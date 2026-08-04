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Naravna kopališča: učinkovit spopad z vročino

Iskanje sredstev za osvežitev postaja vse nujnejše, za hitro rešitev pa že tradicionalno veljajo predvsem naravna kopališča.
Jezero Jasna velja za eno najbolj dostopnih slovenskih jezer. FOTO: Tomo Jeseničnik

Jezero Jasna velja za eno najbolj dostopnih slovenskih jezer. FOTO: Tomo Jeseničnik

Leta 2025 je Velenjsko jezero obiskalo rekordno število obiskovalcev, in sicer kar 140.000. FOTO: Rok Plankelj

Leta 2025 je Velenjsko jezero obiskalo rekordno število obiskovalcev, in sicer kar 140.000. FOTO: Rok Plankelj

Zaradi svoje dostopnosti in idiličnega okoliša postaja Kočevsko jezero vse bolj priljubljena destinacija tako za domače kot za tuje goste. FOTO: Zavod Kočevsko

Zaradi svoje dostopnosti in idiličnega okoliša postaja Kočevsko jezero vse bolj priljubljena destinacija tako za domače kot za tuje goste. FOTO: Zavod Kočevsko

Jezero pri Podpeči nima statusa kopalnih voda, zato je kopanje na lastno odgovornost. FOTO: Kristina Žust

Jezero pri Podpeči nima statusa kopalnih voda, zato je kopanje na lastno odgovornost. FOTO: Kristina Žust

Jezero Jasna velja za eno najbolj dostopnih slovenskih jezer. FOTO: Tomo Jeseničnik
Leta 2025 je Velenjsko jezero obiskalo rekordno število obiskovalcev, in sicer kar 140.000. FOTO: Rok Plankelj
Zaradi svoje dostopnosti in idiličnega okoliša postaja Kočevsko jezero vse bolj priljubljena destinacija tako za domače kot za tuje goste. FOTO: Zavod Kočevsko
Jezero pri Podpeči nima statusa kopalnih voda, zato je kopanje na lastno odgovornost. FOTO: Kristina Žust
Izabella Rajh
 4. 8. 2026 | 23:17
4:21
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Vročinski valovi vse pogosteje pestijo mestna središča, zato iskanje osvežitve postaja nujnost. Naravna kopališča ne le ublažijo vročino, temveč so tudi odlična priložnost za izlet stran od turistično obleganih plaž. Zbrali smo nekaj lokacij, kjer lahko poleg hladu užijete več miru in narave.

Velenjsko jezero

Velenjsko jezero velja za eno bolj obiskanih počitniških destinacij v Sloveniji, saj ponuja vse na enem mestu – od vodnih športov do koncertov in družinskih vsebin. Leta 2025 ga je obiskalo rekordnih 140.000 obiskovalcev. Ponudbo so pred kratkim nadgradili z družinskimi pergolami, brezplačnimi senčniki in novimi elementi v vodnem parku. Poleg kopanja (ki poteka na lastno odgovornost) območje ponuja športni center, kolesarske poti (povezava s Štrekno) ter jahanje. Velenjsko jezero spada v trojico Šaleških jezer; obiskovalci lahko raziščejo še Družimirsko (najgloblje v Sloveniji) ter Škalsko jezero z bogato biotsko raznovrstnostjo in poučno sprehajalno potjo.

Leta 2025 je Velenjsko jezero obiskalo rekordno število obiskovalcev, in sicer kar 140.000. FOTO: Rok Plankelj
Leta 2025 je Velenjsko jezero obiskalo rekordno število obiskovalcev, in sicer kar 140.000. FOTO: Rok Plankelj

Vodni park Radlje ob Dravi

Na Koroškem, ob vznožju Pohorja, je prvi pravi naravni biološki bazen v Sloveniji. Za čistočo vode skrbi naravni prečiščevalni sistem z mikroorganizmi brez kemikalij, o čemer se obiskovalci lahko podučijo na vodenih ogledih. Poleg adrenalinskih toboganov park ponuja avtohtono glamping izkušnjo – prenočevanje v lesenih hiškah med pšeničnimi polji, ki vizualno spominjajo na stare lesene mline na Dravi. Poskrbljeno je tudi za najmlajše z animacijami pod okriljem maskote zelene rege.

Trbojsko jezero

Umetno jezero na Gorenjskem, ki je nastalo z zajezitvijo reke Save, ponuja raznolika, trajnostno naravnana doživetja. Med najbolj priljubljene dejavnosti spadajo veslanje, supanje, ribolov ter sprostitev ob energijskih točkah. Gostinska ponudba v Čolnarni Trboje in Brunarici Breg privablja ljubitelje ležernega poležavanja, organizatorji pa pripravljajo tudi ustvarjalne delavnice in dogodke z lokalno ribjo kulinariko. Znotraj projekta Sava – ribe in narava se posebna pozornost namenja ohranjanju naravnih vrednot območja.

Jezero pri Podpeči

Na južnem obronku Ljubljanskega barja leži Jezero pri Podpeči, ki velja za naravni spomenik in z globino do 51 metrov spada med najgloblja v Sloveniji. Čeprav nima statusa kopalne vode (kopanje je na lastno odgovornost), ponuja prijetno osvežitev in bogat ekosistem z možnostjo ribolova. Je odlična izhodiščna točka za lahek pohod na bližnjo Sveto Ano, ki pohodnike nagradi s slikovitim razgledom na Barje in Alpe. Za kulinarično okrepčilo v neposredni bližini skrbi lokalna gostilnica.

Jezero pri Podpeči nima statusa kopalnih voda, zato je kopanje na lastno odgovornost. FOTO: Kristina Žust
Jezero pri Podpeči nima statusa kopalnih voda, zato je kopanje na lastno odgovornost. FOTO: Kristina Žust

Kočevsko ali Rudniško jezero

Jezero je nastalo s polnjenjem kotline nekdanjega dnevnega kopa rudnika rjavega premoga. Danes je unikatno sožitje narave in urejene turistične ponudbe. Priljubljeno je za supanje, jadranje, potapljanje in ribolov. Ker želijo upravljavci preprečiti preobremenjenost z množičnim turizmom, je poudarek na trajnostnem razvoju. Obiskovalci lahko naravni prostor z bogatim živalskim svetom spoznavajo na panoramski naravoslovni učni poti.

Zaradi svoje dostopnosti in idiličnega okoliša postaja Kočevsko jezero vse bolj priljubljena destinacija tako za domače kot za tuje goste. FOTO: Zavod Kočevsko
Zaradi svoje dostopnosti in idiličnega okoliša postaja Kočevsko jezero vse bolj priljubljena destinacija tako za domače kot za tuje goste. FOTO: Zavod Kočevsko

Idrijska Bela – kopališče Pri Lajštu

Kopališče leži ob sotočju Idrijce in Bele v Krajinskem parku Idrijska Bela. Ponuja igrišča za odbojko, košarko in namizni tenis ter urejene prostore za piknik. Upravljavci močno spodbujajo trajnostni obisk – poleti iz Idrije in Črnega Vrha vozi brezplačen avtobus. Poleg osvežitve v reki si obiskovalci v bližini lahko ogledajo tehnične spomenike, kot so idrijske klavže in prva gozdna železnica (lauf), ter obiščejo interpretacijski objekt Divja bajta.

Jezero Jasna

Jasna v Kranjski Gori velja za eno najlepših in najbolj dostopnih gorskih jezer z nepozabnim razgledom na Julijske Alpe. Ponuja urejene pomole, sprehajalne poti ter izmenjevalnico knjig na prostem. Zanimiva posebnost je tudi krožna Kneippova pot za masažo stopal in spodbujanje cirkulacije s hojo po hladni gorski vodi in kamnih.

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