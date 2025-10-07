Očarljiva jezera Švedske

Največje švedsko jezero

Jezero Vänern je s 5650 kvadratnimi kilometri največje na Švedskem in tretje največje v Evropi. Leži v osrednjem delu države in ponuja številne aktivnosti, od jadranja do ribolova in kolesarjenja po obrežju. Ena glavnih znamenitosti je grad Läckö, ki stoji na severni strani jezera. Ta čudoviti srednjeveški grad s pogledom na vodo je znan po svoji bogati zgodovini in slikovitem vrtu, ki ga lahko obiščete v poletnih mesecih.

Kulinarični užitki ob Vänernu

Ob Vänernu je mogoče uživati v svežih ribjih jedeh, kot sta pečena ščuka in losos. Priporočamo obisk restavracije Sjöboden Otterbäcken, ki slovi po morskih jedeh in lokalnih specialitetah. Če ste ljubitelj sladkega, gotovo ne boste izpustili priložnosti, da pokusite tradicionalno švedsko pecivo kanelbullar, cimetove polžke, ki jih strežejo v številnih kavarnah.

Raj za kolesarjenje

Jezero Vättern je drugo največje v državi in eno najčistejših. Na njegovi južni strani s svojim živahnim utripom in muzejem vžigalic vabi slikovito mesto Jönköping. Prav tako lahko s trajektom iz mesta Gränna obiščete otok Visingsö, ki je zanimiv zaradi svoje zgodovinske dediščine, starih ruševin in čudovitih kolesarskih poti. Okoli jezera poteka tudi najdaljša rekreativna kolesarska prireditev na svetu Vätternrundan (www.vatternrundan.se/en/), ki bo letos na sporedu 13. in 14. junija. Če je 315 kilometrov, kolikor je dolga njena trasa, preveč za vašo kondicijo, lahko izberete tudi katero od krajših preizkušenj, ki bodo 6., 7. in 8. junija.

Drugo največje je jezero Vättern. FOTO: Shutterstock

Kaj pokusiti ob Vätternu?

Gränna je dom slavnih rdeče-belih sladkih trakov z okusom poprove mete polkagris, ki so prava poslastica. Če vas mikajo tradicionalne ribiške specialitete, obiščite restavracijo Fiskeboden, kjer strežejo sveže ulovljene postrvi in slede.

Kako potovati na Švedsko? Najhitrejša možnost je brez dvoma letalski prevoz, a direktnih letov iz Ljubljane v Stockholm že lep čas ni na voznem redu brniškega letališča, zato bo treba na sever potovati s prestopanjem na primer v Frankfurtu ali pa preveriti ponudbo bližnjih letališč, kot so Zagreb, Gradec in Trst. Iz samega Stockholma se lahko do večjih jezer peljete z vlakom ali najamete avtomobil. Če pa imate raje cestno avanturo, se lahko odpravite z avtomobilom skozi Avstrijo, Nemčijo in Dansko ter nato s trajektom ali čez most Öresund do Švedske.

Kulturno srce Dalarne

Jezero Siljan leži v regiji Dalarna, ki velja za kulturno srce Švedske z bogato folkloro in množico festivalov. Kraji v okolici vsi po vrsti navdušijo s tradicionalnimi lesenimi hiškami, eno najbolj zanimivih pa je mesto Rättvik, kjer lahko obiščete znameniti lesen pomol Långbryggan, ki sega daleč v vodo.

Lokalne kulinarične posebnosti

Dalarna je znana po svoji unikatni kuhinji, v kateri izstopajo mesne jedi, kot sta raggmunk (krompirjeve palačinke s slanino) in falukorv (velika dimljena klobasa). Obiščite restavracijo Gustaf Wasa, ki ponuja tradicionalne švedske jedi s sodobnim pridihom.

Za ljubitelje zgodovine

Mälaren, tretje največje jezero na Švedskem, je od Stockholma oddaljeno zgolj slabih 90 kilometrov. Na njegovih bregovih se zvrsti več zgodovinsko pomembnih krajev, med katerimi izstopa grad Gripsholm v Mariefredu, ki ponuja vpogled v bogato švedsko kraljevo zgodovino. Prav tako je zanimiv vikinški kraj Birka, ki velja za eno najstarejših naselbin Vikingov na Švedskem.

Kulinarična ponudba

Ob jezeru lahko uživate v vrhunskih ribjih jedeh. Priporočamo obisk restavracije Skänkstugan, kjer kot smörgåsbord (samopostrežni bife) strežejo tradicionalne švedske jedi, med drugim gravad lax (marinirani losos s koprom in gorčično omako).

Kje poiskati lokalne turistične informacije? Raziskovanje te skandinavske dežele lahko začnemo na uradnih spletnih straneh Visit Sweden (slov. Obiščimo Švedsko) na naslovu www.visitsweden.com, kjer dobimo veliko koristnih informacij za načrtovanje svojega prvomajskega potepa. Podobne informacijske spletne strani imajo tako večji kot manjši kraji. Ko pripotujemo na Švedsko, se lahko obrnemo tudi na lokalne turistične pisarne.

Mestna hiša v Stockholmu FOTO: Wikimedia Commons

Divja lepota severa

Jezero Torneträsk je eno največjih gorskih jezer na severu Švedske in je del narodnega parka Abisko. To območje je znano po spektakularni pokrajini, pohodniških poteh in možnosti opazovanja severnega sija v zimskih mesecih. Obiskovalci lahko raziskujejo slikovite doline, kot je Lapporten, značilna ledeniška dolina, ki se odpira proti fjordom na Norveškem.

Kaj okusiti na severu?

Severna Švedska ponuja edinstvene kulinarične dobrote, kot sta sušeno meso severnega jelena in losos na žaru s krompirjem in jagodno omako. Priporočamo obisk restavracije Abisko Mountain Lodge, kjer lahko spoznate pristno laponsko kuhinjo.

Dobro je vedeti Ribolov na jezerih Tako kot v Sloveniji tudi na Švedskem obstajajo predpisi glede tega, kje in kdaj lahko ribarite v različnih vodah. Ribolov s palico ali drugo ročno opremo je brez posebnih dovolilnic dovoljen v jezerih Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren in Storsjön. Za druga jezera potrebujete ribolovno dovolilnico. Svoboda gibanja v naravi Švedska je pravi raj za ljubitelje taborjenja, saj njihova zakonodaja pozna pravico do javnega dostopa ali Allemansrätten, kot ji pravijo. Ta omogoča vsakomur prosto raziskovanje švedske narave, dokler pri tem niste moteči ali ne uničujete okolja. To v praksi pomeni, da se lahko sprehajate, kolesarite, jahate, smučate in kampirate na katerem koli zemljišču razen na zasebnih vrtovih in v bližini stanovanjskih hiš ali obdelovanih zemljišč. Kurjenje tabornega ognja V duhu pravice do javnega dostopa je na Švedskem dovoljeno tudi kurjenje ognja na prostem, a velja upoštevati nekatere omejitve, še posebno v toplejših mesecih, ko je večja požarna ogroženost. Območja, kjer trenutno velja prepoved kurjenja v narave, so objavljena na spletni strani tamkajšnje civilne zaščite www.krisinformation.se.

Članek je bil objavljen v oglasni prilogi Jesenske počitnice.