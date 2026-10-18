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Od Velenja do Dravograda po Štrekni, prav posebni kolesarski poti (FOTO)

V mestu glasniku miru boste lahko razvajali še svoje brbončice.
Predel skozi Hudo luknjo je eden najatraktivnejših. FOTO: Mitja Felc

Predel skozi Hudo luknjo je eden najatraktivnejših. FOTO: Mitja Felc

Štrekna je dolga 35 kilometrov in je ves čas asfaltirana. FOTO: Mitja Felc

Štrekna je dolga 35 kilometrov in je ves čas asfaltirana. FOTO: Mitja Felc

Glavni trg v Slovenj Gradcu FOTO: Mitja Felc

Glavni trg v Slovenj Gradcu FOTO: Mitja Felc

Okusi preteklosti v moderni izvedbi FOTO: Mitja Felc

Okusi preteklosti v moderni izvedbi FOTO: Mitja Felc

Skrbijo, da stari običaji ne gredo v pozabo. FOTO: Mitja Felc

Skrbijo, da stari običaji ne gredo v pozabo. FOTO: Mitja Felc

Predel skozi Hudo luknjo je eden najatraktivnejših. FOTO: Mitja Felc
Štrekna je dolga 35 kilometrov in je ves čas asfaltirana. FOTO: Mitja Felc
Glavni trg v Slovenj Gradcu FOTO: Mitja Felc
Okusi preteklosti v moderni izvedbi FOTO: Mitja Felc
Skrbijo, da stari običaji ne gredo v pozabo. FOTO: Mitja Felc
Mitja Felc
 18. 10. 2026 | 17:10
4:36
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Če bi pred desetletji nekdo jasnovidno pribil, da bo Velenje nekoč uspešno kot turistično mesto, bi se mu verjetno le kislo nasmehnili, če ga ne imeli že kar za norega. A zlasti z Velenjskim jezerom in tamkajšnjim parkom Vista se je uvrstilo visoko na turistični zemljevid Slovenije. Svoje bržkone doda še druga bogata rudarska zapuščina. Velenje pa je že nekaj časa tudi odskočna deska za prav svojevrstno potovanje – po opuščeni železniški progi skozi Hudo luknjo, Mislinjo, Slovenj Gradec in vse do Dravograda. Dobrodošli na Štrekni!

Pot se iz mestnega okolja počasi umakne v zelenje, ob njej se vrstijo gozdovi, travniki in pogledi proti Pohorju ter Uršlji Gori. Na nekdanjo železniško zgodbo ves čas opozarjajo mostovi, viadukti in predori. Najbolj slikovit del je nedvomno soteska Huda luknja. Prav tam je Štrekna dobila enega svojih najbolj zanimivih odsekov. Nekdanja železniška proga je morala skozi ozko dolino reke Pake premagati precej zahtevno traso. Med Velenjem in Mislinjo so nekoč zgradili pet predorov, med njimi 421 metrov dolg predor Huda luknja. Skupna dolžina nekdanjih železniških predorov na tem območju je 856 metrov. Pred vhodom v predor Huda luknja je tudi slikovit kamniti ločni most čez potok Ponikva, ki priteče iz istoimenske jame.

Grilova domačija

Grilova domačija v Lipju pri Velenju je eden najbolje ohranjenih primerov nekdanje viničarske domačije v Šaleški dolini. Hiša iz 19. stoletja je danes urejena kot ekomuzej in prikazuje skromno življenje viničarjev in malih kmetov. Ohranjenih je več značilnih prostorov, med njimi črna kuhinja, hiša, štiblc in vinska klet. Domačijo dopolnjujejo gospodarsko poslopje, vodnjak, sadovnjak, vinograd, njiva, čebelnjak ter bogat zeliščni vrt. Muzej Velenje na domačiji poleg ogledov pripravlja tudi etnološke prikaze, izobraževalne vsebine in različne dogodke, s katerimi oživljajo stare običaje in znanja.

Jama Huda luknja je zgodba zase. Gre za kraško jamo, njena okolica pa je že dolgo povezana z raziskovanjem podzemnega sveta. Kolesar se sicer skozi samo jamo ne poda, vendar jo je mogoče opazovati v neposredni bližini poti. Prav kombinacija divje soteske, vode, skal, predorov in ostankov železnice daje temu delu Štrekne posebno vzdušje. A kolesarska pot je precej več kot le 35 kilometrov asfalta. Je primer, kako je mogoče pozabljeno infrastrukturo spremeniti v nekaj novega. In če imate na voljo dovolj časa, se velja v Dravogradu ne obrniti takoj nazaj. Tam se Štrekna priključi na Dravsko kolesarsko pot – in nenadoma 35 kilometrov ni več cilj, ampak šele začetek poti.

Kot rečeno, gre pestra kolesarska pot, kjer ne premagate prav veliko višinskih metrov, tudi skozi Slovenj Gradec, mesto, ki ga je leta 1989 Svetovna zveza mest in občin razglasila za mesto glasnik miru, s čimer so se pridružili mreži mest, ki si prizadevajo za mir, strpnost in razumevanje med narodi. Leta 2000 je naziv potrdila tudi Organizacija združenih narodov. Od Velenja do Slovenj Gradca premagate dobro polovico poti (20 kilometrov), kar je ravno prav za kakšen daljši postanek. Ključno pri Štrekni je namreč, da uživate v njej in jo tudi občutite. Lahko tudi okusite.

Zato s postankom na Glavnem trgu ne boste prav nič zgrešili. Tam je majhna, intimna restavracijo GT19, kjer kuha mladi chef Jure Dretnik. Restavracija je usmerjena v sodobno interpretacijo koroške kuhinje, pri čemer poudarja lokalne in sezonske sestavine ter kuhanje brez odpadkov. A kljub mladosti, šteje jih 28, se je Jure kalil pri vrhunskih mojstrih doma in v tujini. In spoznal, da tisti znani slovenski pregovor, da je doma najlepše, še kako drži. Posebnost GT19 je, da Jure ne želi koroške kulinarike preprosto ponavljati, ampak jo postavlja na glavo. Tradicionalne koroške sestavine in jedi dobijo precej sodobnejšo podobo. V GT19 zato ne boste našli klasičnega menija, ampak bo Jure sezonsko pač pripravil meni po navdihu.

Glavni trg v Slovenj Gradcu FOTO: Mitja Felc
Glavni trg v Slovenj Gradcu FOTO: Mitja Felc

Okusi preteklosti v moderni izvedbi FOTO: Mitja Felc
Okusi preteklosti v moderni izvedbi FOTO: Mitja Felc

Skrbijo, da stari običaji ne gredo v pozabo. FOTO: Mitja Felc
Skrbijo, da stari običaji ne gredo v pozabo. FOTO: Mitja Felc

Štrekna je dolga 35 kilometrov in je ves čas asfaltirana. FOTO: Mitja Felc
Štrekna je dolga 35 kilometrov in je ves čas asfaltirana. FOTO: Mitja Felc

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