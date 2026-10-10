Neznana plat Gradca: umetniški utrip in skrite zgodbe (FOTO)

Ko večina obiskovalcev obišče štajersko prestolnico Gradec, njihovi koraki najprej zavijejo na čudoviti Glavni trg ali pa se povzpnejo na Grajski grič do znamenitega Urnega stolpa. A pravi, neukročeni in ustvarjalni utrip mesta je na drugem bregu reke Mure – v Griesu, 5. mestnem okrožju. To območje, ki je danes eno najbolj razburljivih bohemskih in študentskih središč v mestu, ponuja fascinantno mešanico zgodovine, vrhunske arhitekture in sodobnega urbanega življenja.

Beseda Gries v stari nemščini označuje fini rečni pesek oziroma drobni prod.

Čeprav Mura danes mesto združuje, je zgodovinsko gledano delala ostro mejo. Na desnem bregu ni bilo mestnega obzidja, zato se je tu razvilo samosvoje življenje. Pred več stoletji je prav skozi Gries potekala osrednja trgovska pot cesarstva (Reichskommerzial–Handels–Haupt–Poststraße), ki je povezovala cesarski Dunaj s ključnim pristaniščem v Trstu. Trgovci in potniki, ki so potovali na jug, so morali po takratnem zakonu pred vstopom v mesto tri dni ostati v predmestju in ponuditi svoje blago. Zato so na tem območju zrasle številne gostilne, prenočišča, obrtniške delavnice ter domače pivovarne – skoraj v vsaki drugi hiši so varili svoje pivo. Kjer pa so bili trgovci in popotniki, je cvetela tudi zabava: to je bilo območje z gledališči, igrami in živahno ponudbo za sprostitev.

Veliko je delavnic, ki gredo iz roda v rod in so se še ohranile. FOTO: Mitja Felc

Zanimivo je tudi samo ime okrožja: beseda Gries v stari nemščini označuje fini rečni pesek oziroma drobni prod, ki ga je nanašala Mura. Pri nas izgovorjena beseda Gries pa nas spomni na gres oziroma mlečni zdrob. Med sprehodom po ulici Griesgasse pozornost takoj pritegne Grand Hotel Wiesler (v lasti družine Weitzer). Ta arhitekturna mojstrovina iz leta 1908 je vrhunski primer avstrijske secesije, ki jo je projektiral, učenec znamenitega– tistega arhitekta, pri katerem se je šolal tudi naš. Notranjost hotela skriva pravo umetnino: mogočen mozaik Rojstvo Venere umetnikater popolnoma ohranjeno secesijsko pohištvo, svetila in stropne oboke. Hotel pa ima tudi veliko sodobno posebnost. Vsakič, ko Gradec obišče njegov najbolj znani rojak, prenoči prav v tem hotelu, kjer ima kot edini gost celo posebno dovoljenje za kajenje svojih najljubših cigar.

Turistični vodnik po mestu vam razkrije marsikatero zanimivost. FOTO: Mitja Felc

Gries ne očara le z arhitekturo, temveč tudi s svojimi ljudmi. Tu se je leta 1722 rodil zdravnik dr.. Kot otrok je v očetovi gostilni opazoval, kako je oče s trkanjem po lesenih sodih ugotavljal količino preostalega vina. To preprosto zamisel je kasneje prenesel na človeško telo in izumil metodo tolkanja (perkusije) prsnega koša za diagnostiko tekočine v pljučih – postopek, ki ga medicina uporablja še danes. V Griesu se na vsakem koraku odraža ustvarjalni duh – od trajnostnih socialnih projektov (delavnic in t. i. coworking prostorov), kjer mladi ustvarjajo uporabne predmete iz odpadnih materialov, do knjižnic orodja in izjemno bogate kulinarične ponudbe. Gradec ima nemara največji odstotek veganskih in vegetarijanskih restavracij v Avstriji, ob tradicionalnih štajerskih gostilnah pa tu najdete tudi očarljive mednarodne kotičke, kot je ukrajinski bistro, ki ga vodi ukrajinska družina, z odličnimi domačimi pogačami in borščem.

Če vas pot torej znova zanese v Gradec, ne ostanite le pri klasičnih znamenitostih, prestopite tudi na drugi breg Mure. Raziščite še »slabi del Gradca«, kot domačini etiketirajo predel, kjer je Gries. A lastnostni pridevnik »slab« v tem primeru nima slabšalnega pomena, da ne bo pomote.

Mozaik Rojstvo Venere in popolnoma ohranjeno secesijsko pohištvo, svetila in stropni oboki FOTO: Mitja Felc

Tu je šla nekoč glavna prometna pot med Dunajem in Trstom. FOTO: Mitja Felc

So tudi zelo trajnostno naravnani. FOTO: Mitja Felc