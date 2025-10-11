Od jelenčkov do kostanjev: jesenki izleti po Sloveniji

Čeprav mamljive turistične ponudbe velikokrat vabijo v eksotične kraje zvenečih imen, si je vedno znova treba priznati nekaj: za spoznavanje, odkrivanje, raziskovanje ali zgolj oddih nekje, kjer se spočijejo duša, telo in vsa čutila, ni treba daleč. Naša deželica je lepa in s pestrostjo naravnih, kulturnih ter zgodovinskih znamenitosti vsakič znova očara, a vse prevečkrat žal drži, da je kljub majhnosti slabo poznamo in da se še vedno najdejo kraji, ki ostajajo skriti ali jim ne namenjamo dovolj pozornosti.

Prav jesen, ko se narava odene v tople odtenke in se po poletni vročini vrnejo znosnejše temperature, je denimo idealna za pohode po tematskih poteh. Slovenija je prepredena z njimi, ena od njih je Pot po Logarski dolini, ki je deloma, do slapu Palenk in na krožni botanični poti ob Domu planincev, urejena tudi za osebe na invalidskih vozičkih.

Tematska pot Škocjanske jame popelje skozi svetovno znamenitost in del Unescove svetovne dediščine. Na drugem koncu Slovenije ponuja Pohorje ponuja pohodniške in kolesarske poti skozi gozdove in čez jase, ki razvajajo s čudovitimi razgledi. Krpanova pot poteka po domačih krajih junaka slovenskega literarnega izročila, tematska pot Na svoji zemlji v Baški grapi pa sledi zgodbam o nastajanju istoimenskega prvega celovečernega zvočnega slovenskega filma.

Tematski parki

Tu so različni tematski parki, katerih obisk je pravo doživetje. Mitski park Rodik je edinstvena destinacija na Krasu, kjer si roke podajo narava, mitologija in lokalna kultura. Urejen je v vasi Rodik in je namenjen ohranjanju ter predstavitvi mitoloških zgodb, ki so del kraške in širše slovenske dediščine.

Krajinski park Sečoveljske soline je območje solin ob slovenski obali, krajinski park Goričko na severovzhodu Slovenije slovi po podeželski krajini, vinogradih in naravni pestrosti.

Grajski trenutki

Ljubitelje starih zgodb lahko v preteklost popeljejo mogočni gradovi ali njihove ruševine. V Brkinih skriti grad Prem je zaradi skromnejše obiskanosti pravi kotiček za tiste, ki si želijo miru in pristnih doživetij. Grad Lož ali Pusti grad je prav tako manj poznan, a zanimiv grad v Loški dolini.

Na hribu nad vasjo Lož, s katerega se odpira lep razgled na okoliško pokrajino, od njega ostale le razvaline, vendar, sploh od daleč, še vedno dajejo vtis nekdanjega pomena in lepote. Za ljubitelje zgodovine in narave je obisk gradu prijetna popestritev izleta po Notranjski.

Klic ruja in jelenov

Jesensko žareči ruj kliče na Kras, s prostranimi ravnicami in jesenskimi meglicami privabljajo prekmurske ravnine, vmes pa raznolika krajina z dragulji, kot je domačija Jelenov greben pod Olimsko goro, le 4,5 kilometra oddaljena od term Olimia. Glavna posebnost tam je čreda jelenov in muflonov, ki se prosto sprehajajo, obiskovalci pa jih lahko hranijo s koruzo in si jih ogledajo od blizu.

Gremo po kostanj

Ne pozabimo, jesen je čas kostanja. Njegov vonj že razvaja po ulicah mest, nabiranje teh plodov v gozdovih pa je posebno doživetje. V okolici Ljubljane je kar nekaj priljubljenih lokacij za nabiranje, med najbolj znanimi so Janče.

Ali pa obiščite Kostanjevico na Krki, najmanjše in edino slovensko mesto na otoku, ki ga v svojem nežnem objemu skriva zelena Krka, se podajte po okoliških gozdovih, spoznajte Gorjance in poiščite sladke, v ježicah skrite plodove.

Nabiranje kostanja je še posebej zanimivo za majhne otroke, zato je v jesenskem času odlična ideja za družinski izlet. In kar je najboljše: za lepa doživetja sploh ni treba daleč.