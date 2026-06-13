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Od Castre do Pilona: drugačna zgodba Ajdovščine

Na začetku Vipavske doline leži mesto, kjer se rimska zgodovina, umetnost in sodoben utrip lepo prepletajo. Ajdovščina obiskovalca med drugim povabi na sprehod med ostanki antične Castre in v galerijo Vena Pilona.
FOTO: Jan Čermelj

FOTO: Jan Čermelj

FOTO: Jan Čermelj

FOTO: Jan Čermelj

FOTO: arhiv Vipavska dolina

FOTO: arhiv Vipavska dolina

Galerija Vena Pilona, Ajdovščina FOTO: Blaž Kondža

Galerija Vena Pilona, Ajdovščina FOTO: Blaž Kondža

Galerija Vena Pilona, Ajdovščina FOTO: Blaž Kondža

Galerija Vena Pilona, Ajdovščina FOTO: Blaž Kondža

Lavričev trg, Ajdovščina FOTO: Blaž Kondža

Lavričev trg, Ajdovščina FOTO: Blaž Kondža

Ostanki rimskega obzidja v Ajdovščini FOTO: Blaž Kondža

Ostanki rimskega obzidja v Ajdovščini FOTO: Blaž Kondža

Ajdovščina FOTO: Blaž Kondža

Ajdovščina FOTO: Blaž Kondža

FOTO: Jan Čermelj
FOTO: Jan Čermelj
FOTO: arhiv Vipavska dolina
Galerija Vena Pilona, Ajdovščina FOTO: Blaž Kondža
Galerija Vena Pilona, Ajdovščina FOTO: Blaž Kondža
Lavričev trg, Ajdovščina FOTO: Blaž Kondža
Ostanki rimskega obzidja v Ajdovščini FOTO: Blaž Kondža
Ajdovščina FOTO: Blaž Kondža
Bl. Ko.
 13. 6. 2026 | 08:00
11:23
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Ajdovščina danes velja za eno najbolj živahnih središč Vipavske doline. Prišleka hitro pritegne z drugačnim ritmom, sproščenim primorskim značajem in močno navezanostjo na zgodovino prostora pod Trnovsko planoto.

Burja tukaj ni le vremenski pojav, ampak del identitete mesta. Domačini pravijo, da človeka prebudi, prečisti zrak in daje Vipavski dolini poseben temperament. Prav zaradi te kombinacije narave, zgodovine in sodobnega utripa Ajdovščina vse bolj privablja obiskovalce, ki iščejo avtentična doživetja.

Središče mesta je prijetno za raziskovanje peš. Med kavarnami, manjšimi trgovinami in urejenimi mestnimi površinami se nenadoma pojavijo mogočni ostanki rimske utrdbe, ki nas prestavijo skoraj dva tisoč let v preteklost.

Ostanki rimskega obzidja v Ajdovščini FOTO: Blaž Kondža
Ostanki rimskega obzidja v Ajdovščini FOTO: Blaž Kondža

Med zidovi nekdanje Castre

Ajdovščina stoji na območju nekdanje rimske utrdbe Castrum Ad Fluvium Frigidum (utrdba ob Mrzli reki), pomembne obrambne točke ob rimski cesti od Ogleja proti Emoni. Ostanki obzidja in obrambnih stolpov danes veljajo za ene najbolje ohranjenih poznorimskih utrdb v Sloveniji. Njihova posebnost je predvsem v tem, da antična dediščina ni zaprta za muzejske zidove, temveč ostaja del vsakdanjega mestnega prostora.

Lučaj od ajdovskega TIC-a se na območju sodobne mestne tržnice nahajajo poznoantičnih term – nekateri med njimi so v zastekljeni stavbi – in obrambnih stolpov 12 in 13, ki sta bila rekonstruirana v 20. stoletju. V Rustijevi hiši, v kateri zdaj deluje kavarna s pekarno, so na ogled dobro ohranjeni stebrički sistema talnega gretja, hipokavsta.

Osrednji ajdovski trg, Lavričev trg, je bil zgrajen na temeljih osrednjega dela nekdanje rimske utrdbe. Tam so danes na trgu v štirih odprtih predstavitvenih poljih prikazani najbolje ohranjeni zidovi domnevnega principija, kompleksa poznorimskega vojaškega poveljništva.

Na območju Grajskega vrta se dviguje eno najbolj ohranjenih rimskih obzidij pri nas s stolpom 8. Arheologi domnevajo, da je bilo obzidje Castre široko okoli tri metre in visoko šest, morda celo osem metrov. Danes je ohranjeno le do višine 4,40 metra.

Sicer pa sprehod ob njem lepo pokaže, kako pomembna strateška točka je bila nekoč Ajdovščina. V poznem rimskem obdobju so tu nadzorovali prehod skozi Vipavsko dolino, zato je bila močno utrjena.

Srednjeveško naselje in fužine

Ajdovščina FOTO: Blaž Kondža
Ajdovščina FOTO: Blaž Kondža

Znotraj rimskega obzidja se je pozneje razvilo strnjeno srednjeveško naselje z ozkimi ulicami (t. i. gasami), ki so se ohranile do danes. Staro mestno jedro zaokrožijo meščanske hiše iz 19. stoletja, ko je mesto doživljalo gospodarski razcvet. Tudi po sledeh industrijske dediščine se lahko sprehodite, vse do izvira Hublja in ostankov starih fužin. Zanimiva posebnost v središču je Trg 1. slovenske vlade, prve povojne vlade na Slovenskem, ustanovljene leta 1945 v Ajdovščini. Trg je zasnovan kot prostor za predstavitev arhitekturnih izkopanin z rekonstruiranim rimskim stolpom.

Umetniški pečat Vena Pilona

Pomemben del identitete mesta predstavlja tudi Pilonova galerija, ki je zaradi značilne modre fasade ne moremo zgrešiti. Nedavno prenovljena galerija je posvečena enemu ključnih slovenskih umetnikov 20. stoletja. Veno Pilon je bil slikar, grafik in fotograf, ki je pomembno zaznamoval slovensko moderno umetnost. Razstava popelje obiskovalca skozi različna obdobja njegovega ustvarjanja, od ekspresivnih portretov do fotografskih podob Vipavske doline in pariškega umetniškega okolja.

Galerija Vena Pilona, Ajdovščina FOTO: Blaž Kondža
Galerija Vena Pilona, Ajdovščina FOTO: Blaž Kondža

Galerija ne deluje kot klasičen muzejski prostor, temveč kot živ kulturni center, ki pomembno soustvarja sodobni utrip Ajdovščine. Prav ta povezava med umetnostjo, zgodovino in lokalnim okoljem daje mestu dodatno kulturno širino. Poleg tega je Pilonova galerija prva postaja na tematski poti Na sledi navdiha.

Galerija Vena Pilona, Ajdovščina FOTO: Blaž Kondža
Galerija Vena Pilona, Ajdovščina FOTO: Blaž Kondža

Vipavska dolina skozi vinske kleti

Vipavska dolina velja za eno najbolj zanimivih slovenskih vinskih regij. Vedno več obiskovalcev jo raziskuje v okviru projekta odprtih vinskih kleti, kjer lahko spoznajo manjše družinske vinarje, avtohtone sorte in značilno vipavsko gostoljubje.

Posebnost doline so vina zelen, pinela in rebula, številni vinarji pa prisegajo na sonaravno pridelavo in manjše serije vin. Degustacije pogosto spremljajo domači siri, suhomesni izdelki in druge lokalne dobrote.

Med najbolj znanimi vinorodnimi območji so Vipavski Križ, Planina, Slap pri Vipavi, Goče in okolica Podnanosa. Poleti številne kleti pripravljajo vodene degustacije, večerna druženja med vinogradi in kulinarične dogodke, ki obiskovalcem omogočajo pristno doživetje Vipavske doline.

Ko oživi antično mesto

Konec junija bo Ajdovščino spet preplavil duh pozne antike. Med 20. in 21. junijem bo mesto gostilo festival Ad Fluvium Frigidum – festival poznoantične kulture, ki temelji na dediščini znamenite bitke pri Mrzli reki leta 394, prelomnega dogodka v svetovni zgodovini. Po tej bitki naj bi se krščanstvo uveljavilo kot državna vera rimskega cesarstva. Seveda v Ajdovščini ne pozabijo omeniti, da je k izidu bitke menda bistveno pripomogla močna burja, ki je obračala izstreljene puščice in cesarja Teodozija popeljala do zmage.

FOTO: Jan Čermelj
FOTO: Jan Čermelj

V času festivala se območje Castre spremeni v pravo rimsko prizorišče. Udeleženci iz različnih evropskih držav postavijo rimski vojaški tabor in delavnice, uprizorijo gladiatorske boje in izvajajo prikaze obrti, spretnosti in navad ter tako obiskovalcem približajo življenje v poznoantičnem obdobju.

V sklopu čezmejne evropske prestolnice kulture 2025, ki je povezala Novo Gorico in Gorico, je bila lani posebno doživetje velika uprizoritev bitke pri Mrzli reki pod Školjem, v kateri je zgodovina skoraj dobesedno oživela pred obiskovalci. Organizatorji so nam zaupali, da bitke ne bodo uprizarjali vsako leto, ampak bodo zato pomemben del letošnjega programa namenili poznorimskim športnim igram, kot je denimo metanje plumbate, antičnega orožja, ki spominja na kratko puščico, obteženo s svincem, v katerem se bodo lahko preizkusil tudi obiskovalci. Poleg športnih iger, kot so trigon, orca, delta, harpastum, streljanje z lokom, metanje sulice, vlečenje vrvi in druge, bo festival ponudil še vodene oglede Castre in rimskega tabora, gladiatorske delavnice za otroke, legionarsko šolo, bogat program v bližnjem arheološkem parku Ad Pirum – na današnji Hrušici, možnost pristnega stika z interpretatorji žive dediščine in še mnogo več. Festival je lep primer sodobne interpretacije kulturne dediščine in eden najbolj zanimivih zgodovinskih dogodkov v Sloveniji.

FOTO: arhiv Vipavska dolina
FOTO: arhiv Vipavska dolina

Vipavska dolina na dosegu roke

Ajdovščina je tudi odlično izhodišče za raziskovanje širše Vipavske doline. Le nekaj kilometrov stran obiskovalca čakajo vipavske vinske ceste, srednjeveški Vipavski Križ, številne pohodniške poti pod robom Trnovske planote ter razgledne točke nad dolino.

Vedno več obiskovalcev privabi sem tudi lokalna kulinarika. Vipavska dolina slovi po avtohtonih vinih, kot sta zelen in pinela, in jedeh, ki jih zaznamujejo burja, zelišča in tradicija domače kuhinje. Na krožnikih se pogosto znajdejo domači njoki, mineštre, suhomesni izdelki in sezonske jedi iz lokalnih sestavin. Prav povezanost z okoljem daje vipavski gastronomiji poseben značaj.

Poletni dogodki v Vipavski dolini

Goriško poletje
Kdaj: 1. junij–31. avgust 2026
Kraj: Nova Gorica in okolica
Sklop koncertov, kulturnih, zabavnih in družabnih dogodkov, ki povezujejo mestni utrip in podeželje ter obiskovalcem ponujajo raznovrstna doživetja vse poletje.
Več informacij na: www.vipavskadolina.si/splosno/gorisko-poletje

Odprte kleti v Rajski dolini
Kdaj: 1. junij–30. september 2026
Kraj: Vipavska dolina
Vipavski vinarji odprejo vrata svojih vinskih kleti ter obiskovalce povabijo na degustacije vin in domačih kulinaričnih dobrot.
Več informacij na: www.vipavskadolina.si/splosno/odprte-kleti

Festival vina zelen in avtohtonih sort
Kdaj: sobota, 13. junij 2026
Kraj: Vipavski Križ
Festival v slikovitem srednjeveškem Vipavskem Križu združuje najboljše pridelovalce vina zelen ter ponudbo lokalnih jedi in kulturni program.
Več informacij na: www.vipavskadolina.si/splosno/festival-vina-zeln

Ad Fluvium Frigidum – festival poznoantične kulture
Kdaj: 20. in 21. junij 2026
Kraj: Ajdovščina
Eden najbolj prepoznavnih zgodovinskih dogodkov v Vipavski dolini. Rimski tabori, gladiatorji, uprizoritve bitk, delavnice in prikazi antičnega življenja obiskovalce popeljejo v čas pozne antike.
Več informacij na: adfluviumfrigidum.si

Poletna polenta
Kdaj: nedelja, 21. junij 2026
Kraj: Šmihel
Dogodek ob začetku poletja združuje kulinariko, sproščeno druženje in razglede nad Vipavsko dolino v posebnem večernem ambientu.
Več informacij na: www.vipavskadolina.si/splosno/poletna-polenta

Praznik košnje na Banjšicah
Kdaj: nedelja, 19. julij 2026
Kraj: Banjšice
Tradicionalna prireditev s prikazi ročne košnje, konjskimi dirkami, domačo kulinariko in glasbenim programom.

Festival vipavskih vin in kulinarike
Kdaj: 21. in 22. avgust 2026
Kraj: Vipavski Križ
Festival združuje vipavske vinarje, lokalno kulinariko in kulturni program v okolju enega najlepše ohranjenih srednjeveških krajev v Sloveniji.

Dnevi kruha in vina
Kdaj: 25. avgust–6. september 2026
Kraj: Ajdovščina
Dnevi kruha in vina bodo postregli z bogato kulinarično izbiro in vrsto zanimivih dogodkov.

B’ndimska kvatrnica
Kdaj: 28. in 30. avgust 2026
Kraj: Branik
Tradicionalna prireditev s pestrim programom.

Članek je bil objavljen v oglasni prilogi Počitniška malha.

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