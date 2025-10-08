Najlepši jesenski razgledi – z vlakom

Potovanje z vlakom je udobno, sproščeno in trajnostno. Med vožnjo se lahko prepustite razgledom na pisano pokrajino, berete knjigo, klepetate s prijatelji ali preprosto uživate v razgledu na jesensko pokrajino. Poleg tega vlaki pripeljejo naravnost v središča mest, kar pomeni, da ste takoj blizu znamenitosti, muzejev, kavarn in kulturnih dogodkov.

Kam to jesen že za 5 evrov?

Preverite ponudbo ugodnih vozovnic in si privoščite jesenski izlet in potep in odkrivajte in spoznavajte nove kraje.

Že od 9 evrov v Zagreb – prestolnica sosednje Hrvaške je pravi jesenski biser. Sprehodite se po ozkih ulicah starega mestnega jedra, obiščite Trg bana Jelačića, občudujte katedralo in se prepustite živahnemu mestnemu utripu. Slovenske železnice ponujajo kar osem povezav dnevno, vozovnice pa so na voljo že za 9 EUR. Mladi do 20. leta potujejo s kar 70-% popustom, otroci do 15. leta pa v spremstvu staršev ali starih staršev celo brezplačno. Več informacij o voznih redih in cenah si lahko preberete na povezavi: Z vlakom v Zagreb.

Z osmimi povezavami dnevno v Gradec in na Dunaj – z vlakom EuroCity Emona se lahko zapeljete v srce Avstrije. Na vlaku vas pričaka restavracijski vagon, kjer se lahko okrepčate med vožnjo. V Gradcu uživajte ob maronih in jesenskih sejmih, na Dunaju pa obiščite palače, opero, Schönbrunn in znamenite kavarnice. Ne pozabite pokusiti originalne Sacher torte! Do Gradca je na voljo osem povezav dnevno že za 14,90 EUR, do Dunaja pa od 29,90 EUR naprej.

Od 24,90 evra v Salzburg – Mozartovo rojstno mesto vas pričaka z bogatim kulturnim programom. S kartico Salzburg Card si zagotovite brezplačen javni prevoz in vstop v številne znamenitosti. Iz Ljubljane v Salzburg se lahko zapeljete že za 24,90 EUR, z do sedmimi povezavami dnevno.

Poleg Gradca, Dunaja in Salzburga, lahko ugodno z vlakom ugodno potujete tudi drugod po Avstriji.

Med vožnjo z vlakom se lahko prepustite razgledom na pisano pokrajino, berete knjigo, klepetate s prijatelji ali preprosto uživate v razgledu na jesensko pokrajino. FOTO: SŽ

V Budimpešto od 15 evrov – prestolnica ob Donavi očara z veličastno arhitekturo, kraljevo palačo, parlamentom in opero. Jeseni se mesto ovije v romantično meglico, idealno za sprehode ob reki in večerje v tradicionalnih čardah. Z vlakom se iz Ljubljane v Budimpešto lahko zapeljete že od 15 evrov.

Že za 29 evrov vas pričakuje Zürich – nočni vlak iz Ljubljane vas udobno pripelje naravnost v eno najbolj urejenih mest v Evropi. Zürich slovi po visoki kakovosti življenja, odličnem živalskem vrtu in številnih kulturnih dogodkih. Cene vozovnic za potovanje v Švico se začnejo že pri 29 evrih.

Za daljša potovanja po Evropi

Če vas mika več destinacij, je prava izbira vozovnica Interrail – omogoča potovanje po eni ali več državah, prilagojeno vašim željam in ritmu. Za popotniška odkrivanja ene države je na voljo vozovnica Interrail One County Pass, za raziskovanje širnih planjav in obzorij pa vozovnica Interrail Global Pass. Vse podrobnejše informacije glede cen, veljavnosti in pogojev nakupa vozovnic Interrail lahko najdete na: potniski.sz.si/interrail/

Če vas mika več destinacij, je prava izbira vozovnica Interrail – omogoča potovanje po eni ali več državah, prilagojeno vašim željam in ritmu. FOTO: SŽ

Po Sloveniji z IZLETko

Za krajše izlete po Sloveniji pa izberite vozovnico IZLETka, ki omogoča ugodno in enostavno potovanje z vlakom do priljubljenih domačih destinacij – od obale do gora, od mest do naravnih parkov. Preverite še ostale ugodnosti za potovanja z vlakom po Sloveniji.

Potovanje z vlakom ni le način premikanja – je doživetje. Jesen je pravi čas, da se prepustite razgledom, udobju in trajnostnemu načinu potovanja. Pridružite se tisočim, ki so že odkrili čar jesenskih izletov z vlakom.

Dodatne informacije o vožnji z vlakom in vseh drugih ponudbah lahko pridobite v Infocentrih Koper, Ljubljana, Celje in Maribor, na prodajnih mestih, na številki 080 81 11, ter po elektronski pošti potnik.info@slo-zeleznice.si.

Naročnik oglasne vsebine so Slovenske železnice.