo iglavci, občudujemo teloh, ciklame, pljučnik, trobentice, jetrnik. Vhod v jamo krasi rumena kalužnica. Od tod lahko nadaljujemo pot proti Hudičevemu grabnu ali pa v hrib čez Drenovec na Brdce do črne kuhinje pri Šumeju in piknik prostora na kmetiji Marovšek ter nato naprej na Brdce in Paški Kozjak.

Na domačiji Šumej si lahko ogledamo črno kuhinjo.

Gozdna učna pot v Dobrni poteka po delu Anine poti. Na učni poti na zabaven način spoznamo naravno in kulturno dediščino. Na voljo je več lesenih klopi, kjer se bomo lahko tudi spočili. Učna pot se začne pri jami Ledenici, nato se sprehodimo skozi sotesko Drenovec, kjer je tudi slap, nadaljujemo do kmetije Marovšek ter nekaj metrov naprej do domačije Šumej, kjer si lahko ogledamo črno kuhinjo. Vrnitev v dolino delno poteka po isti poti, ta je sicer krožna. Po delno skalnatem in strmem pobočju se po lepo urejeni pohodni učni poti vrnemo do jame Ledenice. Sprehod do zanimive jame in po gozdni poti nas popelje na slovensko podeželje. Ob potoku, nad sotesko in mimo podeželskih kmetij nazaj na izhodišče.

Pot je krožna, začne se pri jami.

Nekoč naravno kraško jamo so razširili v skladišče.

Razgledi so prelepi.