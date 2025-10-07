  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
JESENSKE POČITNICE

Očarljiva jezera Švedske

Švedska je država tisočerih jezer, kjer se narava in kultura prepletata v popolno harmonijo. Od prostranih vodnih površin v osrednjem delu do kristalno čistih gorskih jezer na severu – Švedska premore raznoliko paleto krajev za sprostitev, raziskovanje in uživanje v lokalni kulinariki.
Jezero Vänern je največje na Švedskem FOTO: Patrick Jakobsson/Shutterstock

Jezero Vänern je največje na Švedskem FOTO: Patrick Jakobsson/Shutterstock

Drugo največje je jezero Vättern. FOTO: Shutterstock

Drugo največje je jezero Vättern. FOTO: Shutterstock

Mestna hiša v Stockholmu FOTO: Wikimedia Commons

Mestna hiša v Stockholmu FOTO: Wikimedia Commons

Jezero Vänern je največje na Švedskem FOTO: Patrick Jakobsson/Shutterstock
Drugo največje je jezero Vättern. FOTO: Shutterstock
Mestna hiša v Stockholmu FOTO: Wikimedia Commons
V. S.
 7. 10. 2025 | 08:00
6:43
A+A-

Največje švedsko jezero

Jezero Vänern je s 5650 kvadratnimi kilometri največje na Švedskem in tretje največje v Evropi. Leži v osrednjem delu države in ponuja številne aktivnosti, od jadranja do ribolova in kolesarjenja po obrežju. Ena glavnih znamenitosti je grad Läckö, ki stoji na severni strani jezera. Ta čudoviti srednjeveški grad s pogledom na vodo je znan po svoji bogati zgodovini in slikovitem vrtu, ki ga lahko obiščete v poletnih mesecih.

Kulinarični užitki ob Vänernu
Ob Vänernu je mogoče uživati v svežih ribjih jedeh, kot sta pečena ščuka in losos. Priporočamo obisk restavracije Sjöboden Otterbäcken, ki slovi po morskih jedeh in lokalnih specialitetah. Če ste ljubitelj sladkega, gotovo ne boste izpustili priložnosti, da pokusite tradicionalno švedsko pecivo kanelbullar, cimetove polžke, ki jih strežejo v številnih kavarnah.

Raj za kolesarjenje

Jezero Vättern je drugo največje v državi in eno najčistejših. Na njegovi južni strani s svojim živahnim utripom in muzejem vžigalic vabi slikovito mesto Jönköping. Prav tako lahko s trajektom iz mesta Gränna obiščete otok Visingsö, ki je zanimiv zaradi svoje zgodovinske dediščine, starih ruševin in čudovitih kolesarskih poti. Okoli jezera poteka tudi najdaljša rekreativna kolesarska prireditev na svetu Vätternrundan (www.vatternrundan.se/en/), ki bo letos na sporedu 13. in 14. junija. Če je 315 kilometrov, kolikor je dolga njena trasa, preveč za vašo kondicijo, lahko izberete tudi katero od krajših preizkušenj, ki bodo 6., 7. in 8. junija.

Drugo največje je jezero Vättern. FOTO: Shutterstock
Drugo največje je jezero Vättern. FOTO: Shutterstock

Kaj pokusiti ob Vätternu?
Gränna je dom slavnih rdeče-belih sladkih trakov z okusom poprove mete polkagris, ki so prava poslastica. Če vas mikajo tradicionalne ribiške specialitete, obiščite restavracijo Fiskeboden, kjer strežejo sveže ulovljene postrvi in slede.

Kako potovati na Švedsko?

Najhitrejša možnost je brez dvoma letalski prevoz, a direktnih letov iz Ljubljane v Stockholm že lep čas ni na voznem redu brniškega letališča, zato bo treba na sever potovati s prestopanjem na primer v Frankfurtu ali pa preveriti ponudbo bližnjih letališč, kot so Zagreb, Gradec in Trst. Iz samega Stockholma se lahko do večjih jezer peljete z vlakom ali najamete avtomobil.

Če pa imate raje cestno avanturo, se lahko odpravite z avtomobilom skozi Avstrijo, Nemčijo in Dansko ter nato s trajektom ali čez most Öresund do Švedske.

Kulturno srce Dalarne

Jezero Siljan leži v regiji Dalarna, ki velja za kulturno srce Švedske z bogato folkloro in množico festivalov. Kraji v okolici vsi po vrsti navdušijo s tradicionalnimi lesenimi hiškami, eno najbolj zanimivih pa je mesto Rättvik, kjer lahko obiščete znameniti lesen pomol Långbryggan, ki sega daleč v vodo.

Lokalne kulinarične posebnosti
Dalarna je znana po svoji unikatni kuhinji, v kateri izstopajo mesne jedi, kot sta raggmunk (krompirjeve palačinke s slanino) in falukorv (velika dimljena klobasa). Obiščite restavracijo Gustaf Wasa, ki ponuja tradicionalne švedske jedi s sodobnim pridihom.

Za ljubitelje zgodovine

Mälaren, tretje največje jezero na Švedskem, je od Stockholma oddaljeno zgolj slabih 90 kilometrov. Na njegovih bregovih se zvrsti več zgodovinsko pomembnih krajev, med katerimi izstopa grad Gripsholm v Mariefredu, ki ponuja vpogled v bogato švedsko kraljevo zgodovino. Prav tako je zanimiv vikinški kraj Birka, ki velja za eno najstarejših naselbin Vikingov na Švedskem.

Kulinarična ponudba
Ob jezeru lahko uživate v vrhunskih ribjih jedeh. Priporočamo obisk restavracije Skänkstugan, kjer kot smörgåsbord (samopostrežni bife) strežejo tradicionalne švedske jedi, med drugim gravad lax (marinirani losos s koprom in gorčično omako).

Kje poiskati lokalne turistične informacije?

Raziskovanje te skandinavske dežele lahko začnemo na uradnih spletnih straneh Visit Sweden (slov. Obiščimo Švedsko) na naslovu www.visitsweden.com, kjer dobimo veliko koristnih informacij za načrtovanje svojega prvomajskega potepa. Podobne informacijske spletne strani imajo tako večji kot manjši kraji. Ko pripotujemo na Švedsko, se lahko obrnemo tudi na lokalne turistične pisarne.

Mestna hiša v Stockholmu FOTO: Wikimedia Commons
Mestna hiša v Stockholmu FOTO: Wikimedia Commons

Divja lepota severa

Jezero Torneträsk je eno največjih gorskih jezer na severu Švedske in je del narodnega parka Abisko. To območje je znano po spektakularni pokrajini, pohodniških poteh in možnosti opazovanja severnega sija v zimskih mesecih. Obiskovalci lahko raziskujejo slikovite doline, kot je Lapporten, značilna ledeniška dolina, ki se odpira proti fjordom na Norveškem.

Kaj okusiti na severu?
Severna Švedska ponuja edinstvene kulinarične dobrote, kot sta sušeno meso severnega jelena in losos na žaru s krompirjem in jagodno omako. Priporočamo obisk restavracije Abisko Mountain Lodge, kjer lahko spoznate pristno laponsko kuhinjo.

Dobro je vedeti

Ribolov na jezerih

Tako kot v Sloveniji tudi na Švedskem obstajajo predpisi glede tega, kje in kdaj lahko ribarite v različnih vodah. Ribolov s palico ali drugo ročno opremo je brez posebnih dovolilnic dovoljen v jezerih Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren in Storsjön. Za druga jezera potrebujete ribolovno dovolilnico.

Svoboda gibanja v naravi

Švedska je pravi raj za ljubitelje taborjenja, saj njihova zakonodaja pozna pravico do javnega dostopa ali Allemansrätten, kot ji pravijo. Ta omogoča vsakomur prosto raziskovanje švedske narave, dokler pri tem niste moteči ali ne uničujete okolja. To v praksi pomeni, da se lahko sprehajate, kolesarite, jahate, smučate in kampirate na katerem koli zemljišču razen na zasebnih vrtovih in v bližini stanovanjskih hiš ali obdelovanih zemljišč.

Kurjenje tabornega ognja

V duhu pravice do javnega dostopa je na Švedskem dovoljeno tudi kurjenje ognja na prostem, a velja upoštevati nekatere omejitve, še posebno v toplejših mesecih, ko je večja požarna ogroženost. Območja, kjer trenutno velja prepoved kurjenja v narave, so objavljena na spletni strani tamkajšnje civilne zaščite www.krisinformation.se.

Članek je bil objavljen v oglasni prilogi Jesenske počitnice. 

Več iz teme

Švedskajezeropotovanjakulinarika
ZADNJE NOVICE
10:19
Novice  |  Kronika  |  Doma
OB SAVINJSKEM NABREŽJU

Mladoletnik po brutalnem napadu na 82-letnika stopil pred policijo, Celje pretreseno

Mladoletnik, osumljen povzročitve hude telesne poškodbe, zaradi katere je umrl starejši občan, se je sam javil policiji.
7. 10. 2025 | 10:19
10:06
Promo
Novice  |  Slovenija
Obnova gozdov

Vsako drevo šteje: skupaj za gozdove prihodnosti – tudi z osnovnošolci

V Sloveniji se večina gozdov pomlajuje naravno. Po poseku ali odmrtju odraslih dreves za novo življenje poskrbijo sosednja drevesa.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 10:06
09:50
Bulvar  |  Glasba in film
GLASBENA IZKUŠNJA

(Ne)klasično v Kinu Šiška (FOTO)

Obeta se koncertni cikel s štirimi tematsko zasnovanimi večeri. Prostor bo presegel običajne okvire tihih dvoran z žametnimi stoli.
Mitja Felc7. 10. 2025 | 09:50
09:49
Bulvar  |  Domači trači
NAJBOLJŠI PRIJATELJ

Slovenska pevka pokazala velik lesketajoči se zaročni prstan (FOTO)

Letošnje leto je za glasbenico zelo posebno.
7. 10. 2025 | 09:49
09:39
Lifestyle  |  Polet
ODLIČNA ZGODBA

Pri 71 letih močnejša kot kdajkoli: triki, s katerimi so vadbe trajnostne

Če bi mi pred 50 leti kdo rekel, da bom pri 71 letih dvigovala težje uteži kot kadarkoli in se počutila polna energije, mu ne bi verjela. A tukaj sem, močnejša kot kdajkoli.
Miroslav Cvjetičanin7. 10. 2025 | 09:39
09:37
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Krompirjeve počitnice v Termah Ptuj

Imperij dobrega počutja za vse člane družine.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 09:37

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Rizartroza: možni vzroki in rehabilitacija artroze palčevega sklepa

Artroza osnovnega sklepa palca povzroča bolečine in okorelost. Ne odlašajte – zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje.
7. 10. 2025 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
OBJAVA

Razpis za predsednika uprave SDH

3. 10. 2025 | 08:33
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Sovoznik

»Telefoni so posledica, ne vzrok« (podkast)

Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
Gregor Knafelc3. 10. 2025 | 09:28
Promo
Lifestyle  |  Stil
PRIVARČUJTE

Sončna elektrarna se po novem sistemu še bolj splača!

Z novo samooskrbno sončno elektrarno v kombinaciji z baterijo in pametnim razsmernikom lahko gospodinjstvo prihrani več kot 1.500 EUR na leto.
2. 10. 2025 | 08:52
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Bančništvo

Konec bančnih okenc? Tudi k nam prihaja trend popolnoma digitalnih bank?

V digitalni dobi bančništvo nikoli ne spi – Gorenjska banka ob svoji 70-letnici vstopa v prenovljeno vizualno podobo in uporabniško izkušnjo znamke.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 09:04
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Brez skrbi tudi v najhujši zimi: ogrevanje prihodnosti je tukaj

Toplotna črpalka z vključenim zavarovanjem je naložba v toplino in varnost doma, saj združuje udobje, prihranek energije in brezskrbnost za prihodnost.
3. 10. 2025 | 10:39
Promo
Novice  |  Slovenija
Posel

Država končno olajšala življenje podjetnikom?

S podporo sistema SPOT od prvega podjetniškega navdiha do uspešnega poslovanja na domačem ali globalnem trgu.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:15
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VEČNO VPRAŠANJE

Ali veste, kakšno mleko kupujete?

Na trgovskih policah je ponudba mleka in mlečnih izdelkov ogromna. Mleko prihaja iz različnih držav, s seboj pa prinaša različno kakovost in svežino.
Promo Slovenske novice1. 10. 2025 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Krompirjeve počitnice v Termah Ptuj

Imperij dobrega počutja za vse člane družine.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Slovenski znanstveniki razvijajo revolucionaren premaz (podkast)

Evropa danes vlaga v znanost, ki deluje na robu mogočega – podpira projekte, ki so tvegani, drzni in nepričakovani, a z jasnim ciljem: izboljšati naše vsakdanje življenje.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 14:46
Promo
Novice  |  Slovenija
Nadaljevanka

Kdaj bo Velika vas končno dobila laskavi naziv?

Franc Vouk je župan ene najmanjših gorenjskih občin, Velike vasi. Je tudi župan z najdaljšim stažem, saj so ga volivci izvolili sedemkrat zapored.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 08:42
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA ENERGIJA

Težka industrija in napete razmere na trgu: kdaj bo naslednji cenovni šok?

V zadnjih letih je slovenski trg električne energije podvržen hitrim spremembam, ki so posledica geopolitičnih dogodkov in strukturnih premikov v evropskem energetskem sistemu.
3. 10. 2025 | 09:27
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Laponska: čarobni oddih, ki ga nikoli ne boste pozabili

Ko se približuje december, se v nas prebudi nekaj posebnega – občutek topline, pričakovanja in čarobnosti, ki ga drugje v letu ne poznamo. A če obstaja kraj, kjer je ta občutek še močnejši, kjer praznični duh resnično živi, potem je to Laponska.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 09:45
Promo
Lifestyle  |  Stil
OBRATI

Ko doseg ni več težava

Najnaprednejši električni avto v svojem razredu navdušuje z izjemnim dosegom, 800-voltno tehnologijo, vrhunsko učinkovitostjo in trajnostno notranjostjo.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 10:15
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Večina pozabi na to, preden gre na jesenske počitnice v tujino – vi ne smete!

Jesenske počitnice se hitro bližajo in marsikdo jih bo izkoristil za kratek oddih v tujini in raziskovanje novih krajev. Ste med njimi tudi vi?
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 09:34
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Skupaj na odru: Aleksander Čeferin in Aljoša Bagola

Dogodek, ki povezuje stroko, gospodarstvo in družbo v iskanju rešitev za jutri.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMA

Bomo spet kurili na drva in pelete?

V oktobru vam priznamo 10 % popusta na vse naše kamine France Turbo.
6. 10. 2025 | 08:56
Promo
Novice  |  Slovenija
Nadaljevanka

Iz mesta na vas za zdravje ljudi

Maja Križaj je specialistka splošne medicine, poklica, ki v Sloveniji vzbuja ogromno pozornosti zaradi kritičnega pomanjkanja v že tako podhranjeni panogi.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 08:40
Promo
Novice  |  Slovenija
ČAKALNE DOBE

Noro: za te preglede morate čakati več kot 500 dni!

Kako gibanje, preventiva in dodatno zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje pomagajo k hitrejšemu okrevanju in mirnejši prihodnosti.
2. 10. 2025 | 13:24
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Boljše zeljne solate še niste jedli

Zeljna solata ima zagotovo posebno mesto med Slovenci, zato vas bomo tokrat razveselili z različico, ki smo ji podlegli na grškem večeru z našimi bralkami in bralci.
Odprta kuhinja7. 10. 2025 | 08:28
Promo
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKA HRANA

Iz Tuša sporočajo: Imamo slovenski krompir

Medtem ko kmetje opozarjajo, da je Slovenija preplavljena s tujim krompirjem, boste v trgovinah Tuš našli krompir, ki so ga pridelali kmetje v Sloveniji.
3. 10. 2025 | 15:11
Promo
Novice  |  Slovenija
Zrak

Slovenija na dnu Evrope po čistem zraku; kje delamo napake?

V Sloveniji ugotavljamo, da imamo kljub dejstvu, da je več kot polovica države porasla z gozdovi, precej onesnažen zrak.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:04
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNA ZGODBA

Družina iz Zagreba že 30 let premaguje svetovno konkurenco (video)

To je zgodba, ki že več kot tri desetletja navdihuje in premika meje v svetu stomatologije. Postala je družinska pripoved o trdem delu, predanosti in iskreni skrbi za dobrobit pacienta. Spoznajte kliniko Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
Obnova gozdov

Vsako drevo šteje: skupaj za gozdove prihodnosti – tudi z osnovnošolci

V Sloveniji se večina gozdov pomlajuje naravno. Po poseku ali odmrtju odraslih dreves za novo življenje poskrbijo sosednja drevesa.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 10:06
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki