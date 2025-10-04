  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ZANIMIV IZLET

Od gradu so ostale le ruševine, a o njem kroži več legend (FOTO)

Kačji grad nad Dobrno se v pisnih virih omenja že leta 1253 in je bil naseljen več kot pet stoletij.
Ostanki Kačjega gradu FOTO: Janez Mihovec

Ostanki Kačjega gradu FOTO: Janez Mihovec

Informativna tabla nam pojasni zgodovino gradu in več legend. FOTO: Janez Mihovec

Informativna tabla nam pojasni zgodovino gradu in več legend. FOTO: Janez Mihovec

Grad na stari razglednici FOTO: Janez Mihovec

Grad na stari razglednici FOTO: Janez Mihovec

To je bilo nekoč obzidje. FOTO: Janez Mihovec

To je bilo nekoč obzidje. FOTO: Janez Mihovec

Nekdanji palacij FOTO: Janez Mihovec

Nekdanji palacij FOTO: Janez Mihovec

Pogled na spodnji Novi grad FOTO: Janez Mihovec

Pogled na spodnji Novi grad FOTO: Janez Mihovec

Razgled z gradu FOTO: Janez Mihovec

Razgled z gradu FOTO: Janez Mihovec

Ostanki Kačjega gradu FOTO: Janez Mihovec
Informativna tabla nam pojasni zgodovino gradu in več legend. FOTO: Janez Mihovec
Grad na stari razglednici FOTO: Janez Mihovec
To je bilo nekoč obzidje. FOTO: Janez Mihovec
Nekdanji palacij FOTO: Janez Mihovec
Pogled na spodnji Novi grad FOTO: Janez Mihovec
Razgled z gradu FOTO: Janez Mihovec
Janez Mihovec
 4. 10. 2025 | 06:15
3:41
A+A-

Stara legenda pravi, da sta na srednjeveškem gradu pri Dobrni nekdaj živela bogat grof in njegova žena. Imela sta hčerko in tej je bilo ob rojstvu prerokovano, da jo bo ubila strela, ko bo stara sedem let. V strahu, da se kaj takega ne bi zgodilo, ji nista dovolila hoje na prostem in sta jo zaprla v globoko klet. Tam ni bilo najbolj udobno in oče in mama sta opazila, da deklica hira. Nekega dne sta ji prinesla mleko in slučajno opazila, da se je deklici približala velika kača s krono na glavi. Odrinila je deklico stran od skodelice in sama popila mleko.

Grof in grofica sta se namenila, da ujameta kačo in ji odvzameta dragoceno krono. Deklico sta odpeljala proč, naslednji dan pa nastavila le skodelico mleka. Kačja kraljica je zaznala nevarnost in s čarobno piščalko na pomoč poklicala vse kače sveta. In res. Kače sveta so prišle in začele oblegati grad. Branitelji gradu so bili v strahu. Potem je v grad prišel berač in jim svetoval, da nalože okoli vsega obzidja obilo drv.

Stoji kak kilometer od naselja Dobrna in njegovega zdravilišča.

Ubogali so ga in berač je nato ukazal hlapcem, da drva zažgejo, sam pa je v gradu splezal na visoko drevo in zapiskal na piščal. Kače so se vzpenjale prek grmade in vse popadale v ogenj. Le njihova kraljica je prišla na drugo stran. Ko je na drevesu zagledala berača, je splezala do njega. Dotaknila se ga je in berač se je spremenil v prah, kačja kraljica je omahnila v ogenj in grad je bil rešen.

Od Kačjega gradu so danes ostale le ruševine. Stoji kak kilometer od naselja Dobrna in njegovega zdravilišča. Nad naseljem Lokovina se vzpenja strma in že zelo zaraščena skalna kopa. Grad se v pisnih virih omenja že leta 1253 in je bil naseljen več kot pet stoletij. V 18. stoletju ni bilo več potrebe po življenju v teh mrzlih, vlažnih in neprijetnih stavbah, zato so večino tovrstnih gradov opustili. Tudi Kačjega: dotrajana stavba se je začela leta 1772 rušiti kar sama od sebe. Prebivalci gradu so jo morali zapustiti na vrat na nos.

V zadnjih letih so se ruševine močno zarasle.

Lastnik Franc Ksaver Dienersberg si je le nekaj sto metrov proč na ravnini pod gradom sezidal novo udobno graščino. Dvorec Neuhaus je obdan z lepim parkom, lepo je ohranjen, pa kljub vsemu prazen prepuščen propadu. Po drugi svetovni vojni je bil nacionaliziran, v njem je bil dolga leta zavod za usposabljanje invalidnih otrok. Po tistem, ko so v bližini sezidali novo ustanovo, pa graščina sameva.

Sprehodimo se torej iz Dobrne do Kačjega gradu. V vasi Lokovina se mimo hiš odcepi na vrh griča potka. Popelje nas do informativne table, ki nam pojasni zgodovino gradu in več legend, ki bajajo o gradu in njenih prebivalcih. Od tu je do gradu, ki ga je nekdaj obdajalo mogočno obzidje in sredi katerega je stal mogočen palacij, le še nekaj korakov. V zadnjih letih so se ruševine močno zarasle. Pa kljub vsemu na nekaterih mestih segajo do deset metrov v višino.

Z vrha gradu se odpre lep razgled na Novi grad in Dobrno na ravnini ter gričevja in hribovja Štajerske v bližnji in daljni okolici.

Informativna tabla nam pojasni zgodovino gradu in več legend. FOTO: Janez Mihovec
Informativna tabla nam pojasni zgodovino gradu in več legend. FOTO: Janez Mihovec

Grad na stari razglednici FOTO: Janez Mihovec
Grad na stari razglednici FOTO: Janez Mihovec

Pogled na spodnji Novi grad FOTO: Janez Mihovec
Pogled na spodnji Novi grad FOTO: Janez Mihovec

Razgled z gradu FOTO: Janez Mihovec
Razgled z gradu FOTO: Janez Mihovec

To je bilo nekoč obzidje. FOTO: Janez Mihovec
To je bilo nekoč obzidje. FOTO: Janez Mihovec

Nekdanji palacij FOTO: Janez Mihovec
Nekdanji palacij FOTO: Janez Mihovec

Več iz teme

GradKačji gradDobrnaSlovenijaizlet
ZADNJE NOVICE
08:31
Novice  |  Svet
NOVO POGLAVJE

Od medicinske sestre do prve ženske na čelu Anglikanske cerkve

Sarah Mullally je 106. nadškofinja Canterburyja.
4. 10. 2025 | 08:31
08:10
Bulvar  |  Domači trači
NAJPREJ ZVOK, NATO ŠE AROMA

Uf, kako nerodno. Ste videli, kaj se je radijcu zgodilo sredi trgovine? (VIDEO)

»Seveda sem se pretvarjal, da nič ne vem. Gledam v telefon, tipkam …«
4. 10. 2025 | 08:10
08:00
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Pet mest, kjer se bodo zabavali tudi otroci

Ko dnevi postajajo krajši, temperature pa prijetnejše kot poleti, je jesen odličen čas za kratek mestni oddih z družino.
4. 10. 2025 | 08:00
07:48
Lifestyle  |  Astro
UČINKOVIT PRISTOP

Bi se radi znebili blokad? Uspešne pri tem so maorske tehnike

Ujeto energijo sprostijo z dotikom, pri tem pa povezujejo vse ravni. Umaknejo se bolezni, izboljšajo se odnosi, počutje.
4. 10. 2025 | 07:48
07:30
Novice  |  Slovenija
VOLILNI KONGRES

Ste videli, kako se Asta Vrečko hvali pred kongresom Levice?

»Boljša prihodnost Slovenije je mogoča le z Levico«, meni koordinatorica stranke in ministrica za kulturo.
4. 10. 2025 | 07:30
07:15
Premium
Novice  |  Slovenija
RAZSTAVA

Nekoč je bilo Niko strah kač, zdaj sta jim s partnerjem prepustila celo hišo (FOTO)

Na 31. Bioexu v Ljubljani poleg plazilcev na ogled tudi žuželke in sesalci.
Ajda Janovsky4. 10. 2025 | 07:15

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

»Kdo vam bo povrnil stroške?« (video)

Kako preprečiti paniko in velike izgube? Kako zavarovati premoženje in se izogniti hudim poslovnim posledicam?
25. 9. 2025 | 16:05
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA ENERGIJA

Težka industrija in napete razmere na trgu: kdaj bo naslednji cenovni šok?

V zadnjih letih je slovenski trg električne energije podvržen hitrim spremembam, ki so posledica geopolitičnih dogodkov in strukturnih premikov v evropskem energetskem sistemu.
3. 10. 2025 | 09:27
Promo
Novice  |  Svet
POVEZOVALNO

Kako je Koroška postala nova zvezda Evrope

Goliška železnica (Koralmbahn), suhi terminal in letališče Celovec postavljajo Koroško na logistični zemljevid sveta.
30. 9. 2025 | 15:32
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Laponska: čarobni oddih, ki ga nikoli ne boste pozabili

Ko se približuje december, se v nas prebudi nekaj posebnega – občutek topline, pričakovanja in čarobnosti, ki ga drugje v letu ne poznamo. A če obstaja kraj, kjer je ta občutek še močnejši, kjer praznični duh resnično živi, potem je to Laponska.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 09:45
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

»Kdo vam bo povrnil stroške?« (video)

Kako preprečiti paniko in velike izgube? Kako zavarovati premoženje in se izogniti hudim poslovnim posledicam?
25. 9. 2025 | 16:05
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA ENERGIJA

Težka industrija in napete razmere na trgu: kdaj bo naslednji cenovni šok?

V zadnjih letih je slovenski trg električne energije podvržen hitrim spremembam, ki so posledica geopolitičnih dogodkov in strukturnih premikov v evropskem energetskem sistemu.
3. 10. 2025 | 09:27
PromoPhoto
Novice  |  Svet
POVEZOVALNO

Kako je Koroška postala nova zvezda Evrope

Goliška železnica (Koralmbahn), suhi terminal in letališče Celovec postavljajo Koroško na logistični zemljevid sveta.
30. 9. 2025 | 15:32
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Laponska: čarobni oddih, ki ga nikoli ne boste pozabili

Ko se približuje december, se v nas prebudi nekaj posebnega – občutek topline, pričakovanja in čarobnosti, ki ga drugje v letu ne poznamo. A če obstaja kraj, kjer je ta občutek še močnejši, kjer praznični duh resnično živi, potem je to Laponska.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 09:45
Promo
Novice  |  Slovenija
ČAKALNE DOBE

Zakaj bi čakali več kot 600 dni, če vam ni treba?

Kako gibanje, preventiva in dodatno zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje pomagajo k hitrejšemu okrevanju in mirnejši prihodnosti.
2. 10. 2025 | 13:24
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VODIK

Nastaja največja vodikova iniciativa v Sloveniji

Slovenija s posebno iniciativo vstopa v vodikovo prihodnost ter povezuje industrijo in energetiko za razogljičen in zeleni prehod.
30. 9. 2025 | 08:20
Promo
Lifestyle  |  Stil
OPREMA DOMA

Kako začeti? Mini projekt za maksimalen učinek

Priznam: prvi hladnejši konec tedna me vedno najde s skodelico čaja v roki in z mislijo, da bi domu dala malo več topline. Letos sem se lotila petih hitrih projektov in v dveh dneh naredila razliko, ki jo opazi vsak obiskovalec, hkrati pa sem zmanjšala tudi račun za ogrevanje
29. 9. 2025 | 10:12
Promo
Novice  |  Slovenija
VODNI VIRI

Nove kapacitete za več kot 100.000 gospodinjstev

Slovenija je izjemno bogata z vodnimi viri. Ponaša se z več kot 25.000 kilometri vodotokov, ki zagotavljajo visoko vodnatost in stabilen vodni režim vse leto.
29. 9. 2025 | 09:16
Promo
Novice  |  Slovenija
ČAKALNE DOBE

Ko vas začne skrbeti sumljiva sprememba ...

Ko nas začne skrbeti sumljiva sprememba na koži ali bolečina v trebuhu, šteje vsak dan. A Slovenci na prvi pregled v povprečju čakamo več kot tri mesece.
26. 9. 2025 | 10:55
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zrak

Kako se lahko zaščitimo pred vse bolj onesnaženim zrakom?

Zrak je neviden spremljevalec našega vsakdana. Žal se večinoma ne zavedamo, kako močno lahko vpliva na naše zdravje in počutje.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 08:35
Promo
Lifestyle  |  Stil
OBRATI

Ko doseg ni več težava

Najnaprednejši električni avto v svojem razredu navdušuje z izjemnim dosegom, 800-voltno tehnologijo, vrhunsko učinkovitostjo in trajnostno notranjostjo.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 10:15
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Brez skrbi tudi v najhujši zimi: ogrevanje prihodnosti je tukaj

Toplotna črpalka z vključenim zavarovanjem je naložba v toplino in varnost doma, saj združuje udobje, prihranek energije in brezskrbnost za prihodnost.
3. 10. 2025 | 10:39
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VEČNO VPRAŠANJE

Ali veste, kakšno mleko kupujete?

Na trgovskih policah je ponudba mleka in mlečnih izdelkov ogromna. Mleko prihaja iz različnih držav, s seboj pa prinaša različno kakovost in svežino.
Promo Slovenske novice1. 10. 2025 | 09:49
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Se bo elektrika podražila?

Mala podjetja lahko prihranijo več kot 300 evrov letno. Petrol ponuja enoletno vezavo akcijske cene in preprosto pot do stabilnejših stroškov poslovanja.
22. 9. 2025 | 07:55
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ZAŠČITA

Prihajajo državno sponzorirani napadi?

S kombinacijo sistemskega pristopa države in varnostnih storitev, ki jih slovenskim podjetjem ponuja A1 Slovenija, lahko podjetja hitreje zaznavajo grožnje brez preobremenjevanja internih ekip, pri tem pa ostajajo skladna z zakonodajo.
29. 9. 2025 | 09:41
Promo
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKA HRANA

Iz Tuša sporočajo: Imamo slovenski krompir

Medtem ko kmetje opozarjajo, da je Slovenija preplavljena s tujim krompirjem, boste v trgovinah Tuš našli krompir, ki so ga pridelali kmetje v Sloveniji.
3. 10. 2025 | 15:11
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PRAVOČASNA OBRAVNAVA

Lumbago: vzroki, simptomi in zdravljenje bolečin v križu

Nenadna bolečina v križu vas lahko ujame pri vsakdanjih opravilih. Zakaj ne mine sama od sebe in zakaj jo je nujno pravočasno obravnavati?
30. 9. 2025 | 09:04
Promo
Novice  |  Slovenija
MLADI UPI

Pohitite: na voljo je 50.000 evrov!

Mladi upi 2025 prinašajo najmanj 50.000 evrov podpore perspektivnim športnikom, parašportnikom, umetnikom in znanstvenikom.
3. 10. 2025 | 09:34
Promo
Novice  |  Slovenija
OBJAVA

Razpis za predsednika uprave SDH

3. 10. 2025 | 08:33
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PRIVARČUJTE

Sončna elektrarna se po novem sistemu še bolj splača!

Z novo samooskrbno sončno elektrarno v kombinaciji z baterijo in pametnim razsmernikom lahko gospodinjstvo prihrani več kot 1.500 EUR na leto.
2. 10. 2025 | 08:52
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki