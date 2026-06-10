Od bašljanskih »štoflcev« do Repkov: festival, ki povezuje generacije in tradicijo

Preddvor bo v soboto, 13. junija, ponovno v znamenju sladkih spominov, druženja in zabave. Grajski vrt gradu Dvor bo med 11. in 17. uro gostil Štoflcfest, priljubljeni festival bombonov, ki iz leta v leto privablja številne družine in obiskovalce od blizu in daleč. Dogodek ohranja spomin na znamenite »štoflce«, domače bombone, ki so jih nekoč ročno izdelovali v bližnjem Bašlju. Domačini z njim ne obujajo le dela lokalne dediščine, temveč krepijo tudi medgeneracijsko povezovanje in sodelovanje številnih društev, ki soustvarjajo festivalsko dogajanje.

Za vrhunec letošnjega programa bo poskrbel priljubljeni raper Rok Terkaj - Trkaj, ki bo s predstavo Repki najmlajše popeljal v svet ritma in ustvarjalnosti. Otroci se bodo lahko zabavali tudi ob gledališki predstavi Prišla je miška iz mišnice, pripovedovanju pravljic, kamišibaju ter lutkovni predstavi 1001 pravljica v izvedbi Lutkovnega gledališča Tri. Festival bo letos dobil tudi mednarodno noto. Na odru se bosta predstavili folklorni skupini iz Avstrije in Hrvaške, ki bosta naslednji dan nastopili še na 18. Petrovem mednarodnem folklornem festivalu.

Za vrhunec letošnjega programa bo poskrbel priljubljeni raper Rok Terkaj - Trkaj.

Trkaj bo z otroško predstavo Repki poskrbel za veliko zabave in dobre volje.

Za vsak okus nekaj

Poleg odrskega dogajanja bo obiskovalce čakalo tudi veliko aktivnosti na prostem. Grajski vrt bodo napolnili gasilski in kolesarski poligon, poligon za prometno varnost, čebelarski kotiček, ustvarjalne delavnice, poslikave obraza in ponudniki unikatnih izdelkov. Med najbolj atraktivnimi točkami bo zagotovo leseni vrtiljak na ročni pogon, obiskovalci pa se bodo lahko zapeljali tudi s tradicionalnim »kimpežem«. Poskrbljeno bo tudi za ljubitelje domačih dobrot. Dišalo bo po bašljanskem šmornu, ocvrtih miškah in drugih lokalnih specialitetah, ki bodo obiskovalcem pričarale pristno domače vzdušje. Za uporabo festivalske ponudbe bo veljala posebna valuta – štoflc, pri čemer en štoflc predstavlja en evro. Otroci bodo za sodelovanje pri animacijah in delavnicah potrebovali poseben festivalski žig, ki ga bodo lahko pridobili na vstopnih točkah.

Organizatorji obljubljajo dan, poln smeha, ustvarjalnosti in sladkih presenečenj, ki bo tudi letos povezal obiskovalce vseh generacij ter pokazal, da imajo tradicija, skupnost in preproste radosti še vedno posebno mesto v srcu lokalnega okolja.