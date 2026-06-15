Od velikih koncertov do filmskih večerov pod zvezdami

Poletni festivali so danes eden glavnih razlogov za oddih ali podaljšani vikend v nekem kraju. Nekateri obiskovalce privabljajo z velikimi svetovnimi glasbenimi imeni, drugi z izjemnim ambientom zgodovinskih mest, tretji z ulično umetnostjo, kulinariko in sproščenim utripom. Preverili smo festivalsko ponudbo v Sloveniji in bližnjih državah, ki bo tudi letos izjemno pestra, in tu je nekaj najzanimivejših dogodkov letošnjega poletja.

Styriarte

Gradec, Avstrija, 26. junij–26. julij

Festival klasične glasbe Styriarte v Gradcu bo tudi letos gostil priznane evropske orkestre, komorne zasedbe in soliste. Program tradicionalno povezuje klasično glasbo s sodobnimi interpretacijami in koncerti na atraktivnih prizoriščih v mestu.

Več o programu na: www.styriarte.com

Ljubljana Festival Ljubljana, 21. junij–8. september Poletni večeri v Ljubljani bodo tudi letos v znamenju vrhunske kulture. 74. Ljubljana Festival, ki bo med 21. junijem in 8. septembrom, bo na najlepša mestna prizorišča pripeljal svetovno priznane orkestre, dirigentske mojstre, vrhunske soliste, operne in gledališke produkcije ter priljubljene domače glasbenike. Več kot dva meseca trajajoči festival bo ponovno dokazal, zakaj velja za eno osrednjih kulturnih prireditev v tem delu Evrope. Festival se bo začel z veličastno uprizoritvijo Puccinijeve Turandot v izvedbi Opere Baleta SNG Maribor na Kongresnem trgu, sledili pa bodo koncerti Neishe, Mihe Kralja in tradicionalna Poletna noč, letos posvečena 70-letnici Ota Pestnerja. Ljubitelji muzikalov bodo lahko uživali v Eviti, ljubitelji jazza pa na koncertih ob stoletnici rojstva Milesa Davisa, kjer bosta nastopila Terence Blanchard in Ravi Coltrane ter koncertu We Want Miles!. Vrhunec festivalskega programa bodo predstavljali nastopi nekaterih največjih imen svetovne klasične glasbe. V Ljubljano prihajajo legendarna pianistka Martha Argerich, pianistični zvezdnici Yuja Wang in Katja Buniatišvili, violinist Vadim Repin ter Londonski simfonični orkester pod vodstvom sira Antonia Pappana. Nastopili bodo tudi Berlinski simfoniki, Državna kapela iz Dresdna in številni drugi ugledni ansambli, ki redno nastopajo na največjih svetovnih odrih. Festival pa ni namenjen le ljubiteljem klasične glasbe. Program bogatijo gledališke predstave, likovne kolonije, mojstrski tečaji, koncerti na Ljubljanici in družinski dogodki, med njimi tudi premiera filma Gajin svet 3. Zaključni večer 8. septembra bo pripadel Filharmoničnemu orkestru Baltskega morja in slovenski violinistki Lani Trotovšek, ki bosta simbolično sklenila še eno poletje vrhunskih umetniških doživetij v slovenski prestolnici. Več o programu na: www.ljubljanafestival.si

Ultra Europe

Split, Hrvaška, 10.–12. julij

Split bo tudi letos gostil enega največjih festivalov elektronske glasbe v Evropi. Med prvimi potrjenimi izvajalci so Martin Garrix, Armin van Buuren in Afrojack, organizatorji pa napovedujejo še več svetovno znanih DJ-imen.

Več o programu na: www.ultraeurope.com

Dubrovniške poletne igre

Dubrovnik, Hrvaška, 10. julij–25. avgust

Kamnite ulice starega mestnega jedra Dubrovnika bodo tudi letos kulisa koncertov klasične glasbe, gledaliških, opernih in baletnih predstav. Organizatorji 77. Dubrovniških poletnih iger napovedujejo več mednarodnih opernih gostovanj in koncertov.

Več o programu na: www.dubrovnik-festival.hr

Pula Film Festival

Pulj, Hrvaška, 9.–16. julij

Puljski filmski festival ostaja eden najbolj posebnih filmskih dogodkov v regiji. Med projekcijami v sloviti rimski areni bodo tudi premiere hrvaških in evropskih filmov, festivalske večere pa običajno obiščejo številni igralci in režiserji iz regije.

Več o programu na: www.pulafilmfestival.hr

Salzburški poletni festival

Salzburg, Avstrija, 17. julij–30. avgust 2026

Eden najuglednejših evropskih festivalov klasične glasbe in opere bo v Salzburg spet privabil vrhunske dirigente, orkestre in operne pevce. Med napovedanimi nastopi so koncerti Dunajskih filharmonikov in več izvedb Mozartovih oper.

Več o programu na: www.salzburgerfestspiele.at

Punk Rock Holiday

Tolmin, 11.–14. avgust 2026

Festival ob Soči ostaja eno osrednjih evropskih prizorišč punk rock scene. Med nastopajočimi naj bi bili tudi Dropkick Murphys, Satanic Surfers in Split Dogs, festival pa poleg koncertov slovi še po kopanju v Soči in sproščenem kampiranju.

Več o programu na: www.punkrockholiday.com

Sziget Festival

Budimpešta, Madžarska 11.–15. avgust 2026

Eden največjih evropskih glasbenih festivalov bo znova zavzel Óbudski otok na Donavi. Med že potrjenimi izvajalci so Florence + The Machine, Twenty One Pilots, Lewis Capaldi, Bring Me The Horizon, Zara Larsson, Peggy Gou in Jorja Smith. Festival poleg koncertov ponuja še gledališče, umetniške instalacije in bogat dnevni program.

Več o programu na: www.szigetfestival.com

Sarajevo Film Festival

Sarajevo, Bosna in Hercegovina, 14.–21. avgust

Najpomembnejši filmski festival jugovzhodne Evrope bo tudi letos gostil številne evropske igralce, režiserje in producente. Sarajevo v festivalskem tednu zaživi z večernimi projekcijami, koncerti in živahnim dogajanjem v središču mesta.

Več o programu na: www.sff.ba

Špancirfest

Varaždin, 21.–30. avgust

Baročno jedro Varaždina se bo tudi to poletje spremenilo v veliko odprto prizorišče koncertov, uličnega gledališča, kulinarike in ustvarjalnih delavnic. Več kot 500 dogodkov bo obiskovalcem ponudilo koncerte, gledališke predstave, ulično umetnost, ustvarjalne programe za otroke ter bogato gastronomsko in vinsko ponudbo.

Posebno festivalsko vzdušje bodo soustvarjali ulični umetniki iz različnih evropskih držav, glasbeni vrhunec pa bodo brezplačni koncerti na odru ob Starem gradu. Špancirfest tudi letos obljublja sproščeno poletno druženje in nepozabno doživetje v zgodovinskem središču Varaždina.

Več o programu na: www.spancirfest.com

Arena di Verona Opera Festival

Verona, 12. julij–12. september

Operne predstave v rimskem amfiteatru v Veroni spadajo med najbolj spektakularna kulturna doživetja poletja. Letos napovedujejo izvedbe Verdijevih oper Aida in Nabucco ter Puccinijeve Tosce pod milim nebom.

Več o programu na: www.arena.it

Kranj: poletje festivalov pod Alpami Eno bogatejših festivalskih poletij letos pripravlja tudi Kranj. V okviru Prešernega poletja se bo med junijem in septembrom zvrstilo približno 250 dogodkov, pri katerih sodeluje več kot 30 organizatorjev. Mesto bo gostilo koncerte velikih domačih in regionalnih zvezd, mednarodne glasbene festivale, fotografske razstave, literarne dogodke, športne prireditve in kulinarične festivale. SubArt Open Air (26. junij–28. julij)

TrainStation SubArt bo tudi letos prizorišče enega najzanimivejših alternativnih glasbenih festivalov v Sloveniji. Med odmevnejšimi gosti bodo ameriški New York Ska Jazz Ensemble, turška psihedelična senzacija Altın Gün, britanski progresivni rockerji Ozric Tentacles in ameriški The Wooten Brothers. Festival slovi po sproščenem vzdušju in kakovostnem mednarodnem programu. Teden mladih (3.–11. julij)

Največji mladinski festival na Gorenjskem bo znova združil glasbo, šport, stand-up in družabne dogodke. Nastopili bodo MRFY, S.A.R.S., Alo!Stari, Happy Ol' McWeasel, Adi Smolar ter Drill & Vazz. Posebna gosta bosta stand-up komik Tin Vodopivec in hrvaška skupina Rotomotor. Kranfest (24.–25. julij)

Največji kranjski mestni festival bo staro mestno jedro napolnil z glasbo, ulično animacijo in kulinaričnimi doživetji. Med glasbenimi vrhunci bodo koncerti skupin Kokosy, Koala Voice in Ansambla Saša Avsenika, obiskovalce bo razvajala tudi priljubljena Karavana okusov. Jazz Kamp Kranj (13.–22. avgust)

Eden najuglednejših jazz festivalov v Sloveniji bo letos praznoval že 23. izvedbo. Program bo obsegal enajst koncertov, mojstrske delavnice, razstave in spremljevalne dogodke. Festival bo odprl Tonč Feining Trio, sklenili pa ga bodo Prismojeni profesorji bluesa. Kranj Foto Fest (27. avgust–27. september)

Mednarodni festival sodobne fotografije bo tudi letos v mesto pripeljal priznane domače in tuje fotografe. Razstave bodo postavljene na različnih lokacijah v starem mestnem jedru, spremljali pa jih bodo pogovori, delavnice in strokovna srečanja. Veliki koncerti pod grajskim obzidjem

Posebno mesto v programu zavzema Letno gledališče Khislstein, kjer bodo med drugim nastopili Parni valjak, Rudi Bučar, Mi2, Tony Cetinski, Petar Grašo, Raiven, Big Foot Mama, Tinkara Kovač in Klapa Šufit. Poletni koncerti pod grajskim obzidjem se uvrščajo med najbolj obiskane dogodke na Gorenjskem.

Članek je bil objavljen v oglasni prilogi Počitniška malha.