Od zapuščene domačije do uspešne turistične zgodbe

Ženski smučarski skoki so gotovo pripomogli, da se je majhno Ljubno ob Savinji znašlo med velikimi turističnimi destinacijami v Savinjski dolini. A naš tokratni cilj, turistična kmetija Kladje, leži visoko nad slovensko metropolo ženskih smučarskih skokov, na dobrih tisoč metrih nadmorske višine. Pol ure vožnje po ozki asfaltno-makadamski cesti, na kateri so še vedno vidne poškodbe od deročih hudournikov, smo potrebovali, da smo se znašli na dvorišču kmetije, ki jo vodita Andreja in Henrik Podlesnik skupaj s svojimi štirimi otroki. Takoj ko smo odprli avtomobilska vrata, nas je z mahajočim repkom pozdravil sedmi član družine, prijazni psiček Dante.

Danes Kladje poznajo kot urejeno ekološko kmetijo z domačimi pridelki, pestro živinorejo in prijaznim sprejemom gostov, pred tremi desetletji pa je bilo tu povsem drugače. Ko so Andrejini starši kupili kmetijo, je bila domačija zapuščena, brez vode in elektrike, stavbe so propadale. Sledila so leta trdega dela, postopne obnove in vztrajanja, da zdaj govorimo o primeru dobre prakse turizma na podeželju.

Gostje lahko doživijo pristno podeželje. FOTO: Blaž Kondža

Ekološko od začetka

Ker zemljišča niso bila obremenjena z intenzivnim kmetijstvom, so se Podlesnikovi že na začetku odločili za ekološko pridelavo. Tako zdaj na vrtu in njivah gojijo krompir, korenje, različne kapusnice, buče, rdečo peso, česen in čebulo, vse po zakonitostih ekološke pridelave. Svoje pridelke uporabljajo v kuhinji in jih radi ponudijo gostom. Krav molznic nimajo, zato mleko in mlečne izdelke kupujejo pri bližnjem sosedu, ki se je prav tako odločil za ekološko prirejo. Na pašnikih turistične kmetije Kladje se pasejo krave, ovce in koze, po dvorišču se sprehajajo kokoši, purani, race, goske, poni in celo zajčki, ki navdušujejo njihove najmlajše goste. Iz pridelanega mesa pripravljajo različne domače suhomesne izdelke, med njimi savinjski želodec.

Vstop v turizem

Kot pravita naša sogovornika, se je turizem na njihovi kmetiji začel po naključju. Hiša je bila velika, zato so se odločili, da jo izkoristijo in ponudijo prenočitve. Malo jih je k temu spodbudila tudi bližina smučišča Golte. Sicer pa so bili začetki skromni in turistično dejavnost so počasi razvijali in nadgrajevali, tako da je danes gostom vse leto na voljo prenočišče v kateri od sob ali apartmaju. Podlesnikova poudarita, da imajo veliko stalnih gostov in obiskovalcev, med katerimi so tudi takšni, ki prihajajo k njim letovat že več kot petnajst let.

Henrik in Andreja Podlesnik uspešno vodita turistično kmetijo Kladje. FOTO: osebni arhiv

Mir kot največja vrednost

Največji adut je tu brez dvoma mir. Slab mobilni signal, ki bi bil marsikje pomanjkljivost, je tukaj prednost, saj omogoča obiskovalcem popoln odklop od vsakdanjega vrveža in digitalnih motenj. Če iščete kraj za digitalno razstrupljanje, je kmetija Kladje pravi kraj. Medtem ko so otroci navdušeni nad stikom z živalmi, odrasli radi posedijo na soncu, berejo ali se podajo na bližnje pohodniške poti. Lokacija je tudi dobra izhodiščna točka za obisk Velike planine, Raduhe, smučišča Golte ali celo velenjske plaže.

»Gostje v apartmaju si lahko sami naberejo zelenjavo na njivi, tisti v sobah pa uživajo v polpenzionu, pri katerem ni strogih urnikov,« pravita naša gostitelja in poudarita, da se tako gostje lažje sprostijo in prilagodijo dan po svoje. Občasno na kmetiji sprejmejo tudi manjše skupine za kmečke pogostitve ali celo poroke.

Povezanost s prostorom

Podlesnikova sta prepričana, da je uspeh turizma na kmetiji v pristnosti. Gostom ne ponujata jedi iz trgovine, če lahko vse pripravita iz lastnih pridelkov ali lokalnih sestavin. Obiskovalci na krožniku dobijo tisto, kar je ravnokar dozorelo na vrtu ali je spravljeno v shrambi – od domačega kruha in marmelad do sveže zelenjave in suhomesnih izdelkov.

Posebnost kmetije je tudi velik ribnik, ki je nastal iz nekdanjega močvirja in je zdaj prijeten kotiček za sprostitev. Vse to je del celote, ki obiskovalcu pokaže, da življenje na kmetiji ni le delo, ampak tudi umirjen ritem, povezan z naravo.

Najmlajši gostje se lahko družijo tudi z živalmi. FOTO: Blaž Kondža

Izzivi in načrti

Čeprav turizem prinaša dodaten dohodek, od njega in osnovne kmetijske dejavnosti žal ni mogoče preživeti, zato Henrik kot sekač dela v gozdu in tako pomaga premostiti finančne vrzeli zunaj sezone. Tudi v Kladju opažajo, da se mladi redko odločajo za prevzem kmetij ali delo v turizmu, saj je delo zahtevno, urnik nepredvidljiv, dodana vrednost pa pogosto premajhna. Vseeno polagata upe v najmlajšo hčer Zalo, ki obiskuje srednjo šolo za gostinstvo in turizem v Ljubljani in jima aktivno pomaga na domači kmetiji.

»Upava, da bomo lahko na naši kmetiji tudi v prihodnje čim več ljudem pokazali pristno kmečko življenje in jim približali ljubezen do narave,« še poudarita naša gostitelja.

Kuža Dante pri bližnjem ribniku FOTO: Blaž Kondža

Kmetija kot izkušnja

Obisk Kmetije Kladje tako ni le prenočitev, ampak je potopitev v življenje, kjer se jutro začne s kikirikanjem petelinov, dan z delom na vrtu ali pašniku, večer pa s pogovorom ob domačem narezku in pogledu v zvezdnato nebo. Verjetno je prav to tisto, zaradi česar se mnogi vračajo – občutek, da so za nekaj dni postali del lepe zgodbe.

Članek je bil objavljen v oglasni prilogi Jesenske počitnice.