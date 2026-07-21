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Nekoč pastirski stani, danes počitniške hišice (FOTO)

Uskovnica, planina nad Srednjo vasjo v Bohinju, deluje kot vas s številnimi hišami; do nje vodi več poti in celo makadamska cesta.
Na planini se še pasejo krave. FOTOGRAFIJE: Janez Mihovec

Na planini se še pasejo krave. FOTOGRAFIJE: Janez Mihovec

Kapelica je še eno središče planine.

Kapelica je še eno središče planine.

Pastirski stani

Pastirski stani

Kopica hiš je povezana s pravimi ulicami.

Kopica hiš je povezana s pravimi ulicami.

Planinski dom na Uskovnici je nov.

Planinski dom na Uskovnici je nov.

Počitek po hoji prija.

Počitek po hoji prija.

Pogled na Bohinjsko-Tolminske gore

Pogled na Bohinjsko-Tolminske gore

Na planini se še pasejo krave. FOTOGRAFIJE: Janez Mihovec
Kapelica je še eno središče planine.
Pastirski stani
Kopica hiš je povezana s pravimi ulicami.
Planinski dom na Uskovnici je nov.
Počitek po hoji prija.
Pogled na Bohinjsko-Tolminske gore
Janez Mihovec
 21. 7. 2026 | 12:10
3:22
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Življenje na podeželju nikdar ni bilo posebno enostavno, zlasti ne v goratem svetu. To velja tudi za vasi ob Bohinjskem jezeru. Že res, da je lepo, da bolj ne bi moglo biti, toda to ni bilo dovolj. Tako prebivalci Zgornje kot Spodnje Bohinjske doline so morali od nekdaj izkoristiti vse naravne danosti. Ena takšnih je, da so na primernih mestih po planotah Pokljuke, Jelovice in še kje vzpostavili gorske planine. Logika je bila taka: v dolini pridelati hrano za ljudi in krmo za živino, da se preživi mrzla zima, poleti pa naj se živina pase v gorah in poskrbi, da je v tem času ni treba hraniti.

Vaščani Srednje vasi v Zgornji Bohinjski dolini so planino Uskovnico vzpostavili že pred šestimi stoletji, še danes velja za eno največjih. Leži na višini 1154 metrov in na zunaj deluje kot vas s številnimi hišami. A na planini nikdar ni bilo stalnih prebivalcev. Stanovi so namenjeni začasnemu prebivanju, skrbi za travnike, živali ter pridobivanju mleka in mlečnih izdelkov. Do planine vodi več poti in celo makadamska cesta. Obiščemo jo lahko z Rudnega polja na Pokljuki, markirana pot vodi iz Srednje vasi, prek Stare Fužine ali iz zatrepa doline Voje. Tokrat se od jezera odpravimo do Stare Fužine. Kot ime pove, je tu vrsto stoletij potekala železarska dejavnost. Tu so bili plavži družine Zois vse do konca 19. stoletja, ko se je proizvodnja preselila na Jesenice.

Planinski dom na Uskovnici je nov.
Planinski dom na Uskovnici je nov.

Planina leži na višini 1154 metrov.

Pri cerkvi se začno markacije, ki nas popeljejo do Hudičevega mostu nad koriti Mostnice. Markirana pot na tem mestu zavije strmo v klanec in po uri in pol hoda se pred nami pokaže planina Blatce, nad njo stopimo na makadamsko cesto, ki pripelje iz Srednje vasi. Od tu ni več daleč do prvih stanov. A še nismo na cilju. Pastirski stanovi si slede drug za drugim in šele po treh urah hoda se končno odpre osrčje planine. Uskovnica je ena največjih planin pri nas z desetinami pastirskih stanov, ki pa so danes večinoma postale počitniške hišice. Kopica hiš je povezana s pravimi ulicami. Tu stoji tudi planinska koča, ki je čisto nova. Staro so pred leti podrli in na njenem mestu postavili supermoderno in do okolja prijazno novogradnjo, le patina starosti in originalnosti nekako manjka. Nekaj sto metrov proč je še eno središče planine: kapelica Marije kraljice miru. Prvotna zgradba je bila zgrajena 1939., požgana po vojni in leta 2002 ponovno postavljena.

Kapelica je še eno središče planine.
Kapelica je še eno središče planine.

Pastirski stani
Pastirski stani

S planine se odpre prelep razgled daleč naokoli.

S planine se odpre prelep razgled daleč naokoli. Proti jugu je to pogled prek jezera na Bohinjsko-Tolminske gore, za hrbtom na severu pa osrednje Julijske Alpe. Čisto odveč bi se bilo vračati po isti poti. Krožna pot nas popelje naprej in navzdol v dolino Voje in ob potoku Mostnica spet nazaj do Stare Fužine in Srednje vasi. 

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