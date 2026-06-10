  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PREDDVOR

Od bašljanskih »štoflcev« do Repkov: festival, ki povezuje generacije in tradicijo

Obiskovalce čakajo bomboni, pravljice, folklora, domače dobrote in številne aktivnosti.
Obiskovalce bo tudi letos navdušil tradicionalni leseni vrtiljak.

Obiskovalce bo tudi letos navdušil tradicionalni leseni vrtiljak.

Trkaj bo z otroško predstavo Repki poskrbel za veliko zabave in dobre volje.

Trkaj bo z otroško predstavo Repki poskrbel za veliko zabave in dobre volje.

Najmlajše čakajo številne ustvarjalne delavnice, animacije in sladke nagrade. FOTOgrafije: Arhiv

Najmlajše čakajo številne ustvarjalne delavnice, animacije in sladke nagrade. FOTOgrafije: Arhiv

Obiskovalce bo tudi letos navdušil tradicionalni leseni vrtiljak.
Trkaj bo z otroško predstavo Repki poskrbel za veliko zabave in dobre volje.
Najmlajše čakajo številne ustvarjalne delavnice, animacije in sladke nagrade. FOTOgrafije: Arhiv
S. N.
 10. 6. 2026 | 07:20
2:47
A+A-

Preddvor bo v soboto, 13. junija, ponovno v znamenju sladkih spominov, druženja in zabave. Grajski vrt gradu Dvor bo med 11. in 17. uro gostil Štoflcfest, priljubljeni festival bombonov, ki iz leta v leto privablja številne družine in obiskovalce od blizu in daleč. Dogodek ohranja spomin na znamenite »štoflce«, domače bombone, ki so jih nekoč ročno izdelovali v bližnjem Bašlju. Domačini z njim ne obujajo le dela lokalne dediščine, temveč krepijo tudi medgeneracijsko povezovanje in sodelovanje številnih društev, ki soustvarjajo festivalsko dogajanje.

Za vrhunec letošnjega programa bo poskrbel priljubljeni raper Rok Terkaj - Trkaj, ki bo s predstavo Repki najmlajše popeljal v svet ritma in ustvarjalnosti. Otroci se bodo lahko zabavali tudi ob gledališki predstavi Prišla je miška iz mišnice, pripovedovanju pravljic, kamišibaju ter lutkovni predstavi 1001 pravljica v izvedbi Lutkovnega gledališča Tri. Festival bo letos dobil tudi mednarodno noto. Na odru se bosta predstavili folklorni skupini iz Avstrije in Hrvaške, ki bosta naslednji dan nastopili še na 18. Petrovem mednarodnem folklornem festivalu.

Za vrhunec letošnjega programa bo poskrbel priljubljeni raper Rok Terkaj - Trkaj.

Trkaj bo z otroško predstavo Repki poskrbel za veliko zabave in dobre volje.
Trkaj bo z otroško predstavo Repki poskrbel za veliko zabave in dobre volje.

Za vsak okus nekaj

Poleg odrskega dogajanja bo obiskovalce čakalo tudi veliko aktivnosti na prostem. Grajski vrt bodo napolnili gasilski in kolesarski poligon, poligon za prometno varnost, čebelarski kotiček, ustvarjalne delavnice, poslikave obraza in ponudniki unikatnih izdelkov. Med najbolj atraktivnimi točkami bo zagotovo leseni vrtiljak na ročni pogon, obiskovalci pa se bodo lahko zapeljali tudi s tradicionalnim »kimpežem«. Poskrbljeno bo tudi za ljubitelje domačih dobrot. Dišalo bo po bašljanskem šmornu, ocvrtih miškah in drugih lokalnih specialitetah, ki bodo obiskovalcem pričarale pristno domače vzdušje. Za uporabo festivalske ponudbe bo veljala posebna valuta – štoflc, pri čemer en štoflc predstavlja en evro. Otroci bodo za sodelovanje pri animacijah in delavnicah potrebovali poseben festivalski žig, ki ga bodo lahko pridobili na vstopnih točkah.

Organizatorji obljubljajo dan, poln smeha, ustvarjalnosti in sladkih presenečenj, ki bo tudi letos povezal obiskovalce vseh generacij ter pokazal, da imajo tradicija, skupnost in preproste radosti še vedno posebno mesto v srcu lokalnega okolja.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

festivalturizemSlovenijaglasbapoletjePreddvorotrociizlet
ZADNJE NOVICE
07:40
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

V Sloveniji kar 80 odstotkov škod na stavbah povzroči izliv vode

Vse več je škodnih primerov v starejših hišah in stanovanjih. V Sloveniji okoli 30 do 35 odstotkov stavb ni zavarovanih.
Simona Fajfar10. 6. 2026 | 07:40
07:39
Šport  |  Športni trači
INTERVJU

Zgodba slovenskega športnika, ki mnoge preseneti

Doma še vedno hranijo list papirja, na katerega si je kot najstnik zapisal načrt svoje kariere. Danes je Jaka Bijol eden najbolj prepoznavnih slovenskih nogometašev.
10. 6. 2026 | 07:39
07:36
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
DIVJANJE

Kam se mu je tako mudilo? Slovenec pritisnil na gas na hrvaški avtocesti: pošteno so ga oglobili

Slovenec je na hrvaški avtocesti močno pritisnil na plin.
10. 6. 2026 | 07:36
07:20
Lifestyle  |  Izlet
PREDDVOR

Od bašljanskih »štoflcev« do Repkov: festival, ki povezuje generacije in tradicijo

Obiskovalce čakajo bomboni, pravljice, folklora, domače dobrote in številne aktivnosti.
10. 6. 2026 | 07:20
07:10
Novice  |  Kronika  |  Doma
VOZNIK JE NAPIHAL

Nove podrobnosti o nesreči, v kateri je ponesrečencu pomagal 12-letni deček

Pijani voznik zaradi neprilagojene hitrosti treščil v drevo. Deček je poškodovancu oskrbel krvavečo rano.
10. 6. 2026 | 07:10
07:00
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
NAPAD V ČRNUČAH

Z več udarci v glavo ga je spravil na rob smrti: takšna kazen čaka Erika Beganovića za hud napad

Beganović je moškega posebno hudo poškodoval. Dva tedna je bil oškodovanec celo v smrtni nevarnosti.
Aleksander Brudar10. 6. 2026 | 07:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAKLADI SLOVENIJE

Mare Santo – zaklad Jadranskega morja

Na približno 20 metrih globine v slovenskem morju že več let nastaja ena najbolj nenavadnih slovenskih zgodb.
9. 6. 2026 | 11:30
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SPREMEMBA

»Pogosto sem se vprašala, kdaj sem se sploh nazadnje smejala«

Gospa Hilda je ena od zadovoljnih pacientk dr. Trampuša, ki je po dolgoletni agoniji zaradi parodontoze dobila nasmeh, ki je povrnil veselje v vsakdanu.
Promo Slovenske novice8. 6. 2026 | 09:20
Šport  |  Športni trači
INTERVJU

Zgodba slovenskega športnika, ki mnoge preseneti

Doma še vedno hranijo list papirja, na katerega si je kot najstnik zapisal načrt svoje kariere. Danes je Jaka Bijol eden najbolj prepoznavnih slovenskih nogometašev.
10. 6. 2026 | 07:39
Promo
Novice  |  Slovenija
PODJETNIŠTVO

Največja podjetniška prednost ni več denar

V podkastu Supermoč je Jernej Pirc, direktor BNI Adria, spregovoril o tem, zakaj podjetniki danes za uspeh ne potrebujejo le dobrih idej, temveč predvsem kakovostno podporno okolje, prave ljudi in odprtost za nove tehnologije.
9. 6. 2026 | 08:30
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Boleče noge ob toplih dneh ne bi smele biti del vašega vsakdana

Noge so bolele že vašo mamo in babico pred njo, zato si zvečer, z nogami na kavču, mirno rečete, da v vaši družini to tako pač je.
8. 6. 2026 | 08:52
Promo
Novice  |  Slovenija
ŽIVLJENJE

Želimo samo preživeti ali tudi kakovostno živeti?

Ko človek izve, da ima resno bolezen, najprej pomisli samo eno: da bi preživel.
Promo Slovenske novice8. 6. 2026 | 11:40
Šport  |  Športni trači
VIDEO

»Žalostno je iti sam na pivo«

Nekdanja šampionka Petra Majdič je brez olepševanja spregovorila o individualizmu, osamljenosti in tem, zakaj šport brez ljudi ne more preživeti.
5. 6. 2026 | 13:35
Šport  |  Športni trači
INTERVJU

Mama Žana Kranjca: »Ni on edini na svetu, ki ima težavo«

Mama olimpijskega podprvaka pojasnjuje, zakaj se doma skoraj ne pogovarjajo o smučanju in kako športniku pomagati po neuspehu.
8. 6. 2026 | 08:51
Novice  |  Slovenija
TEŽKE RAZMERE

Brez zavor: Sumljivi ljudje te hitro najdejo

Filip Flisar nikoli ni bil športnik, ki bi se držal pravil klasičnega športnega nastopa. Vedno je deloval nekoliko drugače – glasnejši, bolj neposreden in precej manj zadržan od večine slovenskih športnikov.
5. 6. 2026 | 08:08
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Hallux valgus: ko ukrivljen palec postane več kot le estetska težava

Mnogi ljudje menijo, da je ukrivljen nožni palec predvsem estetska težava, vendar je resnica precej drugačna.
Promo Slovenske novice8. 6. 2026 | 10:05
Promo
Novice  |  Slovenija
POVEZANI

Lovite signal ali trenutke?

Časi, ko smo se ob 20. uri z vso družino zbrali pred televizorjem, da ne bi zamudili začetka filma, so žal za nami.
8. 6. 2026 | 12:49
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODKI PO SLOVENIJI

Iščete idejo za petkov večer? Našli smo nekaj za vas

Poletje festivalov, glasbe in doživetij
Promo Slovenske novice5. 6. 2026 | 11:06
Promo
Novice  |  Slovenija
DONOSNO

Koliko denarja lahko prinese parkirno mesto pred vašim objektom?

Lastniki električnih vozil že izbirajo drugače. V turizmu in gostinstvu polnilnica postaja podobna storitev, kot sta bila nekoč Wi-Fi ali klimatska naprava.
5. 6. 2026 | 07:49
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE V HRBTU

Skolioza: kdaj ukrivljenost hrbtenice postane resen problem?

Kaj, če vaše bolečine v križu, vratu in ramenih kažejo na stanje, ki se pogosto razvija neopazno, a lahko vodi do resnih težav, če ni ustrezno obravnavano?
9. 6. 2026 | 08:46
Bulvar  |  Domači trači
PRESENEČENJE

Domen Prevc brez filtra: »Prvotni načrt se mi je povsem 'sfižil'«

Če smo mislili, da o Domnu Prevcu ne moremo izvedeti ničesar novega, nas je pred kratkim presenetil z zanimivimi razkritji. »Če bi osvojil celinski pokal, bi šel za pilota na Florido,« je med drugim priznal smučarski skakalec in svetovni rekorder, ki ga danes bolj kot slava žene občutek svobode.
3. 6. 2026 | 08:16
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TVEGANJE

Zakaj zdravniki opozarjajo na eno najnevarnejših »nevidnih bolezni«

Življenje je pot, zdravje je cilj! Izberi pravo pot. In to še danes.
29. 4. 2026 | 09:12
PremiumPromo
Šport  |  Tekme
FRANJA

Znane podrobnosti o velikem kolesarskem dogodku v Sloveniji

Maraton Franja BTC City je mednarodni športno-rekreativni dogodek z najdaljšo tradicijo v Sloveniji.
5. 6. 2026 | 08:36
Novice  |  Slovenija
Sovoznik

Pite, juhe in solate kot tihi podpis neke Ljubljane

Znana ljubljanska gostilničarka, avtorica kuharskih knjig in ustanoviteljica Bazilike v podkastu Sovoznik o bistrojih, kuhanju brez popolnosti, družinski mizi, gostinstvu kot vsakodnevni improvizaciji in novem kreativnem prostoru, kjer bo lahko kuhala tudi tisto, kar še nima koncepta.
Gregor Knafelc4. 6. 2026 | 14:18
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki